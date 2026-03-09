ଆଜିଠାରୁ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ: ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ଏକାଠି ହେବେ ବିରୋଧୀ
ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭାଗୀୟ ଅନୁଦାନ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଦାବି ଏବଂ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ।
Published : March 9, 2026 at 7:26 AM IST
ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
BUDGET SESSION SECOND PHASE ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଧାନସଭା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡିବେ କି ବିରୋଧୀ, ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷରେ ଏକ ହୋଇଥିବା ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଏକାଠି ହୋଇ ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୋଷଣ କରିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ।
ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଧାନସଭା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ
ଯେଉଁଥିରେ ବିଭାଗୀୟ ଅନୁଦାନ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଦାବି ଏବଂ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ତେବେ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଗୃହକୁ ଚଳାଇ ଦେଇନଥିଲେ ବିରୋଧୀ । ବିରୋଧୀଙ୍କ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯୋଗୁ ବାରମ୍ବାର ଗୃହ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଚାଷୀ, ଧାନ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବାରମ୍ବାର ଗୃହ ଭିତରେ ଏବଂ ଗୃହ ବାହାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ଏପରିକି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଅଧାରୁ ଉଠି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିକୁ ଜନତା ଦଳ । ଏବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ ନା ନାହିଁ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ହେବ କି ? ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୁଡିକ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସୀମାରେଖାରେ ଚାଲିବେ ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ କାଠିକର ପାଠ ହେବ ।
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡି ଏକ ହୋଇ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ତାଳମେଳ ଏକ ହେବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ସଦୃଶ ହୋଇପାରେ । ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ଏକ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ । ବଜେଟ ଅଧିବେଶନରେ କଂଗ୍ରେସ - ବିଜେଡି ସ୍ଵର ଏକାଠି ହେବ କି ? ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଏକାଠି ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱର ହେବ ଏକ କି ? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଏକାଠି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଫେଲ୍ । ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଏକାଠି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ବାକି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେକୁଲାର ଫୋର୍ସ ସପକ୍ଷରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ଦେଶରେ ବହୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦଳ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି, ବାମ ଦଳ ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଏକାଠି ଲଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି," ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ।
ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନରେ ବିଭାଗୀୟ ଅନୁଦାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ । କୃଷି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଫେବୃଆରୀ ୨୦ରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଅଧିବେଶନରେ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅନୁଦାନ ଉପରେ ଭୋଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ (ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ) ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ବଜେଟ୍ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ନକରିପାରିବାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
"ବିଧାନସଭାରେ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଲଢ଼ିବୁ । ବିଜେଡି ତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ କଂଗ୍ରେସ ତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିବ । ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି । ବିଧାନସଭାରେ ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଛି । ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଇସୁ ଅଛି । ଆମେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବୁ, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବୁ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଲଢ଼ିବୁ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ଲଢ଼ିବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ।
୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଜି (ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ ତାରିଖ)ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୮ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ଫେବୃଆରୀ ୧୭, ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ୨୦୨୬-୨୭ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମୋଟ ୨୮ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି । ସେପଟେ "ବିରୋଧୀଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବ ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ବହୁବିଧ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏକ ହୋଇଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ପାଖରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି । ସରକାର ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଦଳର ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ ।
