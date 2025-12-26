ମଥୁରା ଭ୍ରମଣରେ କଂସ, କାରାଗାରରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ କୃଷ୍ଣ
ଆଜି ବରଗଡ ଧନୁଯାତ୍ରାର ତୃତୀୟ ଦିନ । ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ କାରଗାରରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ । ଯମୁନା ପାର କରି ଗୋପପୁରରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ବାସୁଦେବ ।
Published : December 26, 2025 at 7:43 PM IST
Bargarh Dhanu Yatra ବରଗଡ: ଚାଲିଛି ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା । ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନ । ଗତକାଲି ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅଶ୍ଵିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଫିତା କାଟି ରଙ୍ଗମହଲ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ l ତେବେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନରେ ମହାରାଜ କଂସ ମଥୁରା ନଗର ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଥିଲେ ଓ ମଥୁରାବାସୀଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ମହାରାଜ କଂସ ରଙ୍ଗମହଲ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାତା ଦେବକୀଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଂସର ଭୟରେ ବସୁଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋପପୁର ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି । ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଥୋଇ ବିଜୁଳି କନ୍ୟାକୁ ଧରି ମଥୁରା ଫେରିଛନ୍ତି ।
ମଥୁରା ଭ୍ରମଣ କଲେ କଂସ ମହାରାଜ:
ମଥୁରା ନଗରୀରେ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କୁ ସିଂହାସନରୁ ହଟାଇ ଯୁବରାଜ କଂସ ନିଜେ ମଥୁରାର ରାଜା ହେବାପରେ ଗତକାଲି ସେ ମଥୁରା ନଗର ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ନଗର ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ନିୟମ ଖିଲାପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିଥିଲେ ମହାରାଜ କଂସ । ଏଥିସହ ମଥୁରାବାସୀଙ୍କ ମନୋରଂଜନ ପାଇଁ ରଙ୍ଗମହଲ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ । ରଙ୍ଗମହଲରେ କଂସ ମହାରାଜଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଫୁଲବାଣୀ, ପଦ୍ମପୁର ଏବଂ ସୁଦୂର କୋଲକାତାରୁ କଳାକାର ମାନେ ଆସି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।
ଏହାପରେ ମହାରାଜ କଂସ ରାଜଦରବାରକୁ ଫେରି ଆସିଥିବା ବେଳେ ମାତା ଇନ୍ଦୁମତୀଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ମିଳା ରାକ୍ଷସକୁ । ତେବେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚାଣ୍ଡୁର ମୁଷ୍ଟିକକୁ ଆବାହନ କରିଛନ୍ତି ମହାରାଜ କଂସ । ଏମାନଙ୍କ ମନୋରଂଜନ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ନୃତ୍ୟଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।
ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ ଦେବକୀଙ୍କ ସପ୍ତମ ସନ୍ତାନ:
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦେବକୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁୁତ୍ରଙ୍କୁ କଂସ ହତ୍ୟା କରି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସପ୍ତମ ସନ୍ତାନ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହାପରେ କଂସର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମଥୁରାବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଲୌକିକ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବକୀଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମନେଇଥିବା ବେଳେ କାରାଗାରର ସମସ୍ତ ଜଗୁଆଳୀ କାଳନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ସ୍ବପ୍ନାଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଦେବକୀଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଗୋପପୁରରେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହାପରେ ମଥୁରା କାରାଗାରର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଯାଇ ଥିବା ବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରି ବାସୁଦେବ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗୋପପୁରକୁ । ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ମହାରାଜ କଂସଙ୍କ କଟୁଆଳ ସାଜିଥିବା ଉଗ୍ରସେନ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପଥ ଓଗାଳି ଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପଥ ଛାଡ଼ିଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ବସୁଦେବ ଯମୁନା ପାରିହୋଇ ନନ୍ଦଭବନକୁ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଥୋଇ ଦେଇ ବିଜୁଳିକନ୍ୟା ସହ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ମଥୁରାକୁ । ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ଏ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ।
ଆଜି ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ହେବ ମଞ୍ଚସ୍ଥ:
ତେବେ ଧନୁଯାତ୍ରାର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମହାରାଜ କଂସଙ୍କ ଶ୍ୟାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ବିଜୁଳି କନ୍ୟାର ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀଙ୍କୁ ଗୋପପୁର ପ୍ରେରଣ ଏବଂ ଗୋପପୁରରେ କୃଷ୍ଣଜନ୍ମ ଓ ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ଦୃଶ୍ୟ ଅଭିନୀତ ହେବ ।
ସେପଟେ ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ବରଗଡ ବିଧାୟକ ଅଶ୍ବିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ କିଛି ଦିନ ଏତେଟା ଭିଡ଼ ହେଉନଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକ ଆସୁଛନ୍ତି । ରାସ୍ତା ସବୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକ ଆସନ୍ତୁ ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବରଗଡ