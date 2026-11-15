ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଓ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ନାଁରେ ଠକେଇ: ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଗୁଣିଆ ଗିରଫ୍
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡି. ସିଂପୁର ଅଞ୍ଚଳ ରାଜାସାହି ଗ୍ରାମର ଟୁନା ମୁନିଙ୍କ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ମୁନି (୨୪)। ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : November 15, 2026 at 10:14 AM IST
Gunia Arrested for Black Magic, ବ୍ରହ୍ମପୁର : ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଓ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ନାଁରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଠକେଇ କରି ଆସୁଥିବା ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଗୁଣିଆକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ । ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି, ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ଓ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ନାଁରେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେଇ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡି. ସିଂପୁର ଅଞ୍ଚଳ ରାଜାସାହି ଗ୍ରାମର ଟୁନା ମୁନିଙ୍କ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ମୁନି (୨୪)।
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜିଲ୍ଲାର ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବନବିହାରୀ ପ୍ରଧାନ ଗତ ୧୨ ତାରିଖରେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲେ ଯେ, ଡି. ସିଂପୁର ଗ୍ରାମର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଥିବା ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରରେ ଗିରଫ କୃଷ୍ଣ ମୁନି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି, ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା ଓ ତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଛନ୍ତି । ନିଜକୁ ଜଣେ ‘ଗୁଣିଆ’ ଭାବେ ପରିଚୟ ଦେଇ ସେ ମନ୍ତ୍ର, କବଚ ଓ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଭଲ କରିବା, ପାରିବାରିକ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିବାର ମିଥ୍ୟା ଦାବF କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହାର ପ୍ରଚାର ସେ ସର୍ବସମୁଖରେ କରିବା ସହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଭିଡିଓ କରି ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଯାହାକି କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କାହିଁକି ରାଜ୍ୟର ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବହୁ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କରି ନିକଟକୁ ଆସୁଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା ।
ଏପରିକି ଗତ ମାସରେ ସେ ରହୁଥିବା ଉକ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ହୋମଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ରୁ ୧୦୦ ଜଣ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏପରିକି ତାନ୍ତ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ କିଛି କୌଶଳ କିମ୍ବା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଚେତ କରିଦେଉଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ଉପଶମ ନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଗ୍ରାମରେ ଗୋପନୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଉକ୍ତ ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରରେ ଅତକ୍ରିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ସେଠାରୁ ଧୂପଦାନୀ, କଉଡ଼ି, ନାଲି ସୂତା, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ମୁରୁଜ, ସିନ୍ଦୂର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟିଲ ଛୁରୀ ସମେତ ବହୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଯାଞ୍ଚ ଓ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବୟାନ ଆଧାରରେ ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ମାମଲା ନମ୍ବର ୫୫୫/୨୦୨୬ ରୁଜୁ କରି ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS), ଓଡ଼ିଶା ଡାହାଣୀ ପ୍ରଥା ନିବାରଣ ଆଇନ-୨୦୧୩ ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଜିକ୍ ରେମେଡିଜ୍ ଆକ୍ଟ-୧୯୫୪ର ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣ ମୁନିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ଆସିକା ଜେଏମଏଫସି ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଠକେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ତାଙ୍କର ୨୨ ବର୍ଷିୟ ସାନ ଭାଇ ଶିବରାମ ମୁନି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ ଠକ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରଲୋଭନରେ ନ ପଡ଼ିବାକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆହ୍ବାନ କରାଯାଇଛି । କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନଜରକୁ ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନା କିମ୍ବା ‘ଡାଏଲ-୧୧୨’କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଗଞ୍ଜାମରେ ବନ୍ୟା ପରେ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର, 2 ମାସରେ ଆନିକଟ ମରାମତି ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟା ଭୟ ! ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର