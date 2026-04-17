ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର, ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ରହିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡି
ରାଜ୍ୟର ୧୪ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର । ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି, ଡିଏସପି କିମ୍ବା ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରାଙ୍କର ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : April 17, 2026 at 7:07 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ । ଏଣିକି ଆଉ ଭୟର ସହିତ ଡାକ୍ତର କରିବେ ନାହିଁ ରୋଗୀ ସେବା । ନା ରହିବ ସୁରକ୍ଷାର ଟେନସନ୍ ନା ରହିବ ଆକ୍ରମଣର ଭୟ । କାରଣ ଏଣିକି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ରୋଗୀ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ରହୁଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରହିବେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର ।
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ୧୪ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର । ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି, ଡିଏସପି କିମ୍ବା ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରାଙ୍କର ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ । ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଙ୍କର ଅଫିସରଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦାୟିତ୍ୱ । ଏପଟେ ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରହିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ।
ଅନେକ ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ଓ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପ୍ରିତିକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ବେଳେବେଳେ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ତଥା ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲହୁଲୁହାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର । ଯାହାକୁ ନେଇ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସେମାନେ ବେଶ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥାଆନ୍ତି । ତେବେ ଏନେଇ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ରୋଗୀ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସେବାରେ ରହିବେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର । ରାଜ୍ୟର ୧୪ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର । ଅତିରିକ୍ତ SP, DSP କିମ୍ବା ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରାଙ୍କର ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ । ଏହା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଙ୍କର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦାୟିତ୍ୱ ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗତ ଏଫଆଇଆର ଦାଖଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ତାଲିମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଡିଜି (ଆଇନ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା) ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ । ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏହି ତାଲିମ ୩୦ ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବ । ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପୋଲିସ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ । କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୋଠରୀ ଆବଣ୍ଟନ କରିବେ । ତେବେ ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ଭିଭିଆଇପି ମାନଙ୍କର ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୋଟୋକଲ ବିକଶିତ କରାଯିବ । ADG (ଆଇନ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା)ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ IG (ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା) ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ (MS) ସଦସ୍ୟ ରହିବେ. ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ 15ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କେବଳ VVIP କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଣାଯିବ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର