କାହିଁକି ପିତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ?
ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛର ଅଡୁଆ ସୂତା ଖିଅକୁ ଖୋଲିଛି ପୋଲିସ । ହତ୍ୟା ପଛର ବଡ ଷଡଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ।
Published : October 22, 2025 at 11:06 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଦୁଇ ଜଣ ବଡ ନେତା ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ? ପ୍ଲାନ୍- ଏ ବିଫଳ ହେବା ପରେ କିପରି ପ୍ଲାନ୍-ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଏବଂ ଏଥିରେ ସହରର ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଚାରି ଜଣ ନେତୃବୃନ୍ଦ ସମେତ ମୋଟ ୧୨ ଜଣ ଗିରଫ ହେବା ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ତେବେ କିଭଳି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ପୋଲିସର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ଶ୍ରବଣା ବିବେକ ଏମ୍ ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ପିତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନିଜ ଘର ନିକଟରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହତ୍ୟା ହେଲା, ତାର ଖିଅ ଖୋଜିବା ଏକପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଥିଲା । ସେପଟେ ଘଟଣାର 16 ଦିନ ପରେ ପୋଲିସ କିଭଳି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ତାହାର ସମସ୍ତ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି । କିପରି ସୁପରିକଲିରଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇ ଏହି ଘଟଣାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ତାହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ ଓରଫ ପିଣ୍ଟୁ, କର୍ପୋରେଟର ମଳୟ ବିଷୋୟୀ, ମଦନ ଦଳାଇ, ବନ୍ଥପଲିର ଚିଣ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନ, ବିହାର ରାଜ୍ୟର ସିସିପାଲ କୁମାର ପାସୱାନ ଓ କୁନ୍ଦନ କୁମାର, ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁର ବିପିନ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ସୀମାଞ୍ଚଳ ନାଇକ ଓରଫ ସୀମା, ଛାତ୍ରନେତା ଯୋଗୀ ଓରଫ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ନୟାଗଡ଼ ଚାନ୍ଦପୁରର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ କାଳୁଚରଣ ଭୂୟାଁଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦର୍ଶାଇ ପୋଲିସ ସୁଦର୍ଶନ ଜେନା, ତୁରୁପତି ଭୂୟାଁ ଓ ଉମା ବିଷୋୟୀ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଫେରାର ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ କିପରି ପ୍ଲାନ୍-ଏ ଯୋଜନା ରହିଥିଲା–
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯୋଜନା ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲାନ୍- ଏ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଏହା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ଲାନ୍- ଏ ଯୋଜନା ରହିଥିଲା ଏହିପରି ଭାବରେ ? ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ ରୁ ୧୪ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପିତବାସଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଅପରାଧୀମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ । ପିତବାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବିହାରରୁ ଅପରାଧୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ପୀତବାସଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରେକି କରିଥିଲେ । ଏହି ବିହାର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଣି ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ରହୁଥିବା ପେଶାଦାର ଅପରାଧୀ ଉମା ବିଷୋୟୀ । ଉମା ତାର ସହଯୋଗୀ ଯୋଗୀ ଓରଫ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ରାଓଙ୍କ ସହିତ ଘଟଣା ନେଇ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ହିଞ୍ଜିଳି ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରହିଆସୁଥିବା ବିପିନି ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ । ବିପିନିଙ୍କ ସହିତ ପେଶାଦାର ସୁଟର ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଥିବାରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପାଇଁ ସିମାଞ୍ଚଳ ନାୟକଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଚାରି ଜଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଅଳକାପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଭଡା ଘରେ ରହିଥିବା ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ଏହି ଭଡା ଘର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ସହରର କର୍ପୋରେଟର ମଳୟ ବିଶୋୟୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ଭଡା ଘରେ ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଏପରିକି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଘର ମାଲିକଙ୍କ ଏଥିରେ କୌଣସି ସଂପୃକ୍ତି ନଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚାରି ଜଣ ମେଡିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା ।
ସୁଟରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଯୋଗୀ ଓ ଉମା –
ବିହାରରୁ ଆସିଥିବା ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ୧୦ ତାରିଖରେ ଭଡା ଘରେ ରଖିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିତବାସଙ୍କ ଗତିବିଧି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବା ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଟର ସାଇକେଲ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ଖାଇବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯୋଗୀ ରାଉତ ଏବଂ ଉମା ବିଷୋୟୀ ବୁଝିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି । ଏହି ସମୟରେ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ପିତବାସ ଆସନ୍ତି, ହତ୍ୟା କରିବେ ପରେ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଅପରାଧୀମାନେ ଫେରିବେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ହତ୍ୟା ପାଇଁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିଲ ହୋଇଥିଲା ଅଗ୍ରୀମ ନେଇଥିଲେ ୧୦ ଲକ୍ଷ –
ଏହି ହତ୍ୟା ପାଇଁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡିଲ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନଗଦ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଭଳି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜଣାପଡିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏପରରିକି ବିହାରରୁ ଆସିଥିବା ଅପରାଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ହେଲେ ୧୪ ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ହେବାର ରହିଥିଲା ତାହା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ଏକ ମେଡିକାଲ ଜନିତ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ବିହାରକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନକରି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ । ଫଳରେ ପ୍ଲାନ୍ -ଏ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ଏଥିରେ କର୍ପୋରେଟର ମଳୟ ବିଷୋୟୀ ସହିତ ମଦନ ଦଳେଇର ମଧ୍ୟ ସଂପୃକ୍ତି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏସ୍.ପି । ଏପରିକି ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଏକ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା ।
ପ୍ଲାନ୍ -ବିରେ ଏଭଳି ରହିଥିଲା ପୁଣି ଏକ ଯୋଜନା –
ପ୍ଲାନ୍ – ଏ ବିଫଳ ପରେ ପୁଣି ପ୍ଲାନ୍ -ବି ହୋଇଥିଲା ପ୍ଲାନିଂ । ଏଥିରେ ପୁଣି ଥରେ ଉମା ବିଷୋୟୀ ନିଜର ବନ୍ଥପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ । ଯାହାକି ବନ୍ଥପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ତିରୁପତି ଭୂୟାଁ ଏବଂ ଚିଣ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁର୍ନବାର ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି ବାଙ୍ଗୋଲୋରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଚିଣ୍ଟୁ ଏଥିପାଇଁ ବସ୍ ଯୋଗେ ତୁରନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଥିଲେ । ଏପରିକି ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିବା ଦୁଇ ଅପରାଧୀ ପିତବାସଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ରହି ସେମାନେ ରେକି କରି ପୁଣି ସମସ୍ତ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର କରିଥିଲେ ।
ଗୁଳି ଚଳାଇଲେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଗାଡି ଚଲାଇଲେ ତିନି ଲକ୍ଷ –
ପିତବାସଙ୍କୁ ଯିଏ ଗୁଳି ଚଳାଇ ହତ୍ୟା କରିବ ତାକୁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଗାଡି ଚଲାଇଲେ ତିନି ଲକ୍ଷ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରୀମ ନେଇଥିବା ଅପରାଧୀ ଜଣଙ୍କ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ଅପରାଧିଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଥିଲେ । ଯାହାକି ତିରୁପତି ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଚିଣ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନ ଗାଡି ଚଲାଇବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ।
ହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ ଅପରାଧି –
କୁମାରପୂର୍ଣ୍ଣମା ଦିନ ପିତବାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବନ୍ଥପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇ ଅପରାଧୀ ପିତବାସଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଅଳକାପୁରୀ ନିକଟରେ ରହିଥିବା ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘର ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ପୋଷାକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଏବଂ ଦୁଇଟି ବନ୍ଧୁକ ଭଳି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକିୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକାରେ ଗାଡି ଚଳାଇଥିଲା ଚିଣ୍ଟୁ ଏବଂ ପଛରେ ବସିଥିଲେ ତିରୁପତି । ସେମାନେ ପିତବାସଙ୍କ ଘରେ ପାଖରେ ଗାଡି ରଖି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ।
ପିତବାସଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଠିକ୍ -୧୦.୦୧ ସମୟରେ ଦୁବୁର୍ତ୍ତ ଚଳାଇଥିଲେ ଗୁଳି – କୁମାରପୂର୍ଣ୍ଣମା ଦିନ ରାତ୍ର ଠିକ୍ ୧୦.୦୧ ମିନିଟ୍ । ନିଜର ସ୍କୁଟି ଯୋଗେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ପିତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ଦୁଇ ଅପରାଧୀ ପିତବାସଙ୍କୁ ଘଟଣାଦିନ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ 'ପିତବାସ ପଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର' ବୋଲି କହିଲେ । ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପିତବାସ କିଏ ବୋଲି କହିବା ମାତ୍ରେ ଏମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ପିତବାସ ବୋଲି ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍.ପି ।
ଗୁଳି ଚଳାଇବା ପରେ ଫେରାର ହୋଇଥିଲେ ଦୁଇ ଅପରାଧୀ-
ଘଟଣା ଦିନ ପିତବାସଙ୍କୁ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ପରେ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ଦୁଇ ଅପରାଧି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଥିଲେ । ସେମାନେ ସହରର ଅଲଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ ଦେଇ ଲୋଚାପଡା , ଗୁରଣ୍ଠି ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ଶୀତଳାପଲ୍ଲୀ ନିକଟରେ ହତ୍ୟା ସମୟରେ ପରିଧାନ କରିଥିବା କପଡା , ଜୋତା , ହେଲିମ୍ୟାଟ୍ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଫୋପାଡିବା ପରେ ସେଠାରେ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବନ୍ଧୁକ କୁ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ପୁରଷୋତ୍ତମପୁର ଦେଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପହଞ୍ଚି ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ନିକଟରେ ଏକ ଚା ଦୋକାନରେ ଉକ୍ତ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗାଡିକୁ ଛାଡି ଧରାପଡିଯିବା ଭୟରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଅପରାଧି ମାନେ । ସେଠାରୁ ବସ୍ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ ପୁରୀ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍.ପି । ସେଠାରୁ ଚିଣ୍ଟୁ ବାଙ୍ଗୋଲର ପଳାଇଥିବା ବେଳେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ତିରୁପତି ଜୟପୁର ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ।
ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଜୟପୁରରେ ରହିବାକୁ ସହାୟତା କରିଥିଲେ ବିକ୍ରମଙ୍କ ସହଯୋଗୀ-
ପିତବାସଙ୍କୁ ଗୁଳି ଚଳାଇ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ତିରୁପତି ପୁରୀରୁ ଜୟପୁର ଯିବା ପରେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟାକୀରୀ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ବିକ୍ରମଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ସୁନିଲ କୋଟା । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍.ପି ଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସୁନିଲ ଙ୍କ ସହିତ ବିକ୍ରମଙ୍କର କଲେଜ ପଢିବା ସମୟରୁ ସଂପର୍କ ରହି ଆସିଥିଲା । ଏପରିକି ରାଳି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେ ଯୋଗଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ସେ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଫାର୍ମହାଉସ୍ ରେ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ରଖିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଫେରାର କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ହତ୍ୟାର ଯୋଜନା କରି ରୂପରେଖ ଦେଇଥିବା ଉମା ବିଷୋୟୀ ଏବଂ ତିରୁପତି ଭୂୟାଁ ଫେରାର ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ସମସ୍ତ ଘଟଣାରେ ଯୋଗସୁତ୍ର ରଖିଥିଲେ ଏହି ମାନେ –
ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଅଭିୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିବା ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ରଖିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଳୟ ବିଷୋୟୀ , ମଦନ ଦଳେଇ ଏବଂ ଶିବଶଙ୍କର ଦାଶ ଓରଫ ପିଣ୍ଟୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣାରେ ଯୋଗସୁତ୍ର ରଖିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍.ପି । ଏପରିକି ଘଟଣାରେ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଳୟ ବିଷୋୟୀ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିବା ଉମା ବିଶୋୟୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ସଂପୃକ୍ତି ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରମାଣରୁ ମିଳିଛି –
ଏହ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ସଂପୃକ୍ତି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଟେକ୍ନିକାଲ କମୁନିକେସନ୍ ଆଭିଡେନ୍ସରୁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍.ପି । ଏପରିକି ଏ ନେଇ ଆଉ ଏକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଅବସରରେ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଙ୍କ ଗତ ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଶାନ୍ତି ମିଶ୍ର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ୧୩ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଓକିଲ ରହିଥିଲେ ପିତବାସ । ଯାହାକି ଉକ୍ତ ଘଟଣାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୌଜ ମିଶ୍ର ଗିରଫ ହୋଇ ଜାମିନରେ ରହି ଫେରାର ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ଉପରକୁ ତିନି ଥର ଗୁଳି ଚଳାଇ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବାକୁ ନେଇ ପିତବାସଙ୍କ ବିରୋଦ୍ଧରେ ପିଣ୍ଟୁ ପୂର୍ବରୁ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହା ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଭଳି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ଥିଲା । ପିତବାସଙ୍କ ପ୍ରତି ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏସ୍.ପି । ଏପରିକି ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଜେପି ଦଳରୁ ଟିକେଟ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ରହିଥିବା ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ଟିକେଟ ପିତବାସ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରି ବିରକ୍ତ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ।
ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ହୋଇଥିଲା ଅନେକ କ୍ଷତି-
ପିତବାସ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସଂପୃକ୍ତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଏସ୍.ପି କହିଛନ୍ତି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଅପରାଧୀ ଆସିବା ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଟିମ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିକଟ ସଂପର୍କୀୟ କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟତଃ ବିକ୍ରମଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ସୁଦର୍ଶନ ଜେନାଙ୍କ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥୀକ କ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହିତ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ।
ଗତ ବାର କାଉନସିଲ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପୀତବାସ ଏବଂ ବିକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ପିତବାସ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବାର କାଉନସିଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ୱା ଜାତୀୟ କାଉନସିଲର ସଦସ୍ୟ ହୋଇପାରିନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ସେହି ସମୟର ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ମୋର ପଦବୀ କାଟି ଦେଇଥିବା ଭାବି ପିତବାସ ଏକ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ବିକ୍ରମଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅର ଯେପରି ମୁଁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢିବ ନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏକ୍ସପୋଜ କରିବା ସହିତ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଏହି ବିଷୟ ଯେପରି ଜାଣିପାରିବ ତାହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ । ଏପରିକି ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଭିଡିଓ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିରୋଦ୍ଧରେ ଆସୁଥିଲା ଏଥିରେ ପିତବାସ ସଂପୃକ୍ତି ରହୁଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡୁଥିଲା । ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିତବାସଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ବିକ୍ରମ ଏବଂ ପିଣ୍ଟୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମଳୟ ଏବଂ ମଦନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସଂପୃକ୍ତି କରାଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ଇଲେକ୍ସନ୍ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ ପଛର କଥାକୁ ଏଭଳି କହିଲେ ଏସପି-
ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନ୍ନରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବିଧାୟକ କେ.ଅନିଲ କୁମାରଙ୍କୁ ନେଇ ଫାଇଲ୍ ହୋଇଥିବା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପିଟିସନ୍(୧୯/୨୦୨୪) ଫାଇଲ୍ ପଛର କଥାକୁ ଏଭଳି କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍.ପି । ଏହି ପିଟିସନ୍ କୁ ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ଘରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ଏହା ଫାଇଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଯାହାକି ପିଣ୍ଟୁ- ବିକ୍ରମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିଲା ଏହି ପିଟିସନ୍ ରେ ଯଦି ବିଧାୟକ ପଦ ହରାଇବେ ସେହି ସମୟରେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିକ୍ରମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବେ ଏବଂ ପିଣ୍ଟୁ ଙ୍କ ବିକ୍ରମଙ୍କର ରହିଥିବା ଦଳୀୟ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମେୟର କରାଇବେ ବୋଲି କୁଆଡେ ଯୋଜନା ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ବିକ୍ରମ ଏବଂ ପିଣ୍ଟୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ , ଆର୍ଥୀକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ପାଇଁ ଏହା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଉ କାହାର ସଂପୃକ୍ତି ରହିଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଜଣାପଡିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ହତ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଷଡଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଗିରଫ ଦୁଇ ନେତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ନାମରେ ୩୮ ଗୋଟି ମାମଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ତିରୁପତିଙ୍କ ନାମରେ ତିନୋଟି ମାମଲା ରହିଥିଲା ।
ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହେଲା -
ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ବନ୍ଧୁକ ସହିତ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟଏକ ପିସ୍ତଲ ସହିତ ସେହି ଦିନ ପରିଧାନ କରିଥିବା ପୋଷାକ ସହିତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର