ଥାନା ପରିସରରେ ପଡିରହିଛି ଜବତ ଗାଡି; ନିଲାମ ଡାକୁଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ, ହେଉନି ବିକ୍ରି

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଅବକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଥାନା ପରିସରରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଶହ ଶହ ଦୁଇ ଚକିଆ ଏବଂ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Seized Vehicles Lying Unauctioned at District Excise Office Kendrapara
ନିଲାମ ନହୋଇ ପଡିରହିଛି ଜବତ ଗାଡି
Published : May 22, 2026 at 3:03 PM IST

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଅବକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଥାନା ପରିସରରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଶହ ଶହ ଦୁଇ ଚକିଆ ଏବଂ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ । କେଉଁ ଗାଡିରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଗଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଗଛଲତା ମାଡିଗଲାଣି । ସେହିପରି କିଛି ଗାଡିର ଟାୟାର ମାଟିରେ ପୋତି ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଥାନା ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏଣେତେଣେ ଗାଡି ପଡ଼ି ରହିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।

କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଗାଡି:

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ୧୬ଟି ଥାନା ଓ ୬ଟି ଫାଣ୍ଡିରେ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଗାଡି ପଡ଼ିରହିଛି । ଜବତ ଗାଡି ଗୁଡିକୁ ଥାନା ପରିସରରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ପକାଇ ନରଖି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗାଡି ମାଲିକଙ୍କୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧକ ଓ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗକୁ କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଛି । କେବଳ ଥାନା କାହିଁକି, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଶତାଧିକ ଦୁଇ ଓ ଚାରି ଚକିଆ ଗାଡି ଜବତ ହୋଇ ପଡି ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି ।

ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ପ୍ରୟାସ:

ଜବତ ଗାଡି ଗୁଡିକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କିମ୍ବା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିଲାମ କରି ଥାନା ପରିସରରୁ ଗାଡି ଗୁଡିକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଗତ 2020 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା । ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ । ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଏବେବି ପଡ଼ିରହିଛି ଶତାଧିକ ଗାଡି । ଗାଡି ଗୁଡିକ ନିଲାମ ହେଉନଥିବାରୁ ଏଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ନିଲାମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଗାଡି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଛାଡି ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିଗୁଡିକୁ କେହି ନେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ନଥିବା କହିଛି ଉଭୟ ବିଭାଗ ।

କେବଳ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ଜବତ ଗାଡି:

ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଓ ଅବକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପରିସୀମା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାନ ଅଭାବ ହେତୁ ଜବତ ଗାଡି ଉପରେ ଗାଡି ଗଦା ହୋଇଛି । ଏସବୁ ଗାଡ଼ି ଖରା, ବର୍ଷା, କାକର ଖାଇ ଖତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୬ଟି ଥାନା ସହ ୬ଟି ଫାଣ୍ଡିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧିକ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଗାଡି ଗୁଡିକ ପଡିରହିଛି । ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗରେ ଶତାଧିକ ଗାଡି ବିଭିନ୍ନ ଚୋରା ନିଶା କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଜବତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏଗୁଡିକୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନିଲାମ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ହେଲେ ନିଲାମ ନହୋଇପାରିବାରୁ ବାହାରେ ପଡି ପଡି ସେଗୁଡିକ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଉଛି ।

ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅମରବର ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, "ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ନଥିବା କାରଣରୁ ଛୋଟମୋଟ ନିଶା କାରବାର କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାଫିଆରେ ପରିଣତ ହେଉଛି । ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ହାତ କରି ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶା ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ଉପରେ କୌଣସି ଚାପ ପଡୁଛି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ କରିବା ସହ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଵା ଭଙ୍ଗା ପୁରୁଣା ଗାଡିକୁ ଜବତ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି । ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗାଡି ଖତ ଖାଉଛି ।

ଏହିସବୁ ଗାଡ଼ିକୁ ସରକାର ନିୟମ କରି ତତକ୍ଷଣାତ ନିଲାମ କରିଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ କିଛି ରାଜସ୍ୱ ମିଳିପାରନ୍ତା । ଏହି ଗାଡି ଗୁଡିକ ଅଯଥା ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ବିଭିନ୍ନ ସରୀସୃପମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି । ସେଥିରେ ଗଛଲତା ଉଠି ଦୂଷିତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ନିଲାମରେ ଯଦି ନ ଯାଉଛି ତେବେ କବାଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ସେମାନେ ଏହି ଗାଡି ଗୁଡିକରୁ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍‌ ବିକ୍ରି କରିପାରନ୍ତେ । ଚୋରାମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର ଆଦିରେ ୬ ମାସ ସଜ୍ଜା ରହିଥିବା ବେଳେ ଜବତ ଗାଡି ଗୁଡିକୁ ଏକ ବର୍ଷ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନିଲାମ କରିଦେଲେ ଭଲ ଦୁଇପଇସା ରାଜସ୍ୱ ମିଳନ୍ତା ।"

ଜବତ ଗାଡି ନିଲାମୀ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ:

ଜବତ ଗାଡି ଗୁଡିକ ନିଲାମ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଟାରିଆ କହିଛନ୍ତି, "ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ି ଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ରହିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅବଗତ ଅଛୁ । ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପାଳନ ପୂର୍ବକ ଆମେ ଗାଡ଼ିଗୁଡିକ ନିଲାମ କରୁଛୁ । କିଛି ଗାଡି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜାଣି ନିଲାମରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେଗୁଡିକ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି । ଆଗକୁ ଆମେ ଏହି ଗାଡି ଗୁଡିକୁ ନିଲାମ କରିବା ପାଇଁ ପୁନଃ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବୁ ।"

ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅଧିକ୍ଷକ ବିପ୍ରଚରଣ ମଣ୍ଡଳ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି,"ଗତ ଦୁଇବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ୨୨୦ଟି ଗାଡି ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ନିଲାମରେ ୫୭ଟି ଗାଡି ରିଲିଜ ହୋଇପାରିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆକାରରେ ସରକାରଙ୍କୁ ୯ ଲକ୍ଷ ୭୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିଛି । ତେବେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ୧୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଏବଂ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଥାନା ଅଧିନରେ ପଡିରହିଛି । ନିଲାମ ଡକାଯାଉଛି, ହେଲେ ଚୋରି ଗାଡି ଏବଂ ସେସବୁର ଆରଟିଓ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ ଅଧିକ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ସେଗୁଡିକୁ ନେଉ ନାହାନ୍ତି ।"

