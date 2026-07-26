ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା: ଆଜି ଗଡିବ ତାଳଧ୍ବଜ, ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ରଥ ଟାଣିଲେ ମହିଳା
ଗତକାଲି ଟାଉନଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଦର୍ପଦଳନ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରଥଟଣା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା । ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଉତ୍ସାହର ସହ ମହିଳା ଟାଣିନେଲେ ରଥ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରିଡା
Published : July 26, 2026 at 11:30 AM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦିନ ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଆକାଶରୁ ଯେପରି ପୁଷ୍ପ ରୂପରେ ଖସୁଥିଲା ବୃଷ୍ଟି, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳିରେ ପ୍ରଥମେ ଗଡିଥିଲା ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ । ପରେ ପରେ ମହିଳା ମାନେ ମହାଆନନ୍ଦରେ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ । ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା, ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ କମ୍ପୁଥିଲା ରଥଦାଣ୍ଡ । ତେବେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ଟାଉନଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ରଥଟଣାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ସାଢେ 2ଟାରୁ ପୁଣି ଟଣା ହେବ ରଥ ।
ବାହୁଡିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଦର୍ପଦଳନ ଓ ତାଳଧ୍ବଜ ରଥଟଣା:
ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବାହୁଡିଛନ୍ତି । ନୀତି ନିଘଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ଅପରାହ୍ନ ୨.୩୦ରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଟଣାଯିବା ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ପରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥକୁ ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇ ଅଧାବାଟ (ଟାଉନଥାନା) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥକୁ ଆଣିଥିଲେ । ଆଜି(ରବିବାର) ଅପରାହ୍ନ ୨.୩୦ ସମୟରେ ସେଠାରୁ ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ପଦଳନ ରଥକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଟଣାଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ରଥଦାଣ୍ଡ ଜନସମୁଦ୍ର, ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା:
ରଥାରୂଢ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗି ରହିଛି ।
ସେହିପରି ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ରଥ ଟଣାଯାଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗୋଲେଇ ନିକଟରେ ରଥ ରହିଥିଲା । ଏହାପରେ ଶନିବାର ସକାଳୁ ରଥାରୁଢ଼ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥିଲା । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ବେ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରଥ ଉପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ । ଅପରାହ୍ନ ୪ ଘଟିକା ସମୟରେ ଗୋଲେଇ ନିକଟରୁ ରଥଖଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
ଶଙ୍ଖ, ହୁଳହୁଳି, ହୋରିବୋଲ, ଘଣ୍ଟ, ଘଣ୍ଟା ଧ୍ବନି ସହିତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ବନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ରଥଦାଣ୍ଡ । ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ । ରଥଖଳାରେ ରଥ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଶ୍ରୀଜିଉମାନଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା । ଆଜି ନିଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ । ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାବେଦୀ ଆରୋହଣ କରିବେ । ତେବେ ଏନେଇ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହର । ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହିତ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲା ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଥିଲେ । ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବାରୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ।
ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଦେବବ୍ରତ ରଥ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଓ ଅଧରପଣା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରଥାରୂଢ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଧରପଣା ନୀତି: କାହିଁକି ରଥ ଉପରେ ଭଙ୍ଗା ହୁଏ ଅଧରହାଣ୍ଡି ?
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା: ଉତ୍ସବମୁଖର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ
ସେହିପରି ନଗରପାଳ ମହାରାଜା ତଥା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୌରପାଳିକା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଷେକ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଜାରି ରହିଛି । ରାଇରଙ୍ଗପୁର ରଥଯାତ୍ରାର ବିଶେଷ୍ବତ ହେଉଛି, ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଦୁଇ ଦିନ କେବଳ ମହିଳା ମାନେ ରଥ ଟାଣନ୍ତି । ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ଏହା ହେଉଛି ନିଆରା ପରମ୍ପରା । ଯାହା ବିଶ୍ବ ବିଦିତ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର