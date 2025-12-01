ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିଛି ହସ୍ତକଳା, ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ଉଲ୍ କାର୍ପେଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି 15 ମହିଳା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣକୁ ଅପେକ୍ଷା
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଏସର ଗାଁର 15 ମହିଳା ପଶମ ଗାଲିଚା (Woolen Carpet) ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ କାର୍ପେଟ ମୂଲ୍ୟ 2000ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 15000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ।
ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Kendrapara Women Entrepreneurs କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ତନ୍ତରେ ଉଲ୍ ଛନ୍ଦି ତିଆରି ଚାଲିଛି ପଶମ ଗାଲିଚା (Woolen Carpet) । ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ହୋଇ ତାନା, ଠରି, ଲଛି ଓ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଉଲରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ । ବିଶେଷ କରି ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ଏହା ଆରାମଦାୟକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ରାଏସର ଗାଁର 15ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏହି ହସ୍ତକଳା ତାଲିମ ନେଇ ପଶମ ଗାଲିଚା ତିଆରି ଶିଖୁଛନ୍ତି ।
ପଶମ ଗାଲିଚା ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି ମହିଳା:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଥିବା ୬୧ଟି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପଶମ ଗାଲିଚା । ରାଏସର ଗାଁର ୧୫ ଜଣ ମହିଳା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ଯମରେ ପଶମ ଗାଲିଚା ତିଆରି ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ତକଳା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା କଟକ ଜିଲ୍ଲା କନ୍ଦରପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାଞ୍ଚପଡ଼ା ଗାଁର ଅନୁ ଦାସ (୪୨) । ଅନୁ କୁହନ୍ତି, "ପଶମ ଗାଲିଚା ହେଉଛି ଘର ଚଟାଣରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମ୍ୟାଟ । ମେସିନ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତାହାକୁ ଲୁମ୍ (Loom) କୁହାଯାଏ । ମେସିନ୍ ବା ଲୁମରେ ତାନା ଲଗାଯିବା ପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ପରେ ଆମର ଅନ୍ୟ ଯେମିତି ଠରି(ମୋଟା କଳାସୂତା), ଲଛି(ପତଳା ସୂତା) ଓ ଉଲ ଦ୍ଵାରା ଏହି ଗାଲିଚା ବୁଣାଯାଇ ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ତାନା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ କୁଲା,ବାଡ଼ି, ବାଉଁଶ ବ୍ୟବହାର ସହ କମନା ଓ କସର ବାଉଁଶ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।
ଗୋଟିଏ ଗାଲିଚା ବୁଣିବାକୁ ମାସେ ସମୟ ଲାଗେ:
ପଶମ ଗାଲିଚାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି । ୪ରୁ ୫ ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଗାଲିଚାର ଦର ୧୨ରୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଢେଇ ଫୁଟର ଦାମ୍ ୨୨୦୦ ଟଙ୍କା । ଅନୁ ଦାସ କହିଛନ୍ତି," ଛୋଟ ମ୍ୟାଟ 2000ରୁ 2500 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଖାପାଖି ହଜାରେ ଟଙ୍କା ଲାଗିଥାଏ । ଯଦି ଜଣେ ସମସ୍ତ କାମ ଛାଡି ଏହାକୁ ବୁଣିବାକୁ ବସିବ ତେବେ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଛୋଟ ମ୍ୟାଟ୍ ତିଆରି ହୋଇ ପାରିବ। "
ଅଧିକ ଦର ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାହିଦା ନାହିଁ:
" ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଜିନିଷର ଏତେ ଚାହିଦା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଭଲ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଏଠି ପଶମ ଗାଲିଚାକୁ ଦେଖିଲେ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ଅଧିକ ଦାମ ବୋଲି ଗ୍ରାହକ କୁହନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ସଫ୍ଟ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏହି ଗାଲିଚାରେ ଠରି ଓ ଉଲ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ଦାମ୍ ଅଧିକ । ମେସିନ୍ ବୁଣା ହେଲେ ସରୁ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ଯବହାର ହେଉଥିବାରୁ ଏହା କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିଥାଏ । ମେସିନ୍ ବୁଣା ଅଢେ଼ଇ ଫୁଟ କାର୍ପେଟ ମୂଲ୍ଯ 250ରୁ 500 ଟଙ୍କା ମଧ୍ଯରେ ରହୁଛି । ମାତ୍ର ଆମେ ଯେହେତୁ ହାତରେ ବୁଣୁଛୁ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୨୨୦୦ କିମ୍ବା ସର୍ବନିମ୍ନ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ରହୁଛି । ବିଭିନ୍ନ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ, ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏହି ଗାଲିଚା ଭଲ ବିକ୍ରି ହୁଏ " ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଟ୍ରେନର ଅନୁ ଦାସ।
ମହିଳାଙ୍କୁ ଋଣ ଦେଉନି ବ୍ୟାଙ୍କ:
ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ନେ ଇ ୧୫ ଜଣ ମହିଳା ଉପକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ମିଳିନାିହଁ । ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଋଣ ବାବଦରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି । ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାଲିମ ନେଇଥିବା ମହିଳାମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅନୁ ଦାସ । ମହିଳାମାନଙ୍କ ୬ ମାସିଆ ଟ୍ରେନିଂ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ, ଟ୍ରେନରଙ୍କୁ ମାସିକ 20000 ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁଛି । ପଶମ ଗାଲିଚା ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ତିର୍ତ୍ତୋଲର ଏକ ସୋସାଇଟି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ।
କେମିତି ଗାଲିଚା ବୁଣୁଛନ୍ତି ତାଲିମ ନେଉଥିବା ମହିଳା ?
ରାଏସରର ଏକ ଭଡାଘରେ ପଶମ ଗାଲିଚା ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲିମ ନେଉଥିବା ଖରିସାନ ଗାଁର ସୁଜାତା ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି, " ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ୧୦ରେ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲିମ ନେଉଛୁ । ପ୍ରଥମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡ୍ରଇଂ କରିବା ପରେ ଏବେ ଲୁମ୍ ବା ମେସିନରେ କାର୍ପେଟ୍ ବୁଣୁଛୁ । ଦିନକୁ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ କାମ କରି ଆଗକୁ ଯିବୁ । ଯଦି ସରକାର ଘର ଓ ଋଣ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ନିଜ ଘରେ ମେସିନ୍ ପକାଇ ଗାଲିଚା ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରିପାରିବୁ ।"
ଋଣ ନମିଳିବାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କାମ :
କୁସୁମପୁରା ଗାଁର ମହିଳା ଜଲିଭା ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ୨୦୨୨-୨୩ ରେ କାର୍ପେଟ ତାଲିମ ନେବା ପରେ ଘରେ ବସି ରହିଛୁ । କାରଣ ଆମକୁ ଲୁମ୍ ଏବଂ କଞ୍ଚାମାଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଏଯାଏଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ମିଳିନାହିଁ । "
ହସ୍ତକଳା କାରିଗରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ?
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହସ୍ତକଳାର ପ୍ରସାର ଏବଂ କାରିଗରଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ତକଳା ବିକାଶ ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟଜିତ ବେହେରା । ତାଙ୍କ କହିବା ହେଲା "ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପଶମ ଗାଲିଚା ପାଇଁ 15 ଜଣଙ୍କୁ 6 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି । ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ସହିତ ଟୁଲ୍ କିଟ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେ କଞ୍ଚାମାଲ ଜଗତିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଣୁଛୁ। "
ସେ କହିଛନ୍ତି " ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲାଯାଇ ଏହି ଆଶାୟୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି । ୨୦୨୨-୨୩ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ଭଲ କାରିଗର ଥିଲେ । ତାଲିମ ପରେ ମହିଳାମାନେ ଅଫ୍ ଲାଇନରେ ଋଣ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏବେ ସରକାର ଏକ ଆର୍ଟିସିଆନ୍ ସର୍ଭେ କରାଉଛନ୍ତି ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ହସ୍ତକଳା କାରିଗର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହେଉଥିବା ସର୍ଭେରେ ଆମେ ଏହି ୧୫ଜଣ କାରିଗରଙ୍କୁ ଆଡ୍ କରିଛୁ ।"
" ଯେଉଁ ୧୫ ଜଣ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଅନଲାଇନରେ ପଳସୁଧା SBIରେ ଲୋନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେଲେ କାରିଗରଙ୍କ ପାଇଁ ୨୦% ମାର୍ଜିନ ମନି ବା ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଛାଡ ରହୁଛି ଯାହା ସରକାର ସବସିଡି ଦେବେ । ଆମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତୋଷାଳୀ ମେଳା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଥିବା ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ଏମାନେ ପଶମ ଗାଲିଚା ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହସ୍ତକଳା ବିକାଶ ସତ୍ୟଜିତ ବେହେରା ।
