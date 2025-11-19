ସେଲ୍ଫି ହେଲା କାଳ, ଗୁମାଝରଣ ଜଳପ୍ରପାତରେ ବୁଡ଼ି 2 ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ
ମାଲକାନଗିରି ଖଇରପୁଟ ଗୁମା ଝରଣ ଜଳ ପ୍ରପାତରେ ବୁଡ଼ି ୨ ଜଣ କଲେଜ ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫର ୧୬ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ।
Published : November 19, 2025 at 11:33 AM IST
ମାଲକାନିଗିରି: ଜଳପ୍ରପାତ ବୁଲିବାକୁ ଆସି ୨ ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ । ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ୍ ମାଡ଼କାପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁମାଝରଣ ଜଳପ୍ରପାତରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ବୁଡ଼ି ୨ କଲେଜ ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି । ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ । ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି ।
ସେଲଫି ହେଲା କାଳ
ମାଥିଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦିପାଞ୍ଜଳୀ ମାଝୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ବିକ୍ରମଦେବ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଦ୍ବିତୀୟ ବର୍ଷର ४ ଜଣ ଛାତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଗୁମାଝରଣ ଜଳପ୍ରପାତକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଖାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସମସ୍ତେ ଜଳପ୍ରପାତରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ସହ ଖସଡ଼ା ଥିବା ଏହି ଜଳପ୍ରପାତରେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଗାଧୋଉଥିଲେ । ସେଲ୍ଫି ନେବା ସମୟରେ ଅସାବଧାନତାବଶତଃ ୩ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ଜଳପ୍ରପାତରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ।
ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି:
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଛାତ୍ର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପାତ୍ର ଓ ଏସ୍. ଶ୍ରୀଖରଙ୍କ କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନଥିଲା । ମାଥିଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଓ ମାଥିଲି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଜଳପ୍ରପାତରେ ପହଞ୍ଚି ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ସଖାଳୁ ପୁଣି ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ କୋରାପୁଟରୁ ଆସିଥିବା ଓଡ୍ରାଫ୍ର ୧୬ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ, ମାଥିଲି ଥାନା ପୋଲିସ୍, ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଥିବା ମାଥିଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦିପାଞ୍ଜଳୀ ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ତେବେ ନିଖୋଜ ଛାତ୍ର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପାତ୍ର ଓ ଏସ୍. ଶ୍ରୀଖର ଜୟପୁର ବିକ୍ରମଦେବ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଦ୍ବିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର । ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଘର ଜୟପୁର ନୂଆସାହିରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀଖରଙ୍କ ଘର ନାରାୟଣପାଟଣାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ୨୦୨୪ରେ ମଧ୍ୟ ଜୟପୁର ସହରର ଦୁଇ ଭାଇ ଗୁମାଝରଣ ଜଳପ୍ରପାତରେ ଭାସିଯାଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ।
