ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଦ୍ବିତୀୟ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ , ଓଡ଼ିଶାରେ 7 ଶିଳ୍ପରେ 55,783 କୋଟି ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏଚଏଲସିଏ ବୈଠକରେ 7 ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଢେଙ୍କାନାଳରେ 3 ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମରେ 2 ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି ।

Odisha industrial sector attracts 55,783 cr rupees investment another semiconductor factory in Khordha
ଶିଳ୍ପାୟନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବ ଓଡିଶା, ୫୫,୭୮୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଚ (ETV Bharat Odisha)
ETV Bharat Odisha Team

January 9, 2026

January 9, 2026

Second Semiconductor Plant Khordha ଭୁବନେଶ୍ବର: ୪୩ତମ ହାଇଲେବଲ କ୍ଲିଅରାନ୍ସ ଅଥୋରିଟି ବା ଏଚଏଲସିଏ ବୈଠକ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ବହୁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଏଥିରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ସହିତ ୫୫,୭୮୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିକଶିତ ହେବା ସହିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଉ ଏକ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।

ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ :

୭ଟି ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମୋଟ ୫୫,୭୮୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକୁ ଏଚଏଲସିଏରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ୧୪୫୦୭ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଏଥିରେ ଇସ୍ପାତ, ଅଟୋମୋବାଇଲ ଏବଂ ଅଟୋ-ଉପାଦାନ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଶିଳ୍ପ ଗ୍ୟାସ, ଫେରୋଆଲଏଜ, ବିଦ୍ୟୁତ ଏବଂ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଦି ରହିଛି । ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ । ଢେଙ୍କାନାଳରେ ୩ଟି ଓ ଗଞ୍ଜାମରେ ୨ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ । ଏହା ସହିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଏକ ସେମିକଣ୍ଟକ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସହିତ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଏକ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ।

ଶିଳ୍ପାୟନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଓଡିଶା:

ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଓଡିଶା ଶିଳ୍ପାୟନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆସନ୍ତା ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ । "ଏହି ଅନୁମୋଦନଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ନିବେଶକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ । ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Investment of Rs. 55,783 crore in different sectors
ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ ୫୫,୭୮୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ (ETV Bharat Odisha)

ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା:

ଇସ୍ପାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ JSW ଗ୍ରୁପର ଏକ କମ୍ପାନୀର ସାଫ୍ରନ ରିସୋର୍ସସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ୬ MTPA ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ୩୫ ହଜାର କୋଟିର ଏକ ବୃହତ ନିବେଶ କରିବ । କେବଳ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ୮ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଯାହା ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ଜିନ୍ଦଲ ପଲି ଫିଲ୍ମସ ଲିମିଟେଡ ଗଞ୍ଜାମରେ ୧୨ ହଜାର କୋଟିର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ୦.୫ MTPA ଟାଇଟାନିୟମ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ପିଗ୍ମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ଯାହା ୪ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

HLCA meeting approves 7 major industrial projects
ଏଚଏଲସିଏ ବୈଠକରେ ୭ଟି ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ (ETV Bharat Odisha)

ଅଟୋମୋବାଇଲ ଏବଂ ଅଟୋ-ଉପାଦାନ କ୍ଷେତ୍ର:

ଅଟୋମୋବାଇଲ ଏବଂ ଅଟୋ-ଉପାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମ୍ପାନୀ ଗଞ୍ଜାମରେ ଟାୟାର, କାର୍ବନ ବ୍ଲାକ ଏବଂ ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏଥିପାଇଁ ୧୬୯୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ କରାଯିବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପ୍ରାୟ ୬୮୫ଟି ରହିଛି । ସାନକୋଡ ସେମି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୧୬୪୯.୯୮ କୋଟି ନିବେଶ ସହିତ ଏକ ଆଉଟସୋର୍ସଡ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଆସେମ୍ବଲି ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟିଂ ବା OSAT ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଯାହା ୫୭୦ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ଦ୍ଵିତୀୟ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ । ଆଇନକ୍ସ ଏୟାର ପ୍ରଡକ୍ଟସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଏକ ଏୟାର ସେପାରେସନ ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏଥିପାଇଁ ୧୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ୧୮୦ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି ।

43rd High Level Clearance Authority meeting chaired by Chief Minister
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୪୩ ତମ ହାଇଲେବଲ କ୍ଲିଅରାନ୍ସ ଅଥୋରିଟି ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)

ବିଦ୍ୟୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେବ ସୁଦୃଢ:

ଫେରୋ ଆଲୟଜ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ କେନ୍ଦୁଝରରେ ୨ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ କରାଯିବ । ଫେରୋ ମାଙ୍ଗାନିଜ, ସିଲିକୋ ମାଙ୍ଗାନିଜ, ମାଙ୍ଗାନିଜ ଅୟର୍କ ବେନିଫିସିଏସନ ସୁବିଧା ସହ ୧୦୦ ମେଗାଓ୍ବାଣ୍ଟ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ । ଯାହା ୭୭୨ଟି ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଜିଏମଆର କମଳାଙ୍ଗ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ୩୫୦ ମେଗାୱାଟ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ଏଥିରେ ୨୧୩୬.୦୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ହେବ । ଯାହା ୩୦୦ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଏହା ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ।

Members present at the 43rd High Level Clearance Authority meeting
୪୩ ତମ ହାଇଲେବଲ କ୍ଲିଅରାନ୍ସ ଅଥୋରିଟି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ସଦସ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)

ଭୁବନେଶ୍ବର

January 9, 2026

STEEL AND POWER PLANT IN ODISHA
HLCA MEETING ODISHA
CM MOHAN CHARAN MAJHI
INDUSTRIAL INVESTMENT IN ODISHA
SECOND SEMICONDUCTOR PLANT KHORDHA

