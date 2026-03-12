ସି-ସୋର ଚିଟଫଣ୍ଡ୍ କେଳେଙ୍କାରୀ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି
ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି ମିଳିଛି । ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଦଲିଲ ଓ ଦସ୍ତାବିଜର ଚିଠା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ।
Published : March 12, 2026 at 7:12 PM IST
Seashore Chit Fund Scam କଟକ: ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସି-ସୋର୍ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କେଳେକାରୀ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱରର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବିନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନାଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଛି ସାମୟିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିବା 'ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା' ଅବଧିକୁ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ୧୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ । ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଦଲିଲ ଓ ଦସ୍ତାବିଜର ଚିଠା ବା ତାଲିକା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ।
ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ରବିନ୍ଦ୍ର:
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିବିଆଇ ଅଦାଲତରେ ଚାଲିଥିବା ସି-ସୋର୍ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ଲାଗି ସେ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୁଣାଣିରେ ହାଇକୋର୍ଟ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଅନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇଥିଲେ । ତେବେ ସର୍ତ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜର ହେବା ସହ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ।
କୋର୍ଟରେ କଣ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିଲେ ରବିନ୍ଦ୍ର ?
ତେବେ ଗତ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜବତ କରାଯାଇ ଅବ୍ୟବହୃତ ସମସ୍ତ ଦଲିଲକୁ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜେନା କୋର୍ଟରେ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କଠୁ କଣ କଣ ଦଲିଲ ଦସ୍ତାବିଜ ଜବତ କରାଯାଇଛି ସେ ସବୁର ଏକ ତାଲିକା ଦାଖଲ ହୋଇଛି ବୋଲି ସିବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ସି-ସୋର କେଳେଙ୍କାରୀ:
ରାଜ୍ୟରେ 500 କୋଟିର ଚିଟପଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ସି-ସୋର ଚିଟ୍ପଣ୍ଡ କେଳେଙ୍କାରୀର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ । ଏହି କେଳେଙ୍କାରୀରେ ଅନେକ ବିଜେଡି ନେତା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ଚୌଦ୍ବାର ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ବାଳ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଚିଟ୍ପଣ୍ଡରେ ବାଲେଶ୍ବରର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ସଂପୃକ୍ତି ଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ଚାଲିଛି ।
ଗତକାଲି ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି ରବିନ୍ଦ୍ର:
ବାଲେଶ୍ବରର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଗତକାଲି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 10ରେ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅବସାନ କରି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜେନା ।
