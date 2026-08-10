ଶ୍ରାବଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର; କପିଳାଶରେ ଲକ୍ଷାଧିକ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ସମାଗମ
ପ୍ରଭୁ ଚଦ୍ରଶେଖର ଜୀଉଙ୍କ ମଥାରେ ଜଳାଭିଷେକ କରି ମଙ୍ଗଳ ମାନସିଲେ ମାନସିକଧାରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : August 10, 2026 at 6:00 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାରରେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଶୈବପୀଠ କପିଳାଶରେ ଲକ୍ଷାଧିକ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ସମାଗମ ଘଟିଛି । ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାରରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରି ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ମାନସିକଧାରୀ କାଉଡ଼ିଆମାନେ କପିଳାଶକୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର କମାଗରା ଘାଟରୁ କପିଳାଶ ଅଭିମୁଖେ କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । କମଗରା ଘାଟରୁ ଦୀର୍ଘ ୩୦ କିମି ରାସ୍ତା କାଉଡ଼ିଆମାନେ କାନ୍ଧରେ ବାହୁଙ୍ଗି ଧରି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି କପିଳାଶ ଯାଏଁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ।
କପିଳାଶ ପାଦ ଦେଶ ଦେଓଗାଁ ଠାରୁ ପୀଠର ଉଭୟ ପାହାଚ ଓ ବାରବାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମନ୍ଦିର ପରିସର ମାନସିକଧାରୀଙ୍କ ସମାଗମରେ ଉଛୁଳି ଉଠିଥିଲା । 'ବୋଲ ବମ... ହର ହର ବମ' ଧ୍ୱନୀରେ ରାସ୍ତା ଘାଟ ଠାରୁ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଯାଏଁ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାରିକେଡରେ ଧାଡିରେ ଯାଇ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଜଳ ଲାଗି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
କୁହାଯାଏ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ କପିଳାଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି । ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ମାନସିକଧାରୀ କାଉଡ଼ିଆମାନେ କପିଳାଶ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗତ ରାତିରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମାନସିକଧାରୀ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଏହି ପୀଠକୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି । ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖରଙ୍କ ମଥାରେ ଜଳ ଢାଳି ନିଜର ମାନସିକ ପୁରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ।
ଆଜି କପିଳାଶ ପୀଠର ପାଦ ଦେଶରୁ ମନ୍ଦିର ଯାଏଁ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଲାଗିଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ । ଉଭୟ ବାରବାଙ୍କ ଓ ପାହାଚ ରାସ୍ତାରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ସମାଗମରେ ଉଛୁଳି ଉଠିଛି କପିଳାଶ । ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଗାଢ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ କଷ୍ଟ ଲାଘବ କରୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି କାଉଡିଆମାନେ ।
ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ମାନସିକଧାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଉ କପିଳାଶରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବଢୁଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ଫଳରେ କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
କଟକରୁ ଆସିଥିବା ମାନସିକଧାରୀ ବିନୋଦ ମହାରଣା କୁହନ୍ତି, ମହାଦେବ ଯାହାକୁ ଡାକିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ପହଁଚିବ l ସବୁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମହାଦେବ ପାର କରିବେ l ଗାଇଡ଼ ଲାଇନ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ପାଣି ଉଠାନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି l
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଶ୍ରାବଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର; ଜଳାଭିଷେକ ପାଇଁ ଅଟ୍ରି ହଟକେଶ୍ୱର ପୀଠରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ - KAUDIA HATAKESWAR TEMPLE
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ