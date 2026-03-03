ETV Bharat / state

ଶାହଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଏଏସଏଲ ଟିମ୍ ସହ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ମିଳିତ ସମୀକ୍ଷା

ଅମିତ ଶାହ ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।

AMIT SHAH ODISHA VISIT
ଦୁଇ ଦିନିଆ ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ (File pic)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 3, 2026 at 9:35 AM IST

|

Updated : March 3, 2026 at 10:17 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Union Home Minister Amit Shah Odisha visit ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି । ଶାହଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା Advanced Security Liaison (ASL) ଟିମ୍ ସହ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଆଲୋଚନା କରିଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଏଏସଏଲ ଟିମ୍ ଓ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ।



ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା କହିଛନ୍ତି, "ଏସଏସଏଲ ଟିମ୍ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଏଏସଏଲ ଟିମ୍ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିବରଣୀ ଆସିନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଆସିବା ପରେ ଆମ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ। ମିଳିତ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା କିଭଳି ତ୍ରୁଟି ନ ରହିବ ସେଥିପ୍ରତି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ପରେ ଇନଫୋଭ୍ୟାଲି, ଇଡକୋ, ମେଫେୟାର ହୋଟେଲ ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ମିଳିତ ଟିମ୍ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲା ।"

ଏନେଇ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୬ ରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଓ ରୁଟ୍ ପ୍ଲାନ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ସୁଚାରୁ ଓ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗମାନଙ୍କୁ ପାରସ୍ପରିକ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।



ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହ ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ (ଗୁରୁବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାୟୁସେନା ବିମାନରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସି ଓଡିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ୬ ତାରିଖ (ଶୁକ୍ରବାର) ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କଟକ ମୁଣ୍ଡୁଳିସ୍ଥିତ ସିଆଇଏସଏଫର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ । ଅପରାହ୍ନରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜଟଣୀ ଠାରେ ଜାତୀୟ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (ଏନଏଫଏସୟୁ) ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାଗାର ( ସିଏଫଏସଏଲ), ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମ୍ପସ ପାଇଁ ଭୂମି ପୂଜନ କରିବା ସହ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏନଏଫଏସୟୁ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ କରିବେ । ସେଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଇଡକୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆଠାରେ ନବୀନ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଉଦଘାଟନ କରିବା ସହ ସମବାୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ; ଖୋର୍ଦ୍ଧା-ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେବେ ସାମିଲ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

Last Updated : March 3, 2026 at 10:17 AM IST

TAGGED:

AMIT SHAH ODISHA VISIT
SECURITY PREPARATIONS SHAH VISIT
COMMISSIONERATE POLICE BHUBANESWAR
AMIT SHAH ODISHA TOUR
AMIT SHAH ODISHA VISIT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.