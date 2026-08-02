ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ; ସରିଲା କାରକେଡ୍ ରିହର୍ସାଲ୍, ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ମୁତୟନ ହେବେ ୪୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ
ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ହାଇ ଆର୍ଲଟରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ । ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ୪୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହେବେ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : August 2, 2026 at 9:34 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଅଗଷ୍ଟ ୩ରୁ ୫ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ତିନିଦିନିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଶେଷ ହୋଇଛି କାରକେଡ୍ ରିହର୍ସାଲ୍ । ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଲୋକଭବନ, ଲୋକଭବନରୁ କଟକ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାରକେଡ୍ କେଉଁ ରୁଟ୍ରେ ଯିବ ? କେମିତି ହେବ ରୁଟ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ? କିପରି ରହିବ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେମିତି ହେବ ? ସବୁ କିଛି ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଏହି ରିହର୍ସାଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, VVIP ମୁଭମେଣ୍ଟ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମନ୍ୱୟଗତ ତ୍ରୁଟି ଯେପରି ନହୁଏ ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ପ୍ରାୟ ୪୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ । ବିଭିନ୍ନ ୱିଙ୍ଗ୍ର ପୋଲିସ ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମିଲ ହେବେ । ଡିସିପି ରାଙ୍କର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଏସପି ଏବଂ ଏସିପି ରାଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଦାରଖ କରିବେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭଳି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ । ଯାହାକୁ ନେଇ ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ DGP ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦର, ଲୋକଭବନ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମସ୍ଥଳ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରୁଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ରହିବ ଅନେକ ସ୍ତରର ନଜର । ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଏଣ୍ଟରେ ଯାଞ୍ଚ, ଆକ୍ସେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ସନ୍ଦେହଜନକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରହିବ । ଆଣ୍ଟି -ସାବୋଟାଜ୍ ଚେକିଂ ସହ ବମ୍ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ସହାୟତା ନିଆଯିବ ।
କାରକେଡ୍ ରିହର୍ସାଲ୍ରେ କ’ଣ କ’ଣ ଯାଞ୍ଚ ?
ଏହି ରିହର୍ସାଲ୍ କେବଳ କାରକେଡ୍ର ଗତିବିଧିର ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ । ରୁଟ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ, କାରକେଡ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ରିହର୍ସାଲ୍ କରାଯାଉଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାରକେଡ୍ ବାସ୍ତବରେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଥରେ ମଇଦାନରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍କୀ ଡମପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜଗଦ୍ଗୁରୁ କୃପାଳୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରି ବାବୁ କମ୍ଭମ୍ପାଟି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତର ସୂଚୀ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହୋଇଛି ।
୪ ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା:
ଏଥର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା । ଅଗଷ୍ଟ ୪ ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ । ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସଡ଼କପଥରେ ତପ୍ତପାଣି ଅଭିମୁଖେ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ତେଣୁ ରାସ୍ତା ସହ ଏଥର ରେଳପଥର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ଷ୍ଟେସନ୍ ପରିସର ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରୁଟ୍ରେ ସୁରକ୍ଷା ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଫୋକସ୍ ରହିଛି ।
୫ ତାରିଖରେ ଫେରିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର:
ଅଗଷ୍ଟ ୫ ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋପାଳପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଆସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବେ । ଏହା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ତିନିଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଏକାଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରହିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି: ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କଲେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପୋଲିସ ଡିଜି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର