ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିଛି ହସ୍ତକଳା, ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ଉଲ୍ କାର୍ପେଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି 15 ମହିଳା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣକୁ ଅପେକ୍ଷା

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଏସର ଗାଁର 15 ମହିଳା ପଶମ ଗାଲିଚା (Woolen Carpet) ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ କାର୍ପେଟ ମୂଲ୍ୟ 2000ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 15000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ।

kendrapara womens making woolen carpet
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର 15ଜଣ ମହିଳା ପଶମ ଗାଲିଚା ତିଆରି କରିବାର ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 1, 2025 at 10:45 AM IST

4 Min Read
ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Kendrapara Women Entrepreneurs କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ତନ୍ତରେ ଉଲ୍ ଛନ୍ଦି ତିଆରି ଚାଲିଛି ପଶମ ଗାଲିଚା (Woolen Carpet) । ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ହୋଇ ତାନା, ଠରି, ଲଛି ଓ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଉଲରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ । ବିଶେଷ କରି ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ଏହା ଆରାମଦାୟକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ରାଏସର ଗାଁର 15ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏହି ହସ୍ତକଳା ତାଲିମ ନେଇ ପଶମ ଗାଲିଚା ତିଆରି ଶିଖୁଛନ୍ତି ।

ପଶମ ଗାଲିଚା ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି ମହିଳା:

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଥିବା ୬୧ଟି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପଶମ ଗାଲିଚା । ରାଏସର ଗାଁର ୧୫ ଜଣ ମହିଳା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ଯମରେ ପଶମ ଗାଲିଚା ତିଆରି ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ତକଳା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା କଟକ ଜିଲ୍ଲା କନ୍ଦରପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାଞ୍ଚପଡ଼ା ଗାଁର ଅନୁ ଦାସ (୪୨) । ଅନୁ କୁହନ୍ତି, "ପଶମ ଗାଲିଚା ହେଉଛି ଘର ଚଟାଣରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମ୍ୟାଟ । ମେସିନ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତାହାକୁ ଲୁମ୍ (Loom) କୁହାଯାଏ । ମେସିନ୍ ବା ଲୁମରେ ତାନା ଲଗାଯିବା ପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ପରେ ଆମର ଅନ୍ୟ ଯେମିତି ଠରି(ମୋଟା କଳାସୂତା), ଲଛି(ପତଳା ସୂତା) ଓ ଉଲ ଦ୍ଵାରା ଏହି ଗାଲିଚା ବୁଣାଯାଇ ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ତାନା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ କୁଲା,ବାଡ଼ି, ବାଉଁଶ ବ୍ୟବହାର ସହ କମନା ଓ କସର ବାଉଁଶ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ରାଏସର ଗାଁର ଅନ୍ୟୁନ 15ଜଣ ମହିଳା ଏହି ହସ୍ତକଳାର ତାଲିମ ନେଇ ପଶମ ଗାଲିଚା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି (ETV BHARAT ODISHA)

ଗୋଟିଏ ଗାଲିଚା ବୁଣିବାକୁ ମାସେ ସମୟ ଲାଗେ:

ପଶମ ଗାଲିଚାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି । ୪ରୁ ୫ ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଗାଲିଚାର ଦର ୧୨ରୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଢେଇ ଫୁଟର ଦାମ୍ ୨୨୦୦ ଟଙ୍କା । ଅନୁ ଦାସ କହିଛନ୍ତି," ଛୋଟ ମ୍ୟାଟ 2000ରୁ 2500 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଖାପାଖି ହଜାରେ ଟଙ୍କା ଲାଗିଥାଏ । ଯଦି ଜଣେ ସମସ୍ତ କାମ ଛାଡି ଏହାକୁ ବୁଣିବାକୁ ବସିବ ତେବେ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଛୋଟ ମ୍ୟାଟ୍ ତିଆରି ହୋଇ ପାରିବ। "

Kendrapara Women making wool carpets
ପଶମ ଗାଲିଚା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା ମାନେ (ETV BHARAT ODISHA)

ଅଧିକ ଦର ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାହିଦା ନାହିଁ:

" ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଜିନିଷର ଏତେ ଚାହିଦା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଭଲ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଏଠି ପଶମ ଗାଲିଚାକୁ ଦେଖିଲେ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ଅଧିକ ଦାମ ବୋଲି ଗ୍ରାହକ କୁହନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ସଫ୍ଟ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏହି ଗାଲିଚାରେ ଠରି ଓ ଉଲ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ଦାମ୍‌ ଅଧିକ । ମେସିନ୍ ବୁଣା ହେଲେ ସରୁ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ଯବହାର ହେଉଥିବାରୁ ଏହା କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିଥାଏ । ମେସିନ୍ ବୁଣା ଅଢେ଼ଇ ଫୁଟ କାର୍ପେଟ ମୂଲ୍ଯ 250ରୁ 500 ଟଙ୍କା ମଧ୍ଯରେ ରହୁଛି । ମାତ୍ର ଆମେ ଯେହେତୁ ହାତରେ ବୁଣୁଛୁ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୨୨୦୦ କିମ୍ବା ସର୍ବନିମ୍ନ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ରହୁଛି । ବିଭିନ୍ନ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ, ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏହି ଗାଲିଚା ଭଲ ବିକ୍ରି ହୁଏ " ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଟ୍ରେନର ଅନୁ ଦାସ।

WOMENS MAKING WOOLEN CARPET
ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ରାଏସର ଗାଁର ଅନ୍ୟୁନ 15ଜଣ ମହିଳା ଏହି ହସ୍ତକଳାର ତାଲିମ ନେଇ ପଶମ ଗାଲିଚା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି (ETV BHARAT ODISHA)

ମହିଳାଙ୍କୁ ଋଣ ଦେଉନି ବ୍ୟାଙ୍କ:

ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ନେ ଇ ୧୫ ଜଣ ମହିଳା ଉପକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ମିଳିନାିହଁ । ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଋଣ ବାବଦରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି । ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାଲିମ ନେଇଥିବା ମହିଳାମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅନୁ ଦାସ । ମହିଳାମାନଙ୍କ ୬ ମାସିଆ ଟ୍ରେନିଂ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ, ଟ୍ରେନରଙ୍କୁ ମାସିକ 20000 ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁଛି । ପଶମ ଗାଲିଚା ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ତିର୍ତ୍ତୋଲର ଏକ ସୋସାଇଟି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ।

Yarn for making wool carpets
ପଶମ ଗାଲିଚା ତିଆରି ପାଇଁ ସୁତା (ETV BHARAT ODISHA)


କେମିତି ଗାଲିଚା ବୁଣୁଛନ୍ତି ତାଲିମ ନେଉଥିବା ମହିଳା ?
ରାଏସରର ଏକ ଭଡାଘରେ ପଶମ ଗାଲିଚା ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲିମ ନେଉଥିବା ଖରିସାନ ଗାଁର ସୁଜାତା ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି, " ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ୧୦ରେ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲିମ ନେଉଛୁ । ପ୍ରଥମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡ୍ରଇଂ କରିବା ପରେ ଏବେ ଲୁମ୍ ବା ମେସିନରେ କାର୍ପେଟ୍ ବୁଣୁଛୁ । ଦିନକୁ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ କାମ କରି ଆଗକୁ ଯିବୁ । ଯଦି ସରକାର ଘର ଓ ଋଣ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ନିଜ ଘରେ ମେସିନ୍ ପକାଇ ଗାଲିଚା ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରିପାରିବୁ ।"


ଋଣ ନମିଳିବାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କାମ :
କୁସୁମପୁରା ଗାଁର ମହିଳା ଜଲିଭା ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ୨୦୨୨-୨୩ ରେ କାର୍ପେଟ ତାଲିମ ନେବା ପରେ ଘରେ ବସି ରହିଛୁ । କାରଣ ଆମକୁ ଲୁମ୍ ଏବଂ କଞ୍ଚାମାଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଏଯାଏଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ମିଳିନାହିଁ । "

Colored wool is used to make carpets
ରଙ୍ଗୀନ ଉଲ ଗାଲିଚା ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି (ETV BHARAT ODISHA)


ହସ୍ତକଳା କାରିଗରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ?

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହସ୍ତକଳାର ପ୍ରସାର ଏବଂ କାରିଗରଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ତକଳା ବିକାଶ ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟଜିତ ବେହେରା । ତାଙ୍କ କହିବା ହେଲା "ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପଶମ ଗାଲିଚା ପାଇଁ 15 ଜଣଙ୍କୁ 6 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି । ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ସହିତ ଟୁଲ୍ କିଟ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେ କଞ୍ଚାମାଲ ଜଗତିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଣୁଛୁ। "

ସେ କହିଛନ୍ତି " ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲାଯାଇ ଏହି ଆଶାୟୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି । ୨୦୨୨-୨୩ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ଭଲ କାରିଗର ଥିଲେ । ତାଲିମ ପରେ ମହିଳାମାନେ ଅଫ୍ ଲାଇନରେ ଋଣ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏବେ ସରକାର ଏକ ଆର୍ଟିସିଆନ୍ ସର୍ଭେ କରାଉଛନ୍ତି ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ହସ୍ତକଳା କାରିଗର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହେଉଥିବା ସର୍ଭେରେ ଆମେ ଏହି ୧୫ଜଣ କାରିଗରଙ୍କୁ ଆଡ୍ କରିଛୁ ।"

Woolen Carpet
ପଶମ ଗାଲିଚା (ETV BHARAT ODISHA)

" ଯେଉଁ ୧୫ ଜଣ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଅନଲାଇନରେ ପଳସୁଧା SBIରେ ଲୋନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେଲେ କାରିଗରଙ୍କ ପାଇଁ ୨୦% ମାର୍ଜିନ ମନି ବା ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଛାଡ ରହୁଛି ଯାହା ସରକାର ସବସିଡି ଦେବେ । ଆମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତୋଷାଳୀ ମେଳା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଥିବା ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ଏମାନେ ପଶମ ଗାଲିଚା ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହସ୍ତକଳା ବିକାଶ ସତ୍ୟଜିତ ବେହେରା ।

WOMENS MAKING WOOLEN CARPET
ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ରାଏସର ଗାଁର ଅନ୍ୟୁନ 15ଜଣ ମହିଳା ଏହି ହସ୍ତକଳାର ତାଲିମ ନେଇ ପଶମ ଗାଲିଚା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି (ETV BHARAT ODISHA)

ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

