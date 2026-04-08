ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରଥମ ଦିନ; ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜା
ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : April 8, 2026 at 8:39 PM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ । ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିରିକୃତ ହୋଇଥିବା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ଟିମର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ଯାଏଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା । ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ନିଜେ ଅପରାହ୍ନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ।
ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ତା'ର ଥ୍ରୀଡି ମ୍ୟାପିଂ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ପଦ୍ଧତିରେ ଏହି ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏସଓପି ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବଚ୍ଛତାରେ କିଭଳି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉଛି।
ତେବେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ଏଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେବେ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ ତାହା ଏବେ କହିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ । ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କିଭଳି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉଛି ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ୪୮ ବର୍ଷ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଆରମ୍ଭ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ