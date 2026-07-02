ସିସୋର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଠକେଇ ମାମଲା: ହାଇକୋର୍ଟରୁ ନିରାଶ ହେଲେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ବାଳ, ଶୀଘ୍ର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସିବିଆଇ କୋର୍ଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ମାମଲାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବିଳମ୍ବକୁ ଦେଖି ଆସନ୍ତା ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମାମଲାର ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ ସିବିଆଇ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : July 2, 2026 at 8:26 PM IST
କଟକ: ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଝଟକା ! ଅଦାଲତରୁ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ । ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସିସୋର ଚିଟଫଣ୍ଡ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ । ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିବା ସିବିଆଇ ମାମଲାକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ କରିଥିବା ଆବେଦନକୁ କୋର୍ଟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ମାମଲାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବିଳମ୍ବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମାମଲାର ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ ସିବିଆଇ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ।
ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପିଟିସନ୍ ଖାରଜ:
ସିସୋର ଚିଟଫଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଜାମିନରେ ଥିବା ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ କ୍ରିମିନାଲ ମିସିଲେନିୟସ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଟ୍ରାଏଲ୍ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇ କୋର୍ଟରେ ଏହାର ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ । ଏହି ଆଧାରରେ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସିବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରତି ଜବାବ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା । ହାଇକୋର୍ଟ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଶୁଣାଣି କରି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସିବିଆଇ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଶୁଣାଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ସିସୋର ଚିଟଫଣ୍ଡ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାମିନରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଭୂମିକା ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ସେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବରୋଧରେ ଚାଲୁ ଥିବା ମକଦ୍ଦମାକୁ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ମାତ୍ର କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ସିବିଆଇ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ୫୦୦ କୋଟିର ସିସୋର ଚିଟଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା । ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ । ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ଏନେଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସହ ଚୌଦ୍ବାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ୨୫ ଲକ୍ଷର ଆର୍ଥିକ କାରବାର ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ସିବିଆଇର ତଦନ୍ତ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ଵାଳ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ । ଯାଜପୁର ବେଣା ପଞ୍ଜରିରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ଏକ ଜମି କିଣାବିକା ପାଇ ୨୫ଲକ୍ଷର କାରବାର ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଆର୍ଥିକ କାରବାର ପାଇ ପୂର୍ବତନ ଚୌଦ୍ବାର ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ଵାଳଙ୍କୁ ଗିରଫ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଜାମିନରେ ଥିବା ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ କ୍ରିମିନାଲ ମିସିଲେନିୟସ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଫେରିଲା ସିସୋର ଚିଟଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା, କାଠଗଡାରେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ଵାଳ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ
ସି-ସୋର ଚିଟଫଣ୍ଡ୍ କେଳେଙ୍କାରୀ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ