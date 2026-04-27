ETV Bharat / state

ଲିଙ୍ଗରାଜ ସତ୍ତ୍ୱଲିପି କମିଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନ୍ତରିଣ ରିପୋର୍ଟ; ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ସେବାୟତଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ସହ 16 ପ୍ରସ୍ତାବ

ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସତ୍ତ୍ୱଲିପି କମିଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନ୍ତରୀଣ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ । ମନ୍ଦିରରେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅଲୋକୀକରଣ ଓ ସେବାୟତ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

second interim report of Mahaprabhu Lingaraj Sattavilipi Committee was submitted
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 27, 2026 at 6:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସତ୍ତ୍ୱଲିପି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନ୍ତରୀଣ ରିପୋର୍ଟ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଆଜି ଜଷ୍ଟିସ ଡ. ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ କମିଟି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ସେବାୟତଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି କମିଟି । ସେହିପରି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ମନ୍ଦିର ଓ ରୋଷଘର ମରାମତି ସହ ଆଲୋକୀକରଣ ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ।

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସତ୍ତ୍ୱଲିପି କମିଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନ୍ତରୀଣ ରିପୋର୍ଟ । ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିସ ଡ.ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମିଶ୍ର ସଦସ୍ୟ ଥାଇ ଗଠିତ ଦୁଇ ଜଣିଆ କମିଟି ଦ୍ଵିତୀୟ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ମନ୍ଦିରର ସେବା ପୂଜା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ଓ ରୋଷଶାଳା ମରାମତି, ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେବାୟତ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ହୁଣ୍ଡି ପରିଚାଳନା, ଜମି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନେଇ ପ୍ରାୟ 16ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ସହ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଶୀଳନ କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି ସହ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ, ନିଯୋଗ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଆଇନ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ପବିତ୍ର ମୋହନ ସାମଲ, ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଶିବ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସତ୍ତ୍ୱଲିପି କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ଡ଼.ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଆଇନ ସଂସ୍କାର କମିଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନ୍ତରୀଣ ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ବିଖ୍ୟାତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ସେବା ପୂଜା ଅଧିକ ଉନ୍ନତଧରଣ, ମନ୍ଦିର ନିତିକାନ୍ତି ଏବଂ ଉନ୍ନତିକରଣ, ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ସେବାୟତଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସହ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ରିପୋର୍ଟରେ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପ୍ରତି ରିପୋର୍ଟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ କଣ କଣ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର ଓ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର ରିପୋର୍ଟରେ ଅଛି । ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମନ୍ଦିର ଅଧିକ ଅଲୋକୀକରଣ ଓ ସେବାୟତ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମହାଦେବଙ୍କ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ବିଳମ୍ବ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ କିଛି ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉପାୟ ମାନର ପ୍ରସ୍ତାବ ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଇଛୁ । କମିଟି ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତିରେ ଅନେକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଥିଲା । କମିଟି ଗଠନ ପରେ ଏହି ଅଧିକାଂଶ କମିଯାଇଛି ।"

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଭଳି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ଆସିବ । ସତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଥା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ । ନୀତିକାନ୍ତିରେ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଦେଖା ଯାଏ ଆକ୍ସନ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ । କମିଟି ରିପୋର୍ଟରେ ଭକ୍ତ, ସେବାୟତ, ASI, ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର, ଆଇନ ବିଶାରଦ ମାନଙ୍କ ମତ ରହିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ମତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିପାରେ । କମିଟି ଗଠନ ପରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କମିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଗକୁ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସରକାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆଇନରେ ପରିଣତ କରିବେ । ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତରୀଣ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।"

TAGGED:

LINGARAJ SATTAVILIPI COMMITTEE
LINGARAJ MAHAPRABHU TEMPLE
ODISHA GOVERNMENT
ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସତ୍ତ୍ୱଲିପି କମିଟି
SECOND INTERIM REPORT SUBMITTED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.