ETV Bharat / state

ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଦେଖି ଝରକାରୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଟଙ୍କା, କେମିକାଲ ବୋଳା ଟଙ୍କା ଧରି ଫସିଲେ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ

ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିର ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ । ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଡାଏରୀ ସମେତ ଅନେକ କାଗଜପତ୍ର ଲାଗିଛି ।

Senior clerk Kalahandi apprehended by Odisha Vigilance on Bribery case
ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 13, 2025 at 11:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Vigilance Nabbed Senior Clerk at Kalahandi କଳାହାଣ୍ଡି: ପୁଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାବୁଡ଼ରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଳ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ । ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ । ନିଜ ବିଭାଗର ଅବସପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାମ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମାଗିଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ । ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ଼ ସମୟରେ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଝରକା ଦେଇ ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିବା ସହିତ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଟି ଭେଙ୍କଟଗିରି ରାଓଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ (ETV Bharat Odisha)

ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ ଅଧିକାରୀ:
ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିର ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ । ତାଙ୍କ ବିଭାଗର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଫିଟର ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପେନସନ୍ ଓ ଗ୍ରାଚୁଟି କାମ କରାଇଦେବା ପାଇଁ 20000 ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ । ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀଙ୍କ ଅଫିସରରେ ରେଡ଼ ହେବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଏକ ଡାଇରୀ ସମେତ ଅନେକ କାଗଜପତ୍ର ଲାଗିଛି ।

Raid on Senior clerk office at Kalahandi
ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀଙ୍କ ଅଫିସରରେ ରେଡ଼ (ETV Bharat Odisha)

ନିଜ ବିଭାଗର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ:

ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ସୁଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜିଳ୍ଲାର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଭାବେ ଟି ଭେଙ୍କଟଗିରି ରାଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ସେ ନିଜ ବିଭାଗର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଫିଟର ମିସ୍ତ୍ରୀ ତ୍ରିଲୋଚନ ଶବରଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ । ପେନସନ୍ ଓ ଗ୍ରାଚୁଟି ବାବଦକୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଥିବା ୨ ଲକ୍ଷ ୮୭ ହଜାର ଟଙ୍କା କରାଇଦେବା ପାଇଁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ । ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବାସଭବନରେ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ।

Recovered bribe Money
ଜବତ ଟଙ୍କା (ETV Bharat Odisha)

ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ କେମିକାଲ ବୋଳା ଟଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ:

ତ୍ରିଲୋଚନ ଶବର ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଲାଞ୍ଚୁଆ କିରାଣୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା । ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ଅଭିଯୋଗକାରୀ ତ୍ରିଲୋଚନ ଶବର ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେବା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଟି ଭେଙ୍କଟଗିରି ରାଓ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଦେଖି ଝରକା ପଟୁ ଟଙ୍କା ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର କେମିକାଲ ବୋଳା ଟଙ୍କା ହାତରେ ଧରି ଫସି ଯାଇଥିଲେ ।

T Venkat Giri Rao nabbed by Odisha Vigilance
ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିର ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ (ETV Bharat Odisha)

ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ:

ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିବା ସହ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଏରୀ ଓ ଅନେକ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ତାଙ୍କ ବଲାଙ୍ଗୀର ଠାରେ ଥିବା ଭଡାଘର ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଥିବା ପୈତୃକ ବାସଭବନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ଚଢାଉ ଜାରି ରଖିଛି । ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଟି. ଭେଙ୍କଟଗିରି ରାଓଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣି ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଇଛି । ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଜୟପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସପି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା ସୁଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

T Venkat Giri Rao nabbed by Odisha Vigilance
ଟି ଭେଙ୍କଟଗିରି ରାଓଙ୍କୁ ଗିରଫ (ETV Bharat Odisha)

ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି:

ମୋର ଏରିଅର ଟଙ୍କା କରାଇଦେବା ପାଇଁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ । ହେଲେ ମୁଁ ଦେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ । ପରେ ସେ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ । ମୁଁ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ସେ କହିଲା ଟଙ୍କା ଦିଅ । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି । ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଜଣକ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲି । ~ ତ୍ରିଲୋଚନ ଶବର, ଅଭିଯୋଗକାରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ନିଜେ ଫାଇନ କାଟିଲେ, ରଫାଦଫା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଲେ: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ CTGST ଅଧିକାରୀ

ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ OAS ଅଫିସର, ୨୦୦୦୦ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଗିରଫ

Senior clerk Kalahandi apprehended by Odisha Vigilance on Bribery case
ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିର ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

TAGGED:

SENIOR CLERK KALAHANDI VIGILANCE
ODISHA VIGILANCE
SENIOR CLERK KALAHANDI BRIBERY CASE
ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ
SENIOR CLERK KALAHANDI ARRESTED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଅପଠିତ ଶିଳାଲେଖକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ, ଶିଳାଲିପି ଗବେଷକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା

ଗଞ୍ଜାମର ନିଆରା ଡ଼େରା ବେଶ, କାହିଁକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡେରାଯାଏ ?

ଏହି କାରଣରୁ 99% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ହୃଦ୍‌ଘାତ ସମସ୍ୟା, କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଅବହେଳିତ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଭୂସ୍ବର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିପାରନି ବିକାଶ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.