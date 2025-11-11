ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପରେ ଆଲର୍ଟରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନବନ୍ଦର, ୩ ଦିନ ଯାଏଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟାଇଟ୍ । ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଚାଲିଛି ଯାଞ୍ଚ ।
Published : November 11, 2025 at 4:53 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରି କରାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶ ପଥରୁ ତୀକ୍ଷ୍ମ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ସବୁଠି ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି । ଉଭୟ ଆଗମନ (Arrival) ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ (Departure) ପାଖରେ ଚେକିଂକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । DGCA ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ୩ ଦିନ ଯାଏଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । କ୍ୟୁଆରଟି (QRT) ସାଙ୍ଗକୁ ବମ୍ ସ୍ୱାର୍ଡ, ଡଗ୍ ସ୍ୱାର୍ଡ୍ଙ୍କ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରାଯାଉଛି । ନାକା ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିମାନ ବନ୍ଦରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେର୍ଭିଲାନ୍ସ ବଢିଛି । ବିମାନବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟ ଆରାଇଭାଲ ଏବଂ ଡିପାଚର ପାଖରେ ଚେକିଂକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ, ଆଗାମୀ ୩ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । କ୍ୟୁଆରଟି ଟିମ ସାଙ୍ଗକୁ ବମ ସ୍ୱାର୍ଡ, ଡଗ ସ୍ୱାର୍ଡ, ଲଗାତାର ଭାବରେ ବିମାନବନ୍ଦର ବାହାରେ ଏବଂ ଭିତରେ ପଇଁତାର ମାରୁଛନ୍ତି । ନାକା ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡିକ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି ।"
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ:
ସେପଟେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ସାଙ୍ଗକୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯଉଛି । ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାନସଭା, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭଳି ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଦଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।
ଜନସମାଗମ ସ୍ଥଳ, ବଜାର, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍, ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ଡିଜିପି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି CCTV ନିରୀକ୍ଷଣ, ବିସ୍ଫୋରକ ପଦାର୍ଥ ଚେକିଂ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯାତ୍ରୀ, ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସନ୍ଦେହଜନକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କିମ୍ବା ବସ୍ତୁ ନଜରକୁ ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନା କିମ୍ବା 112 ନମ୍ବରକୁ ତୁରନ୍ତ ଜଣାଇବାକୁ ଡିଜିପି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ପୁରୀରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ:
ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ସହରରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରହିଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି । ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । କାମଣ୍ଡୋ ବାହିନୀକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖକୁ ଖାଲି କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ପୁରୀ ସହର ସମେତ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ପୁରୀ ସହର ସବୁ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି । ସମୁଦ୍ର ପଥ ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ମେରାଏନ୍ ଥାନାକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି । କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖାଯାଇଛି । ସବୁ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରି ଦିଆଯାଇଛି । କିଛି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବାକୁ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । କିଛି ସନ୍ଦେହ ଜନକ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ।
