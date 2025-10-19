ETV Bharat / state

ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନର ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ୨୮ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ

ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ । ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ ।

Puri Jagannath temple
Puri Jagannath temple (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 19, 2025 at 6:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହୋଇଛି । ସୋମବାର ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ସହିତ ବଡ ବଡ଼ିଆ ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଛି । ଭିଡକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

Security arrangement for Payashradhha and Diwali celebration in Shri Mandir Puri (ETV Bharat Odisha)

ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ ସମ୍ଭାବନା :

ସୋମବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ନିକଟରେ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅବସରରେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସିଂହଦ୍ଵାର ନିକଟରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ହେବା ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିବେ । ମୋଟ ୨୮ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସଙ୍କ ସହ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ଵରେ ରହିବେ ।

ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ
ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ (ETV Bharat Odisha)

କେଉଁଠି ଜାଳିବେ କାଉଁରିଆ:

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏମାର ମଠ ଚକଡା଼ରେ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ । ଅନ୍ୟପଟେ ଅଘଟଣର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ରହିବ । ଟ୍ରାଫିକ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ କୌଣସି ଅଟୋକୁ ଯାତାୟାତ ନେଇ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।

Puri Lord Jagannath Temple
Puri Lord Jagannath Temple (ETV Bharat Odisha)

ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ:

ସେହିପରି ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ୫ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିବେ । ଆଲୋକିକରଣ ସହିତ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଳନ ଏବଂ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଡାକ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାରରେ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏକ ଭିନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ଥିବା ପୁରୀ ପୌର ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖ ସାହି ରାସ୍ତା, ବଡ ଦାଣ୍ଡ ସଫେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ।

ପୁରୀରେ ବଡବଡିଆ ଡାକୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ
ପୁରୀରେ ବଡବଡିଆ ଡାକୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ (ETV Bharat Odisha)



କେବଳ ତାଳବଣିଆ ପଡିଆରେ ଖୋଲିବ ବାଣ ଦୋକାନ:
ପୁରୀ ସହରର ତାଳବଣିଆ ପଡ଼ିଆରେ ବାଣ ଦୋକାନ ଖୋଲି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ୭୦ ଟି ବାଣ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । ତାଳବଣିଆ ପଡିଆ ଛଡା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବାଣ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ନେଇ ଅନୁମତି ନାହିଁ । ବାଣ ଦୋକାନରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ନଘଟେ ସେନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।‌ ପ୍ରତି ଦୋକାନ ମଧ୍ୟରେ ୧୦ ଫୁଟ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

ପୁରୀରେ ବଡବଡିଆ ଡାକୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ
ପୁରୀରେ ବଡବଡିଆ ଡାକୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ (ETV Bharat Odisha)

କଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ:
ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସହିତ ବଡବଡିଆ ଡାକିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜଳାନ୍ତି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ପୁରୀକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ତେବେ ସବୁକିଛି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳିବା ପାଇଁ ଏମାର ମଠ ଚକଡା଼ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଭିଡ ଓ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୨୮ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିବେ । ୨୦ ଓ ୨୧ ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମୁତୟନ ରହିବେ । ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାର୍କିଂ, ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।"

ପୁରୀରେ ବଡବଡିଆ ଡାକୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ
ପୁରୀରେ ବଡବଡିଆ ଡାକୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ (ETV Bharat Odisha)

ପୁରୀରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ସହର ଭିତରେ ବାଣ ବିକ୍ରିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି । ସହରଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ତାଳବଣିଆ ପଡିଆରେ ବାଣ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହା ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ନିୟମ ଅଛି ତାହା ପାଳନ ପାଇଁ ଦୋକାନିଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ପୋଲିସ ଓ ପୌର କର୍ମଚାରୀ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ସଫେଇ କିଭଳି ଠିକରେ ହୋଇ ପାରିବ ସେନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗର ଏମାର ମଠ ଚକଡାରୁ କାକୁଡି ଖାଇ ମନ୍ଦିର ଯାଏ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ।"

ପୁରୀରେ ବଡବଡିଆ ଡାକୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ
ପୁରୀରେ ବଡବଡିଆ ଡାକୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ (ETV Bharat Odisha)


ଦୀପ ଜଳାଇ ଦୀପାବଳି ପାଳିବାକୁ ପରିବେଶବିତଙ୍କ ମତ:

ପରିବେଶବିତ ସରୋଜ କୁମାର ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଦୀପାବଳୀକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ସହିତ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ମାଟି ଓ ପଞ୍ଚ ଗବ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦୀପ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ତିଆରି ଦୀପ ଓ ଲିଚୁ ବିକ୍ରି ନେଇ କଟକଣା ହେବା ଉଚିତ୍ । ଏହା ପରିବେଶ ଉପୋଯୋଗୀ ନୁହେଁ । ବାହାର ଦେଶମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ କରି ଆମକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଫଳରେ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ଦୀପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଦୀପ କାରିଗର ମାନେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆମ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିବ । ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ହେବା ଉଚିତ୍ । ବାଣ ଦ୍ଵାରା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଉଛି । ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ଯାହାଦ୍ଵାରା ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ।"

ପୁରୀରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ
ପୁରୀରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ (ETV Bharat Odisha)

ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ପୁରୀବାସୀ:

ଦୀପାବଳୀ ପାଳନ ପାଇଁ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ। ଦୀପାବଳି ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଥିବାବେଳେ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ବାଣ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଭଳିକି ଭଳି ବାଣ, ରଙ୍ଗୀନ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଘରର ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ କିଣୁଛନ୍ତି ।

ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...

ଗୁମ୍ଫାରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ, ମୁତୟନ ହେବେ 22 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ

ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମିଠା ଖାଇବା ଶରୀର ପକ୍ଷେ ହୋଇପାରେ ହାନୀକାରକ

ORMAS ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୀପାବଳି ଷ୍ଟଲ୍ ସ୍ଥାପନ; ଭଳିକି ଭଳି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଉପଲବ୍ଧ



ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

PURI SHRI MANDIR
PURI PAYASHRADHHA
ଦୀପାବଳି ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ
DIWALI CELEBRATION IN PURI TEMPLE
DIWALI 2025

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.