ETV Bharat / state

ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର, ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ରହିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡି

ରାଜ୍ୟର ୧୪ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର । ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି, ଡିଏସପି କିମ୍ବା ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରାଙ୍କର ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ

Security officers for doctors and special police outpost to be in medical colleges
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର, ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ରହିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡି
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 17, 2026 at 7:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ । ଏଣିକି ଆଉ ଭୟର ସହିତ ଡାକ୍ତର କରିବେ ନାହିଁ ରୋଗୀ ସେବା । ନା ରହିବ ସୁରକ୍ଷାର ଟେନସନ୍ ନା ରହିବ ଆକ୍ରମଣର ଭୟ । କାରଣ ଏଣିକି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ରୋଗୀ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ରହୁଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରହିବେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର ।

ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ୧୪ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର । ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି, ଡିଏସପି କିମ୍ବା ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରାଙ୍କର ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ । ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଙ୍କର ଅଫିସରଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦାୟିତ୍ୱ । ଏପଟେ ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରହିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ।

ଅନେକ ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ଓ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପ୍ରିତିକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ବେଳେବେଳେ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ତଥା ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲହୁଲୁହାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର । ଯାହାକୁ ନେଇ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସେମାନେ ବେଶ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥାଆନ୍ତି । ତେବେ ଏନେଇ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ରୋଗୀ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସେବାରେ ରହିବେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର । ରାଜ୍ୟର ୧୪ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର । ଅତିରିକ୍ତ SP, DSP କିମ୍ବା ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରାଙ୍କର ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ । ଏହା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଙ୍କର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦାୟିତ୍ୱ ।


ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗତ ଏଫଆଇଆର ଦାଖଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ତାଲିମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଡିଜି (ଆଇନ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା) ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ । ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏହି ତାଲିମ ୩୦ ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବ । ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପୋଲିସ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ । କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୋଠରୀ ଆବଣ୍ଟନ କରିବେ । ତେବେ ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ଭିଭିଆଇପି ମାନଙ୍କର ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୋଟୋକଲ ବିକଶିତ କରାଯିବ । ADG (ଆଇନ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା)ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ IG (ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା) ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ (MS) ସଦସ୍ୟ ରହିବେ. ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ 15ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କେବଳ VVIP କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଣାଯିବ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ; ଶତାଧିକ ଅସୁସ୍ଥ, ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ନିଲମ୍ବିତ, ସମବେଦନା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- SCB ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ, ଯାଇଥିଲା ୧୨ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

SECURITY IN MEDICAL
SECURITY OFFICERS FOR DOCTORS
POLICE OUTPOST IN MEDICAL COLLEGE
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା
POLICE OUTPOST IN MEDICAL COLLEGE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.