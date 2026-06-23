ETV Bharat / state

ଦ୍ବିତୀୟ ସମନ୍ଵୟ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ; ବିଶ୍ଵ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ

ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ୨୨୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ । ଲାଗିବ ୪୭୫ଟି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା । ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଭିତରେ ସମନ୍ଵୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Second coordination meeting for the puri rath
ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଦ୍ଵିତୀୟ ସମନ୍ଵୟ ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 23, 2026 at 9:02 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ବିଶ୍ଵ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦ୍ଵିତୀୟ ସମନ୍ଵୟ ବୈଠକ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପୁରୀ ଟାଉନ ହଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ବୈଠକରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିମଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁରକ୍ଷା, ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ, ସ୍ୱେରେଜ୍ ଓ ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ବୈଠକରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏବର୍ଷ ଅଧିକ ଚାରମାଳ ସେଟ୍ ପାଇଁ ତାଳ ଗଛ କାଠ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି । ରଥ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଁଚିଛି । ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କମିଟି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ରଥ ଟଣା ଓ ପହଣ୍ଡିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି ।

ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଦ୍ଵିତୀୟ ସମନ୍ଵୟ ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)

ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି," ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଯାହା ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା, ତାହାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ଚଳିତ ରଥ ଯାତ୍ରାରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରଥ ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଶା କରୁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ଭଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ରଥଯାତ୍ରାକୁ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହୋଇନାହିଁ । ଏଣୁ ରଥଯାତ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆୟୋଜନ ହେବ ସେନେଇ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି । ରଥଯାତ୍ରା ନୀତିକାନ୍ତି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ରହିଛି । ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲାଇବେ ବୋଲି ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।"

Second coordination meeting for the puri rath
ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଦ୍ଵିତୀୟ ସମନ୍ଵୟ ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)



ଦଇତାପତି ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି," ୨୦୨୬ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆୟୋଜନ ନେଇ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା । ତେବେ ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏହା ଯେଉଁଭଳି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ଘଟେ, ସେନେଇ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା ହୋଇଛି । ସ୍ନାନଯାତ୍ରାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ, ସେନେଇ ଏକାଧିକ ବୈଠକ କରାଯାଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ।"

Second coordination meeting for the puri rath
ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଦ୍ଵିତୀୟ ସମନ୍ଵୟ ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ବିଶ୍ଵ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ୧୫୦ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ଶଯ୍ୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ । ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୩୦ଟି ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ହେବ । ସେହିପରି ଗହଳି ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ରାପିଡ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ କାମ କରିବ । ୨୩୦ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ସ୍ପେଶିଆଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ଆସିବେ । ପୁରୀରେ ସ୍ଥାୟୀ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ କ୍ୟାଥୋଲାବ ହେବ । ପୁରୀ ସହରରେ ୮ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ମେଡିକାଲ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ୧୦ଟି ଲେଖାଁଏ ବେଡ୍ ରହିବ । ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ମେଡିକାଲରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପାଇଁ ୩୧୧ଟି ବେଡ୍ ରଖାଯିବ । ମୋଟ ୪୬ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ମୁତୟନ କରାଯିବ । ଖାଦ୍ୟ ମାନ ଯାଞ୍ଜ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ।୨୫୦ ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରଖାଯିବ ।

Second coordination meeting for the puri rath
ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଦ୍ଵିତୀୟ ସମନ୍ଵୟ ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି," ରଥଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ । ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କରାଯିବ । ଲୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ବେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିଛୁ । ୧୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତର, ପାରା ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ମୁତୟନ ହେବେ । ଆଇସିୟୁ, ବର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଟ୍ ଓ ସ୍ପେଶଲିଷ୍ଟ୍ ଡାକ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରୁଛୁ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରାରେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ନ ଘଟୁ । ସବୁ କିଛି ଭଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉ ।"
Second coordination meeting for the puri rath
ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଦ୍ଵିତୀୟ ସମନ୍ଵୟ ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)

ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସହରର ସମସ୍ତ ନାଳ ଦୁଇ ଥର ସଫା କରାଯାଇଛି । ରେଡକ୍ରସ ରୋଡ ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରେନ ଓ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଡ୍ରେନ ସଫେଇ କରାଯାଇଛି । ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ପାୱାର ପମ୍ପ ରଖାଯିବ । ପୁରୀ ସହରରେ ମୋଟ ୧୬୦୦ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଶୌଚାଳୟ ହେବ । ୨୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ହେବ ଅସ୍ଥାୟୀ ପାର୍କିଂ । ରଥଯାତ୍ରାରେ ସ୍ବଚ୍ଛତାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ ।


ରଥଯାତ୍ରା ସୁପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଡିଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ସମଗ୍ର ସହର ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରହିବ । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୧୭୦ଟି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ମୋଟ ୪୭୫ଟି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ। ଜନଗହଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୨୮ଟି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଏଣ୍ଟ୍ ରହିବ । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ କରିଡ଼ର କରାଯିବ । ସହରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏନଏସଜି ସହ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଟାକ୍ଟିକାଲ ୟୁନିଟ ମୁତୟନ ରହିବ । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ସହାୟତା ଆପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସବୁ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ଵୟ ରଖାଯାଇ ଜନଗହଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଟ୍ରାଫିକ ସୁପରିଚାଳନା, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ରଥ ଟଣା, ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ । ୧୫ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମାଗମ ସମ୍ଭାବନା କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୧୩୦ ଟି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବସ ଚଳାଚଳ କରିବ। ତେବେ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୩୭୦ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରେଗୁଲାର ଓ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୧୨୦୦ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। ୨୫୦୦୦ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରେଳଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ହୋଲ୍ଡିଂ ଏରିଆ କରାଯାଉଛି। ୩୫ ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର, ୧୨ ଟି ଏଟିଭିଏମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ୮୦୦ ଆରପିଏଫ ଙ୍କ ସହ ୧୫୦୦ ଜିଆରପି ମୁତୟନ ହେବେ ।"



ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ସବୁ ବିଭାଗର ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରହିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ଠିକରେ ଆୟୋଜନ ହେବ । ସେବାୟତ ବନ୍ଧୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ, ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏଥି ପାଇଁ ବହୁତ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ୨୨୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପୁରୀ ସହରକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ନଜର ରଖାଯିବ । ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ପୁରୀ ସହରର 65ଟି ସ୍ଥାନରେ ବଡ ଏଲଇଡି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲାଗିବ । ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଧିକ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆଶା କରୁଛୁ ।"



ତେବେ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବନି ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ରାସ୍ତାର ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷୀତ ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର ରେଳ ଓଭର ବ୍ରିଜ । ଏହାର ଟେଷ୍ଟିଙ୍ଗ କରାଯିବା ପରେ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଗାଡ଼ି ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ । ବୈଠକରେ ୧୪ଟି ବିଭାଗର ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବୈଠକରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ପୁରୀ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଓ ପିପିଲି ବିଧାୟକ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସପି, ଅତିରିକ୍ତ ଡ଼ିଜିଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀ ହୋଟେଲରେ ୯୫ ପ୍ରତିଶତ ବୁକିଂ ଶେଷ, ତିନି ଦିନକୁ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା !

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଦଇତାପତି ନିଯୋଗ ଏବଂ ଚୂନରା ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବାଦ ସମାଧାନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

PURI NEWS
2ND COORDINATION MEETING
PURI SRI MANDIR
ରଥଯାତ୍ରା ଦ୍ଵିତୀୟ ସମନ୍ବୟ କମିଟି ବୈଠକ
PURI RATH YATRA 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.