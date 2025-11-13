ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଦେଖି ଝରକାରୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଟଙ୍କା, କେମିକାଲ ବୋଳା ଟଙ୍କା ଧରି ଫସିଲେ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ
ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିର ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ । ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଡାଏରୀ ସମେତ ଅନେକ କାଗଜପତ୍ର ଲାଗିଛି ।
Vigilance Nabbed Senior Clerk at Kalahandi କଳାହାଣ୍ଡି: ପୁଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାବୁଡ଼ରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଳ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ । ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ । ନିଜ ବିଭାଗର ଅବସପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାମ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମାଗିଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ । ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ଼ ସମୟରେ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଝରକା ଦେଇ ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିବା ସହିତ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଟି ଭେଙ୍କଟଗିରି ରାଓଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ ଅଧିକାରୀ:
ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିର ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ । ତାଙ୍କ ବିଭାଗର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଫିଟର ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପେନସନ୍ ଓ ଗ୍ରାଚୁଟି କାମ କରାଇଦେବା ପାଇଁ 20000 ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ । ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀଙ୍କ ଅଫିସରରେ ରେଡ଼ ହେବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଏକ ଡାଇରୀ ସମେତ ଅନେକ କାଗଜପତ୍ର ଲାଗିଛି ।
ନିଜ ବିଭାଗର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ:
ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ସୁଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜିଳ୍ଲାର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଭାବେ ଟି ଭେଙ୍କଟଗିରି ରାଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ସେ ନିଜ ବିଭାଗର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଫିଟର ମିସ୍ତ୍ରୀ ତ୍ରିଲୋଚନ ଶବରଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ । ପେନସନ୍ ଓ ଗ୍ରାଚୁଟି ବାବଦକୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଥିବା ୨ ଲକ୍ଷ ୮୭ ହଜାର ଟଙ୍କା କରାଇଦେବା ପାଇଁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ । ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବାସଭବନରେ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ କେମିକାଲ ବୋଳା ଟଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ:
ତ୍ରିଲୋଚନ ଶବର ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଲାଞ୍ଚୁଆ କିରାଣୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା । ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ଅଭିଯୋଗକାରୀ ତ୍ରିଲୋଚନ ଶବର ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେବା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଟି ଭେଙ୍କଟଗିରି ରାଓ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଦେଖି ଝରକା ପଟୁ ଟଙ୍କା ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର କେମିକାଲ ବୋଳା ଟଙ୍କା ହାତରେ ଧରି ଫସି ଯାଇଥିଲେ ।
ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ:
ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିବା ସହ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଏରୀ ଓ ଅନେକ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ତାଙ୍କ ବଲାଙ୍ଗୀର ଠାରେ ଥିବା ଭଡାଘର ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଥିବା ପୈତୃକ ବାସଭବନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ଚଢାଉ ଜାରି ରଖିଛି । ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଟି. ଭେଙ୍କଟଗିରି ରାଓଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣି ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଇଛି । ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଜୟପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସପି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା ସୁଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି:
ମୋର ଏରିଅର ଟଙ୍କା କରାଇଦେବା ପାଇଁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ । ହେଲେ ମୁଁ ଦେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ । ପରେ ସେ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ । ମୁଁ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ସେ କହିଲା ଟଙ୍କା ଦିଅ । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି । ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଜଣକ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲି । ~ ତ୍ରିଲୋଚନ ଶବର, ଅଭିଯୋଗକାରୀ
