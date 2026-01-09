ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଦ୍ବିତୀୟ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ , ଓଡ଼ିଶାରେ 7 ଶିଳ୍ପରେ 55,783 କୋଟି ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏଚଏଲସିଏ ବୈଠକରେ 7 ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଢେଙ୍କାନାଳରେ 3 ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମରେ 2 ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି ।
Published : January 9, 2026 at 10:12 AM IST|
Updated : January 9, 2026 at 10:34 AM IST
Second Semiconductor Plant Khordha ଭୁବନେଶ୍ବର: ୪୩ତମ ହାଇଲେବଲ କ୍ଲିଅରାନ୍ସ ଅଥୋରିଟି ବା ଏଚଏଲସିଏ ବୈଠକ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ବହୁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଏଥିରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ସହିତ ୫୫,୭୮୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିକଶିତ ହେବା ସହିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଉ ଏକ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।
ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ :
୭ଟି ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମୋଟ ୫୫,୭୮୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକୁ ଏଚଏଲସିଏରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ୧୪୫୦୭ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଏଥିରେ ଇସ୍ପାତ, ଅଟୋମୋବାଇଲ ଏବଂ ଅଟୋ-ଉପାଦାନ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଶିଳ୍ପ ଗ୍ୟାସ, ଫେରୋଆଲଏଜ, ବିଦ୍ୟୁତ ଏବଂ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଦି ରହିଛି । ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ । ଢେଙ୍କାନାଳରେ ୩ଟି ଓ ଗଞ୍ଜାମରେ ୨ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ । ଏହା ସହିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଏକ ସେମିକଣ୍ଟକ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସହିତ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଏକ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ।
ଶିଳ୍ପାୟନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଓଡିଶା:
ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଓଡିଶା ଶିଳ୍ପାୟନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆସନ୍ତା ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ । "ଏହି ଅନୁମୋଦନଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ନିବେଶକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ । ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା:
ଇସ୍ପାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ JSW ଗ୍ରୁପର ଏକ କମ୍ପାନୀର ସାଫ୍ରନ ରିସୋର୍ସସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ୬ MTPA ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ୩୫ ହଜାର କୋଟିର ଏକ ବୃହତ ନିବେଶ କରିବ । କେବଳ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ୮ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଯାହା ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ଜିନ୍ଦଲ ପଲି ଫିଲ୍ମସ ଲିମିଟେଡ ଗଞ୍ଜାମରେ ୧୨ ହଜାର କୋଟିର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ୦.୫ MTPA ଟାଇଟାନିୟମ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ପିଗ୍ମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ଯାହା ୪ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଅଟୋମୋବାଇଲ ଏବଂ ଅଟୋ-ଉପାଦାନ କ୍ଷେତ୍ର:
ଅଟୋମୋବାଇଲ ଏବଂ ଅଟୋ-ଉପାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମ୍ପାନୀ ଗଞ୍ଜାମରେ ଟାୟାର, କାର୍ବନ ବ୍ଲାକ ଏବଂ ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏଥିପାଇଁ ୧୬୯୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ କରାଯିବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପ୍ରାୟ ୬୮୫ଟି ରହିଛି । ସାନକୋଡ ସେମି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୧୬୪୯.୯୮ କୋଟି ନିବେଶ ସହିତ ଏକ ଆଉଟସୋର୍ସଡ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଆସେମ୍ବଲି ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟିଂ ବା OSAT ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଯାହା ୫୭୦ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ଦ୍ଵିତୀୟ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ । ଆଇନକ୍ସ ଏୟାର ପ୍ରଡକ୍ଟସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଏକ ଏୟାର ସେପାରେସନ ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏଥିପାଇଁ ୧୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ୧୮୦ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି ।
ବିଦ୍ୟୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେବ ସୁଦୃଢ:
ଫେରୋ ଆଲୟଜ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ କେନ୍ଦୁଝରରେ ୨ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ କରାଯିବ । ଫେରୋ ମାଙ୍ଗାନିଜ, ସିଲିକୋ ମାଙ୍ଗାନିଜ, ମାଙ୍ଗାନିଜ ଅୟର୍କ ବେନିଫିସିଏସନ ସୁବିଧା ସହ ୧୦୦ ମେଗାଓ୍ବାଣ୍ଟ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ । ଯାହା ୭୭୨ଟି ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଜିଏମଆର କମଳାଙ୍ଗ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ୩୫୦ ମେଗାୱାଟ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ଏଥିରେ ୨୧୩୬.୦୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ହେବ । ଯାହା ୩୦୦ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଏହା ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର