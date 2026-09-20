'ମାଇନ୍ ଇକୋନୋମିରୁ ମାଇଣ୍ଡ ଇକୋନୋମି':ଖୁବଶୀଘ୍ର ନରାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଓଡ଼ିଶା ସିଲିକନ ଭ୍ୟାଲି

'ମାଇନ୍ ଇକୋନୋମିରୁ ମାଇଣ୍ଡ ଇକୋନୋମି':ଖୁବଶୀଘ୍ର ନରାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଓଡ଼ିଶା ସିଲିକନ ଭ୍ୟାଲି
ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ । କଟକ ନରାଜରେ ଓଡ଼ିଶା ସିଲିକନ ଭ୍ୟାଲି ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସ୍ତାବ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 20, 2026 at 7:48 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: 'ମାଇନ୍ ଇକୋନୋମିରୁ ମାଇଣ୍ଡ ଇକୋନୋମି' ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା । ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କଟକ ନରାଜରେ ୮୭୦ ଏକର ଜମିରେ ଓଡ଼ିଶା ସିଲିକନ ଭ୍ୟାଲି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ସେମିକନ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬ରୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ୨୩,୬୦୦ କୋଟିର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି । ଦୁଇଦିନିଆ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିବା ପରେ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗତାକାଲି (ଶନିବାର) ଦୁଇଦିନିଆ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ସେମିକନ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଫେରିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ସେମିକନ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ ଆଡଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାର କରିବା ଦିଗରେ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ରାଜ୍ୟରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ତୃତୀୟ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି ।"
ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଲିକନ ଭ୍ୟାଲି:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମାନୁଫାକ୍ଚରିଙ୍ଗ ହବ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କଟକ ନରାଜ ଠାରେ ୮୭୦ ଏକର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଓଡ଼ିଶା ସିଲିକନ ଭ୍ୟାଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଗବେଷଣାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଓ ଗବେଷଣା ଉପଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହଭାଗୀତାରେ ୪୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମନ୍ୱିତ ପାୱାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉପରେ ଜାତୀୟ ଶିଳ୍ପ ସହ-ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ୧୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଗଦାନ ରହିଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ମେଧାବୀ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବପିଢି ବିଦେଶ ନ ଯାଇ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ସମ୍ମାନଜନକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ । ଏ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଏବେ Mine Economyରୁ Mind Economy ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ।"
ଦୁଇଦିନିଆ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସାରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବା ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ @MohanMOdisha ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ତଥା ଶିଳ୍ପାୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।— CMO Odisha (@CMO_Odisha) September 19, 2026
ଏହି ଗସ୍ତ କାଳରେ ସେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟ… pic.twitter.com/7BrtcnAEp3
ସେମିକନ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬ରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାୟ ୨୩,୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଛି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ୬ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ନୂତନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏଥି ସହିତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସିଲିକନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ୱେଫର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ QuadQuantum ସଂସ୍ଥା ସହିତ Letter of Intent ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ୧୮ଟି କମ୍ପାନୀ ସହିତ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଆଲୋଚନା, ୫ଟି କମ୍ପାନୀ ସହିତ ରାଉଣ୍ଡଟେବୁଲ ବୈଠକ ହେବା ସହିତ ୩ଟି କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଲେଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବା ଆଗ୍ରହ ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଜାପାନ, ସ୍ୱିଡେନ, ତାଇୱାନ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଏବଂ ଲ୍ୟାବ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଆପ୍ଲାଏଡ ମେଟେରିଆଲ୍ସ, ସିକ୍ସେମ୍, ଥ୍ରୀ-ଡି ଗ୍ଲାସ ସଲ୍ୟୁସନ, ଇଣ୍ଟେଲ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ; ୫ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆସନ୍ତାକାଲି ପହଁଚିବ ମୃତଦେହ
ଭୂଦାନ ଓ ଗ୍ରାମଦାନ ଜମିର ପ୍ରାମାଣିକ ଡିଜିଟାଲ ଡାଟାବେସ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ SOP-୨୦୨୬ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର