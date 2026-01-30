ETV Bharat / state

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପୁରୀ ଗସ୍ତ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି, ସହରର ସବୁ ହୋଟେଲ ଯାଞ୍ଜ

ପୋଲିସ ସବୁ ହୋଟେଲ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିବା ଅତିଥିଙ୍କ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପୁରୀ ଗସ୍ତ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି, ସହରର ସବୁ ହୋଟେଲ ଯାଞ୍ଜ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପୁରୀ ଗସ୍ତ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି, ସହରର ସବୁ ହୋଟେଲ ଯାଞ୍ଜ
PURI SECURITY FOR PRESIDENT TOUR ପୁରୀ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପୁରୀ ଗସ୍ତ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି । ସହରରେ ଥିବା ସବୁ ହୋଟେଲ ଯାଞ୍ଜ କରୁଛି ପୋଲିସ । ଏପରିକି ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିବା ଅତିଥିଙ୍କ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହୋଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପୁରୀ ଗସ୍ତ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି, ସହରର ସବୁ ହୋଟେଲ ଯାଞ୍ଜ (ETV BHARAT ODISHA)

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପୁରୀ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଚେକିଂ ଓ ସତର୍କତା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି । ସହରର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ, ବିଶେଷକରି ହୋଟେଲ ଓ ଲଜ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଜରରେ ରଖି ପୋଲିସ ଚେକିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର କରିଛି । ପୁରୀ ସିଟି ଡିଏସପି ଶ୍ରୀ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ତତ୍ବାବଧାନରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସି-ବିଚ୍ ଥାନା ଆଇଆଇସି, ବଳିଆପଣ୍ଡା ଥାନା ଆଇଆଇସି, ଟାଉନ ଥାନା ଆଇଆଇସି, ବାସେଳୀସାହି ଆଇଆଇସି ଏବଂ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ଆଇଆଇସି ଓ ସେମାନଙ୍କର ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ ରାତି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲରେ ଚେକିଂ କରିଛନ୍ତି ।

ସହରର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ, ବିଶେଷକରି ହୋଟେଲ ଓ ଲଜ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଜରରେ ରଖି ପୋଲିସ ଚେକିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର କରିଛି ।
ସହରର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ, ବିଶେଷକରି ହୋଟେଲ ଓ ଲଜ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଜରରେ ରଖି ପୋଲିସ ଚେକିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର କରିଛି । (ETV BHARAT ODISHA)

ଚେକିଂର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସହରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଭଳି ତ୍ରୁଟି ନରୁହେ । ପୁରୀ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏକ ପରିଚିତ ଧାର୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ଥିବାରୁ, ଏଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଯାଆସ ଲାଗି ରହିଥାଏ । ଏଣୁ ସହରରେ କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ଯେଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପୁରୀ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଚେକିଂ ଓ ସତର୍କତା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପୁରୀ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଚେକିଂ ଓ ସତର୍କତା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି । (ETV BHARAT ODISHA)

ସହରରେ ଥିବା ସବୁ ହୋଟେଲ ରେଜିଷ୍ଟର ଓ ଗେଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବିବରଣୀ, ରହୁଥିବା ଅତିଥିମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ, ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଚଳାଚଳ ଉପରେ ନଜର, ହୋଟେଲ ପରିସରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, କିଛି ହୋଟେଲରେ ରେକର୍ଡ ଠିକ୍ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସନ୍ଧିଗ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଅତିଥିଙ୍କର ଠିକ୍ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଓ ରେକର୍ଡ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ପୋଲିସ ସବୁ ହୋଟେଲ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିବା ଅତିଥିଙ୍କ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ।
ପୋଲିସ ସବୁ ହୋଟେଲ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିବା ଅତିଥିଙ୍କ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । (ETV BHARAT ODISHA)

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ସହରରେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଯେପରି ନ ଘଟେ ଏବଂ ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସୁଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସହରରେ ନିୟମିତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ, ଚେକ୍ ପୋଷ୍ଟ ତଦନ୍ତ, ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଓ ବମ୍ବ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମୁତୟନ ସହିତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ମାଲିକ, ଲଜ୍ ପ୍ରବନ୍ଧକ ଓ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପୁରୀ ଗସ୍ତ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି, ସହରର ସବୁ ହୋଟେଲ ଯାଞ୍ଜ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପୁରୀ ଗସ୍ତ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି, ସହରର ସବୁ ହୋଟେଲ ଯାଞ୍ଜ (ETV BHARAT ODISHA)

ଏଥିସହ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସଚଳ ରଖନ୍ତୁ । ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ମାନି ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପୁରୀ ଗସ୍ତ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ । ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୀ ସହରର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଛି । ଏପରି ତଦନ୍ତ ଓ ସତର୍କତା ଅଭିଯାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ । ପୁରୀ ପୋଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଗସ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସଫଳ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ପୁରୀ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରେସ ବାର୍ତ୍ତାରେ କୁହାଯାଇଛି ।

ଫେବୃଆରୀ ୩ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ମହାମହୀମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ ୪ ତାରିଖ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

