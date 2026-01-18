ETV Bharat / state

ଜାଗମରାରେ ଜମିଲା ପଥଉତ୍ସବ, ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା କରାଇଲା କଣ୍ଢେଇ ନାଚ

ଦ୍ବିତୀୟ ସଂସ୍କରଣର ମଜା ନେଲେ ରାଜଧାନୀବାସୀ । ବିକାଶ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଓ ମନୋରଞ୍ଜନରେ କୌଣସି ରାଜନୀତି ନଥିବା କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ।

PATHA UTSAV 2026
ଜାଗମରାରେ ଜମିଲା ପଥଉତ୍ସବ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା କରାଇଲା କଣ୍ଢେଇ ନାଚ (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 18, 2026 at 5:58 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ରାଜଧାନୀ ରାସ୍ତାରେ ନାଚିଲେ, ଝୁମିଲେ ପଥଉତ୍ସବ ମଜା ନେଲେ ରାଜଧାନୀବାସୀ । ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା କରାଇଲା କଣ୍ଢେଇ ନାଚ, ବିକାଶ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଓ ମନୋରଞ୍ଜନରେ କୌଣସି ରାଜନୀତି ନଥିବା କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ।

ଜାଗମରାରେ ପଥ ଉତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ:

ଜାଗମରାରେ ଜମିଲା ପଥଉତ୍ସବ
ଜାଗମରାରେ ଜମିଲା ପଥଉତ୍ସବ (ETV BHARAT ODISHA)

ଜାଗମରା ଅଞ୍ଚଳର ନିୟୁ ରୋଡ଼ରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜମିଥିଲା ପଥ ଉତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥ ଉତ୍ସବ ବେଶ ଧୂମଧାମରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଯୁବପିଢି । ପଥ ଉତ୍ସବରେ ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ଚାଲିଲେ, ଖେଳିଲେ ଓ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ପଦର୍ଶନ କଲେ। ଓଲିଉଡ଼ କଳାକାର ଦୀପ୍ତିରେଖା ଓ ଜୟଶ୍ରୀ ଧଳଙ୍କ ମତୁଆଲା ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମିଲେ ଦର୍ଶକ । ଓଡି଼ଶୀ ,ଲୋକନୃତ୍ୟ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ସହ ଆଧୁନିକ ନୃତ୍ୟ ବିମୋହିତ କରିଥିଲା ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କୁ।

ଜାଗମରାରେ ଜମିଲା ପଥଉତ୍ସବ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା କରାଇଲା କଣ୍ଢେଇ ନାଚ (ETV BHARAT ODISHA)

ନୃତ୍ୟରେ ଦୁଲୁକିର ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତା:

ସ୍କେଟିଂ, ଯୁମ୍ବା, ଯୋଗ ଓ ପେଣ୍ଟିଂ ଭଳି ମନୋରଞ୍ଜନ ପାୱାର ପ୍ୟାକକୁ ନେଇ ଧୁମ୍ ମଚାଇଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଏଥର ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟେଜରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଟ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ । ଡିଜେର ତାଳେ ତାଳେ ଧୁମ୍ ମଜା ନେଇଛନ୍ତି ଯୁବବର୍ଗ । ଜାଗମରା ନୂଆ ଏୟାର ପୋର୍ଟ ରୋଡ଼କୁ ରଙ୍ଗୋଲିରେ ସଜାଯାଇଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତିତ ଯୋଗ, ସ୍କେଟିଂ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗେମ୍ସ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପ୍ଲେ, ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟରେ ଦୁଲୁକିର ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତା ।

କଣ୍ଢେଇ ନାଚରେ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନ:

ଜାଗମରା ନୂଆ ଏୟାର ପୋର୍ଟ ରୋଡ଼କୁ ରଙ୍ଗୋଲିରେ ସଜାଯାଇଥିଲା
ଜାଗମରା ନୂଆ ଏୟାର ପୋର୍ଟ ରୋଡ଼କୁ ରଙ୍ଗୋଲିରେ ସଜାଯାଇଥିଲା (ETV BHARAT ODISHA)

ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଥିବା କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିଣିଥିଲା। ପାରମ୍ପରିକ ଢଙ୍ଗରେ ସଜେଇ ହୋଇ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ଅନେକ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିଲେ କଣ୍ଢେଇ ମାନେ। ହିନ୍ଦି ଓ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ କଣ୍ଢେଇଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ସହରିଆ ଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିଲା, ଏହି ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା।

ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା କରାଇଲା କଣ୍ଢେଇ ନାଚ
ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା କରାଇଲା କଣ୍ଢେଇ ନାଚ (ETV BHARAT ODISHA)

ଅନ୍ଯପଟେ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜତା ଷଢଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି,"ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜାଗମରାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ଏଠି ପଥ ଉତ୍ସବ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ବଡ କଥା ହେଉଛି ବିକାଶ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏହି ତିନୋଟି କଥାରେ କୌଣସି ରାଜନୀତି ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ। ମନୋରଞ୍ଜନ କଥା ଉଠିଲେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇଯାନ୍ତି ତେଣୁ ଲୋକମାଙ୍କର ଏହି ଖୁସିକୁ ଏକ ସାକାରାମତ୍କ ପରିବେଶ ସହ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି ମନାଉଛୁ ।"

ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି," ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ନିଜ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନରୁ ସମୟ କାଢି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ପଥ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜକୁ ଫିଟ ରଖିବା ସହ ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦୁଇଟି ସଂସ୍କରଣକୁ ସଫଳ କରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ସହରବାସୀଙ୍କ ଏହି ସମର୍ଥନ ହିଁ ଆମକୁ ଆଉ ଏକ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। "

ବିଏମସି କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରଣା କହିଛନ୍ତି," ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖେଳକୁଦ ଯାଏ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଭାର ଅନେକ ପଦର୍ଶନ ଏଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏହି ମହୋତ୍ସବର ମଜା ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ସହ ସହରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା, ଗ୍ରୀନ ସିଟି ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଗଢି ତୋଳିବାର ସଙ୍କଳ୍ପ ନେଇ ଗଛ ଲଗାଇବା। "

ମହିଳା, ପୁରୁଷ, ଶିଶୁ ଓ କିଶୋର କିଶୋରୀଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏହି ପଥ ଉତ୍ସବ ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ, ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ବିଏମସି ମେୟର, କମିଶନର ଓ ଅନେକ କର୍ପୋରେଟର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

