ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବାରଣାସୀ-ଅଯୋଧ୍ୟା ବାହାରିଲା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଟ୍ରେନ୍, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ

ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର କ୍ଷେତରାଜପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନରୁ ଏହି ବିଶେଷ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନ୍ ବାରଣାସୀ ଓ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । କ୍ଷେତରାଜପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ରିପୋର୍ଟ:ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରାଣା

Senior Citizen Pilgrimage special train departs SAMBALPUR to ayodhya varanasi
ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବାରଣାସୀ-ଅଯୋଧ୍ୟା ବାହାରିଲା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଟ୍ରେନ୍, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 22, 2026 at 6:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ରାଜ୍ୟରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବହୁପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ‘ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା’ (2026-27 ) ଅଧୀନରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର କ୍ଷେତରାଜପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନରୁ ଏହି ବିଶେଷ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନ୍ ବାରଣାସୀ ଓ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସମ୍ବଲପୁର କ୍ଷେତରାଜପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସି ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ର, ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଚରଣ ସିଂ ମୀନା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର ଓ ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବାରଣାସୀ-ଅଯୋଧ୍ୟା ବାହାରିଲା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଟ୍ରେନ୍, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ (ETV Bharat Odisha)

ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବାହାରି ଥିବା ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନକୁ ଉତ୍ତରଞ୍ଚଳ ଆରଡିସି, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ପ୍ରମୁଖ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ଟ୍ରେନରେ ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ବରଗଡ଼, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର 60 ରୁ 75 ବର୍ଷ ବୟଷ୍କ 775 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅଯୋଧ୍ୟା-ବାରଣାସୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଯାତ୍ରା 5 ଦିନ ବ୍ୟାପି ଚାଲିବ । ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରୁଛନ୍ତି । ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁବିଧା ଓ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ ଓ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନରେ ରହିଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ କ୍ୟାଟରିଂ ଏବଂ ଟୁରିଜିମ୍ କୋର୍ପୋରେସନ୍ (IRCTC)ର ଯୁଗ୍ମ ସହଯୋଗିତାରେ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । 60 ରୁ 75 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି । ଦମ୍ପତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତିକମ୍‌ରେ ଜଣଙ୍କ ବୟସ 60 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । 70 ରୁ 75 ବର୍ଷ ବୟସର ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଣେ ସହାୟକ (Attendant) ନେଇପାରିବେ ।

ଆବେଦନ ସହ ଅନ୍ତୋଦୟ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ବିଧବା ଭତ୍ତା, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ରେସନ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ମନରେଗା କାର୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦାଖଲ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକରହିଛି l ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ନିଜ ସମଗ୍ର ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଥର ପାଇଁ ଏହି ମାଗଣା ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ନେବାର ସୁବିଧା ରହିଛି l


ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିଜ ଗ୍ରାମରୁ ରେଳଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା-ଆସିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ସୁବିଧା, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରହିବା, ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚମାନର ଖାଦ୍ୟ-ପାନୀୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା IRCTC ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 25 ଜଣ ଗସ୍ତ ଜଗୁଆଳୀ (Escort Officers), ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ, ଯାତ୍ରୀ ବୀମା ଏବଂ ଜରୁରୀ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

Senior Citizen Pilgrimage special train departs SAMBALPUR to ayodhya varanasi
ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବାରଣାସୀ-ଅଯୋଧ୍ୟା ବାହାରିଲା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଟ୍ରେନ୍ (ETV Bharat Odisha)

କିପରି ହୋଇଥାଏ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା:
ସଂପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଟା ଅନୁଯାୟୀ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଚୟନ କରିଥାନ୍ତି । ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେଲେ ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀ ବଛାଯାଏ ଏବଂ 20 ପ୍ରତିଶତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ତାଲିକା (Waiting List) ରେ ରଖାଯାଇଥାଏ । ଇଚ୍ଛୁକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କ yatra.odisha.gov.in କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ dot.odisha.gov.in ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି ।

Senior Citizen Pilgrimage special train departs SAMBALPUR to ayodhya varanasi
ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବାରଣାସୀ-ଅଯୋଧ୍ୟା ବାହାରିଲା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଟ୍ରେନ୍ (ETV Bharat Odisha)



'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ'
ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଥିବାବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଉଛୁ । ଆଖପାଖ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବୁ । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆମର ଖାଇବା, ପିଇବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ।"



'ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେଉ'
ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ନାଉରୀ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ 775 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛନ୍ତି । ଏହା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏକ ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେଉ ।"

ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସି ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଓ ବାରଣାସୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।"

Senior Citizen Pilgrimage special train departs SAMBALPUR to ayodhya varanasi
ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବାରଣାସୀ-ଅଯୋଧ୍ୟା ବାହାରିଲା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଟ୍ରେନ୍ (ETV Bharat Odisha)

ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ବର୍ଷା, କମିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା

ମହାକାଳେଶ୍ଵର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଗଡ଼ିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ

ବାରଣାସୀ-ଅଯୋଧ୍ୟା ବୁଲିବେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଗଡ଼ିଲା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR
ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା
ସମ୍ବଲପୁର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନ
IRCTC
VARANASI AYODHYA TOUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.