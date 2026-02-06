କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି, ହାଇକୋର୍ଟ ପରିସର ତନ୍ନତନ୍ନ ଯାଞ୍ଚ

ETV Bharat / state

କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି, ହାଇକୋର୍ଟ ପରିସର ତନ୍ନତନ୍ନ ଯାଞ୍ଚ

ବୋମା ଧମକର ଫେକ୍ ମେଲ୍ ପରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି ହାଇକୋର୍ଟ ପରିସରରେ ପୋଲିସ, ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପହଁଚି କରିଥିଲା ତଲାସୀ ।

କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି, କାହାକୁ ଛଡ଼ା ଯିବନି କହିଲେ ଏଜି
କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି, କାହାକୁ ଛଡ଼ା ଯିବନି କହିଲେ ଏଜି (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 6, 2026 at 8:47 PM IST

କଟକ: ପୁଣି ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଆସିଲା ବୋମା ଧମକ । ମାସେ ପୁରିନି କଟକ ଜିଲା ଦୌରାଜଜ କୋର୍ଟ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ଆସିଛି ଫେକ୍ ମେଲ୍ । ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ବୋମା ଧମକ । ଯାହାକୁ ନେଇ କିଛି ସମୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥଲା ଅଦାଲତର ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ ବିଚାରପତି, ଓକିଲ ଓ ମହକିଲ । ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ପୋଲିସ, ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପହଁଚି କରିଥିଲା ତଲାସୀ । ହେଲେ ପୂର୍ବପରି ନା ଥିଲା କୌଣସି ବୋମା ।

କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି, କାହାକୁ ଛଡ଼ା ଯିବନି କହିଲେ ଏଜି (ETV BHARAT ODISHA)



ସମାନ ଭାବେ ଗତ ମାସ ୮ ତାରିଖରେ ହାଇକୋର୍ଟ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲା କୋର୍ଟକୁ ଆସିଥିଲା ଫେକ୍ ମେଲ୍ । ଯେଉଁଥିରେ ଉଲେଖ ଥିଲା ବୋମାରେ ଉଡେଇଦେବୁ ଅଦାଲତ । କିନ୍ତୁ ୪ ଘଣ୍ଟାର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ପରେ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ଏହା ଫେକ୍ ମେଲ୍ ବୋଲି । ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଓ ସାଇବର ପୋଲିସକୁ ଏହି ମେଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।

ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ପୋଲିସ, ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପହଁଚି କରିଥିଲା ତଲାସୀ ।
ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ପୋଲିସ, ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପହଁଚି କରିଥିଲା ତଲାସୀ । (ETV BHARAT ODISHA)
ଗୋଟିଏ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋମା ଧମକ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା କୋର୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବୋମା ଧମକ ଆସିଛି । ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଡାର୍କୱେବରୁ ମେଲ୍ ଆସୁଛି, ଯାହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ କୋର୍ଟର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କୌଣସି ସାଲିସ କରାଯିବନି । ଏନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା," କହିଛନ୍ତି ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ।
କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି, କାହାକୁ ଛଡ଼ା ଯିବନି କହିଲେ ଏଜି
କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି, କାହାକୁ ଛଡ଼ା ଯିବନି କହିଲେ ଏଜି (ETV BHARAT ODISHA)
ଏହାବ୍ୟତୀତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଅନେକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କିପରି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରଖାଯିବ ସେନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

