ସଚିବାଳୟ ମାର୍ଗ ହେବ ପ୍ରଶସ୍ତ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଛକ 6 ଲେନ
ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା 6 ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 29, 2026 at 7:08 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର । ସହରର ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାରୁ ଅନ୍ୟତମ ଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚିବାଳୟ ମାର୍ଗର ହେବ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ । ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା 6 ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । ରାସ୍ତାର ଏକାଧିକ ଛକରେ ଅଣ୍ଡରପାସ ସହ ପଦଯାତ୍ରୀ ଓ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଡ଼ର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ପୁର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ । ଫଳରେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ କମିବା ସହ ଯାତାୟାତ ସୁଗମ ହେବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।
ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରୁ ସଚିବାଳୟ 6 ଲେନ୍
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସଚିବାଳୟ ମାର୍ଗ । ପ୍ରାୟ 6 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାଟି ସହରର ହୃଦୟରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନାହିଁ । ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ । ସଚିବାଳୟ ବା ଲୋକସେବା ଭବନ, ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା, ମହାଲେଖାକାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଓଡିଶା ମୁଖ୍ୟାଳୟ, ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଓଡିଶା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସହ ବହୁ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ । ସେହିପରି କ୍ୟାପିଟାଲ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ, ପରିବହନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହା ଛଡା ଏହି ରାସ୍ତା ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନ ସହ ସଂଯୋଗ, ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଟ୍ରାଫିକ ଥାନା, ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଦପ୍ତର ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଲୋକଭବନ, କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆବାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଗହଳି ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ।
ଉକ୍ତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଛକରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଡର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି । ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରାୟ 6 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର 4 ଲେନରୁ 6 ଲେନକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି । ଏହି ରାସ୍ତାରେ ପୃଥକ ପଦଯାତ୍ରୀ ଓ ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା ରହିବ ।
କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଛକରେ ଅଣ୍ଡରପାସ୍
ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅସୁବିଧାମୁକ୍ତ ଗତିବିଧି ପାଇଁ ଏଜି ସ୍କୋୟାର, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍କୋୟାର ଓ ଏୟାରପୋର୍ଟ ସ୍କୋୟାର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଛକରେ ଯାନବାହାନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡରପାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି । ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି । ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଡରର ସ୍ଥିତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ।
