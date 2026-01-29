ETV Bharat / state

ନିରାପତ୍ତା ସହ ନିଯୁକ୍ତି: K9 ୟୁନିଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଯୁବପିଢ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଦିଲୀପ

ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ସେନାର ପୂର୍ବତନ କୁକୁର ଟ୍ରେନର ଦିଲୀପ ସାହୁ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ K9 ଫୋର୍ସ ।

Security plus Employment: Dilip is preparing self-reliant youth through K9 Unit
ନିରାପତ୍ତା ସହ ନିଯୁକ୍ତି: K9 ୟୁନିଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଯୁବପିଢ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଦିଲୀପ (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 29, 2026 at 9:13 PM IST

ସ୍ପେସାଲ ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସମୟ ସହ ବଦଳୁଛି ଅପରାଧର ତରିକା । ବଦଳୁଥିବା ଅପରାଧ ଧାରା ସହ ଏବେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ, ଫାଷ୍ଟ ଓ ଆଲର୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ, ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କୁକୁର ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର । ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାକୁ ଅଟକାଇ ପାରୁଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ କୁକୁରଙ୍କୁ ତାଲିମ ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ବା ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ଗଢି ଉଠୁଛି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା । ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗାର୍ଡ ଏବଂ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଓ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ ଡିଟେକ୍ସନ ବା ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କୁକୁର ଦରକାର ପଡ଼ନ୍ତି । ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଙ୍କର ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ସେନାର ପୂର୍ବତନ କୁକୁର ଟ୍ରେନର ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ K9 ଫୋର୍ସ । ଯେଉଁଠି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ କୁକୁର ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ।

K9 ଓ ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ରହିଛି ଫରକ୍ :

K9 ସୁରକ୍ଷା ଓ ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନ୍ତର ରହିଛି । K9 ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷା, ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରଙ୍କ ସହିତ ଉଚ୍ଚ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କୁକୁର ବ୍ୟବହାର । ଯାହା ଅପରାଧ ବିରୋଧରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିରୋଧକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଏହି ୟୁନିଟ ବିସ୍ଫୋରକ, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଳି ଉଚ୍ଚ-ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବାରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ କୁକୁରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ଏରିଆ ଅଧିକ:

ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଚୋରୀ, ଅଜ୍ଞାତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଓ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଲାଗି K9 ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଯାହା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି- ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କୁକୁରଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ବାହ୍ୟ ଲୋକ ଭୟ କରିବେ । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ହେବ । କିନ୍ତୁ କୁକୁରଙ୍କୁ ଏପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିହେବ ନାହିଁ । ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ଏରିଆ କମ୍ । କିନ୍ତୁ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ କୁକୁରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ଏରିଆ ବା ପରିସୀମା ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ 5ରୁ 7 ଗୁଣା ଅଧିକ । ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ।

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ K9 ଫୋର୍ସ :

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ବାଙ୍କୁଆଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି- ଫ୍ରାଣ୍ଟ ଲାଇନ K9 ଫୋର୍ସ । ଭାରତୀୟ ସେନାରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ପରେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଦେବଗଡ଼ର ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁ । ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୁକୁରଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ସହ କୁକୁରପ୍ରେମୀ ବେକାରୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ମାଗଣାରେ ତାଲିମ ଦେଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଦିଲୀପ । ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଲିମ ନେଇ 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଯୁବକ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଜସ୍ଵ ଜାଗାରେ ସଂସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରି କୁକୁର ପ୍ରଜନନ ସହ ସେମାନଙ୍କ ରିହାବିଲିଟେସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ।

ଦିଲ୍ଲୀପ କହିଛନ୍ତି, "ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ ଚାକିରୀ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗକୁ ଛାଡି ମନରେ ଥିବା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା କରୁଛି । ନିଜେ ଏକ ଡଗ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବି । ନିଜର ସ୍କିଲକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିଛି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ସହ ମୋର ରୋଜଗାର ହେବ । ମୋ ଦକ୍ଷତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ସହ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ । ମୋ ପାଖରୁ ପ୍ରାୟ 25 ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ତାଲିମ ନେଇ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି । 13 ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲିମ ନେଉଥିବା ଆଉ 5 ଜଣ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସାମିଲ ହେବେ ।"

2000 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଦିଲୀପ । ଛୋଟ ବେଳୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଦିଲୀପ ସେନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟିଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମେରଟରେ ଥିବା RVC ବା Remount Veterinary Corps ସେଣ୍ଟର ଏବଂ କଲେଜରେ ହୋଇଥିଲା । RVC ମେରଟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ଘୋଡା, ଖଚ୍ଚର ଓ କୁକୁରଙ୍କ ପ୍ରଜନନ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧନ ସହ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ । ତାଲିମ ପରେ ଦିଲୀପ RVCରେ ସେନାର କୁକୁର ଟ୍ରେନର ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । 6 ମାସ ଟ୍ରେନର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ 2001ରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଡୋଡା ସେକ୍ଟରରେ ସେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ।

କାଶ୍ମୀରର ଡୋଡା ସେକ୍ଟରରେ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ 4 ବର୍ଷ ରହିବା ପରେ ଦିଲୀପଙ୍କର 8 ମାସ ପାଇଁ ନର୍ଥ-ଇଷ୍ଟକୁ ବଦଳି ହୋଇଥିଲା । ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ପାଇଁ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥିଲା । ତେଣୁ ସେନା କୁକୁରଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ଖୋଜା ପଡ଼ିଥିଲେ ଦିଲୀପ । 2007ରେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ବଦଳି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ NSG ହେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ହୋଇଥିଲା । ସେଠାରେ NSGଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁରଙ୍କ ସହ Room Intervention ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଦିଲୀପ ।

'ଡଗ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର କେବଳ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ' :

ଫ୍ରାଣ୍ଟ ଲାଇନ K9 ଫୋର୍ସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମେ ଡଗ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ବା କୁକୁର ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପଡେ । ଡଗ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର କେବଳ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ । କୁକୁରଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଓ କୁକୁର ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର । ନହେଲେ ଅଧିକ ସମୟ ଏହି କାମ କରିହେବ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଡଗ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରଙ୍କ ତାଲିମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ । ଡଗ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ କୋର୍ସ ବା ତାଲିମ ସର୍ବନିମ୍ନ 2 ମାସ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡେନାହିଁ । ସାଧାରଣତଃ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ 10ରୁ 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ । ଡଗ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ସ୍କିଲ ଶିଖିଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦରମା 30 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ ।"

2015ରେ ପୁନର୍ବାର ଦିଲୀପଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ପଡିଥିଲା RVC । ଏଥିର ମିଶନ ଥିଲା ବଡ଼ । ସେନାରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁର ସାମିଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଏହି ମିଶନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲୀପଙ୍କୁ RVCକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ଭାରତୀୟ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁର ମୁଧୋଲ ହାଉଣ୍ଡଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ସେନାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଦାୟିତ୍ୱ । ମୁଧୋଲ ହାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବାଗଲକୋଟ ଜିଲ୍ଲା ମୁଧୋଲ ସହରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ଏକ ଦେଶୀ କୁକୁର ପ୍ରଜାତି । ଏହି କୁକୁରଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର, ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଏବଂ ଶିକାର କରିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ । ସେମାନଙ୍କର ପତଳା ଶରୀର ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସେମାନେ ଜଣାଶୁଣା । ତାଲିମ ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁଧୋଲ ହାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁରଙ୍କୁ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ।

ଗାର୍ଡ ଏବଂ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ବେଲଜିୟମ ମାଲେନାଇସ :

ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଗାର୍ଡ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବେଲଜିୟମ ମାଲେନାଇସ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ବେଲଜିୟମ ମାଲେନାଇସର ଖ୍ୟାତି ରହିଛି । ବେଲଜିୟମ ମାଲେନାଇସର ତାଲିମ ଭଲ ହେଲେ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦିଅନ୍ତି । ଖର୍ଚ୍ଚ କମ ସହ ନିର୍ଭୀକ ଥାନ୍ତି ଏହି ପ୍ରଜାତିର କୁକୁର । ସମସ୍ତ ପରିବେଶରେ ଏହି ପ୍ରଜାତିର କୁକୁର ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରନ୍ତି । 3 ମାସର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବେଲଜିୟମ ମାଲେନାଇସଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 6 ମାସର ତାଲିମ ଦେବାକୁ ପଡେ । 6 ମାସର ତାଲିମ ପରେ 9 ମାସ ବେଳକୁ 2 ମାସର ସିନାରିଓ ବେସଡ୍ ତାଲିମ ଦିଆଯାଏ । ପ୍ରାୟ 10ରୁ 12 ମାସର ହେବା ବେଳେକୁ ବେଲଜିୟମ ମାଲେନାଇସ ଆଡଲ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି । ଆଡଲ୍ଟ ହେବାବେଳକୁ ସମସ୍ତ ତାଲିମ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ଏହି ସମୟରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ ।

ବେଲଜିୟମ ମାଲେନାଇସ ପପି ର ମାର୍କେଟ ଦାମ 50 ହଜାରରୁ 1 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ତାଲିମ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁକୁର ପାଇଁ 5ରୁ 6 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ । ଖାଦ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ସହ ଟ୍ରେନିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ 15ରୁ 20 ହଜାର ହୋଇଯାଏ । ଗୋଟେ ବେଲଜିୟମ ମାଲେନାଇସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ 2ରୁ ଅଢେ଼ଇ ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ।

ତାଲିମ ପରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବକ:

ଦିଲୀପଙ୍କଠାରୁ ତାଲିମ ନେଇଥିବା ମୋମିନ ଶେଖ କହିଛନ୍ତି,"ମୋର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି । ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ହେବ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାରଙ୍କ ଠାରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ସାରିଲିଣି । ତାଲିମ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି ଅଛି । କୁକୁରଙ୍କୁ ଟାକ୍ଟିକାଲ ଓବିଡିନ୍ସ, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟସନ, ଡିଟେକ୍ଟସନ କରିବା କଳା ସାରଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଗଲିଣି । ଦିନରେ ଦୁଇ ବେଳେ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି । ସକାଳେ 1ରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଓ ସଂଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ସେତେକି ସମୟ ତାଲିମ ନେଉଛି । ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାମରେ ଆସିବ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଚାକିରୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ।"

ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ଠାରୁ ତାଲିମ ନେଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ଭାବେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଫ୍ରାଣ୍ଟ ଲାଇନ K9 ଫୋର୍ସର ଦିଲ୍ଳୀପ ସାରଙ୍କ ଠାରୁ ତାଲିମ ନେଇ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛି । 6 ମାସ ତାଲିମ ନେବା ପରେ ଗୁଜରାଟର ସ୍ପ୍ରିଂ ପାୱାର ଲିମିଟେଡରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ।"

ପୁନେର ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ସ୍ପ୍ରିଂ ଏନଜର୍ଜିର ଚିଫ୍ ସେଫଟି ଅଫିସର କଲିଂ ଭର୍ଗିସ କହିଛନ୍ତି,"ଗୁଜରାଟର ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆମେ ଫ୍ରାଣ୍ଟ ଲାଇନ K9 ଫୋର୍ସର ଦିଲୀପ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ । ଦିଲୀପଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କୁକୁର ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ଆମେ ନିୟୋଜିତ କରିଛୁ । ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ରହିଛି । ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ନିୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ଓ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାନ୍ତା । K9 ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜନ ଦ୍ବାରା ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ଓ ଶିଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇପାରିଛି ।"

ସେନା କୁକୁରଙ୍କୁ ମିଳେ 7 ପ୍ରକାର ତାଲିମ :

ସେନାବାହିନୀରେ କୁକୁରଙ୍କୁ 7 ପ୍ରକାର ତାଲିମ ଦିଆଯାଏ । ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ ଡିଟେକ୍ସନ ବା ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ, ମାଇଣ୍ଡ ଡିଟେକ୍ଟସନ ବା ମନୋଭାବ ଜାଣିବା, ଟ୍ରେକିଂ, ସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ରେସକ୍ୟୁ ବା ଖୋଜାଖୋଜି ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆସଲ୍ଟ ବା ଆକ୍ରମଣ ଓ ଗାର୍ଡ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବା ଜଗିବା ଏବଂ ପହରାଦାର ପାଇଁ କୁକୁରଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଏ । ମାତ୍ର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କେବଳ ଗାର୍ଡ ଏବଂ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଓ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ ଡିଟେକ୍ସନ ବା ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କୁକୁର ଦରକାର ପଡ଼ନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ କୁକୁରଙ୍କୁ ତାଲିମ ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ବା ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ଗଢି ଉଠୁଛି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା । ଏହି ୟୁନିଟ ବିସ୍ଫୋରକ, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଳି ଉଚ୍ଚ-ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବାରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

