ସଚିବସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ; ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଘାଇ ମରାମତି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ
ସଚିବସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଭିତ୍ତିଭୂମି ମରାମତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସେବା, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିକାଶ ଏଜେଣ୍ଡା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ।
Published : August 5, 2026 at 6:59 AM IST
Secretary Level Meeting ଭୁବନେଶ୍ବର: ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସଚିବସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଖାରବେଳ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଘାଇ ମରାମତି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ସହ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ନିଆଯାଉଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ୨୫ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ରୂପରେଖ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରଓ୍ୱାଲ ବିସ୍ତୃତ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ।
ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ:
ବୈଠକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ସଫଳତାର ସହିତ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ଓ ଟିମ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଗତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅହରାତ୍ର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ସଂପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ, ରିଲିଫ୍, ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ଘାଇ ମରାମତି, ଥଇଥାନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଆଦିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସେ ସଂପୃକ୍ତ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗତ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ।
ବୈଠକରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସଂଜୀବ କୁମାର ମିଶ୍ର ଜୁଲାଇ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସ୍ଥିତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତବର୍ଷ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା ବୈଠକରୁ ଜଣାଯାଇଛି । ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏହି ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ୨୦.୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧୬.୧ ପ୍ରତିଶତ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରି ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକରି ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଗଜପତିର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ:
ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ୨୦୩୬ ଓ ୨୦୪୭କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଜପତିର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରଓ୍ୱାଲ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ୨୫ଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରକୃତି, ଐତିହ୍ୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଜଳପ୍ରପାତ ଥିବାରୁ ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସର୍କିଟ ଭାବେ ବିକଶିତ, ଜିରାଙ୍ଗ ବୌଦ୍ଧ ପୀଠର ବିକାଶ, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଇକୋ ଟୁରିଜିମ ଏବଂ ଇକୋ-ଆଡ୍ଭେନ୍ଚର ଫେଷ୍ଟ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ‘ବୃନ୍ଦାବନ ରାଜ ପ୍ରାସାଦ’ ଐତିହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ରାମସାଗର ‘ଓ୍ୱାଟର ଫ୍ରଣ୍ଟ’ର ବିକାଶକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦରଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପାୟନ, ପ୍ରତି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ଥାପନ, ଶିକ୍ଷା, ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ‘ଡ୍ରିମ୍ ଗୃହ’ ସବୁ ବିକଶିତ କରାଯାଇ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ, ସବୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କୋଠାରେ ସୌର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ମାଣାଧିନ ଥିବା ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ୨୦୨୭ ମେ' ମାସରୁ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସରିବା ସଂପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଲୌହମୁକ୍ତ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ନୂଆଗାଁ ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିକାଶ କରି ଜଳସେଚନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ଛେଳିଗଡ଼ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସାରିବା, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-୩୨୬ ସଂପ୍ରସାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମୋହନା-କୋରାପୁଟ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡରର ବିକାଶ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବାଇପାସ ରୋଡ୍ ନିର୍ମାଣ, ନୂଆ ମହେନ୍ଦ୍ରତନୟା ସେତୁ ନିର୍ମାଣ, ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶ, ବିଭିନ୍ନ ଜୀବିକାନିର୍ବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।
‘ପ୍ରୟାସ ସୁପର–୩୦’କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶୈକ୍ଷିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ହାସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ‘ପ୍ରୟାସ ସୁପର–୩୦’କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ମନୋନୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାଦାନ, ନିୟମିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ପରୀକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଏହାର ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ୨୦୨୫ ମସିହାର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ୯୯.୩୫ ପ୍ରତିଶତ ପାସ୍ ହାର ହାସଲ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ଶୈକ୍ଷିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଯାହା ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷାଫଳ ହାସଲ ଦିଗରେ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସଫଳ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି ।
'କଳ୍ପ ଓ ସମର୍ପଣ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶାସନରେ ନବସୃଜନ ଓ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରଶାସନ ସଂସ୍ଥାନ ବା ଏନଆଇଇପିଏ ପକ୍ଷରୁ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବାରୁ ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି । 'ସଂକଳ୍ପ ଓ ସମର୍ପଣ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏସଏସ୍ଡି, ଆଶ୍ରମ ଓ ସେବାଶ୍ରମ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ କରି ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ, ପିଏମଶ୍ରୀ ଏବଂ ଗୋଦାବରୀଶ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତିକରଣ, ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାତୃ ଓ ଶିଶୁମୃତ୍ୟୁ ହାର ମୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ପରିଣତ କରିବା ଭଳି ଜିଲ୍ଲାର ରଣନୈତିକ ବିକାଶ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଂପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଚିବମାନେ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଜିଲ୍ଲାର ରୋଡମ୍ୟାପକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବିଭିନ୍ନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅଦ୍ୟାବଧି ନିଆଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମୂହ ଓ ସେସବରୁ ରୂପାୟନ ସ୍ଥିତି ସଂପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱୋରାପ କରିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକର ସମୟବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ, ନିୟମିତ ଫଲୋଅପ ଓ ଅନୁପାଳନ କିରବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ତଦାରଖ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ସଚିବମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଗତ ମାସରେ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିଥିବା ସଚିବ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ସାଇବର ଅପରାଧର ପ୍ରଭାବୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ନିଶାମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱିତ ପଦକ୍ଷେପ, ବ୍ୟାପକ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଓଡ୍ରାଫର ହେବ ନବକଳେବର; ରାଜ୍ୟର SDRF ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଦକ୍ଷତା ଓ କ୍ଷମତା
ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ସହ ସରକାର; ୧୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର