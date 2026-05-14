ETV Bharat / state

ନିଲମ୍ୱିତ ହେଲେ ଏସଡିପିଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଗର୍ଭବତୀ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର କରୁଥିଲେ ତଦନ୍ତ

ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

SDPO santosh jena suspendened
ଏସଡିପିଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 14, 2026 at 7:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ନିଲମ୍ୱିତ ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆସିକା ପୋଲିସ ଏସଡିପିଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗର ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 16236 /ତା-୧୨/୦୫/୨୬ ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କୁ ଓଡିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ (ଶ୍ରେଣୀକରଣ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଅପିଲ) ନିୟମାବଳୀ, ୧୯୬୨ ର ନିୟମ ୧୨(୧) ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲୁଥିବା ଶାସନାନୁ ଶାସନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ (under Rule 12(1) of the Odisha Civil Services (Classification, Control & Appeal Rules, 1962) କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଏଭଳି ନିଲମ୍ୱିତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି ।

ଏସଡିପିଓ ନିଲମ୍ବିତ

ଏପରିକି ଏହି ନିଲମ୍ୱନ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧେଶନାମା ପତ୍ରରେ ଏକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରେ ରହିଥିବା ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ଅଫ୍ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯାଇଛି ।

SDPO santosh jena suspendened
ଏସଡିପିଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ନିଲମ୍ୱିତ (ETV Bharat Odisha)

ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆସିକା ଥାନାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁ ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଥିବା ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ନାମରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଏଭଳି କଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ଯାହାର ତଦନ୍ତ କରି ଏପରି ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଲମ୍ୱନ କରାଗଲା ତାହାକୁ ନେଇ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ନାନା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।

ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ସମୟରେ ଜଣେ ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ୱିତ କରାଯିବା ଘଟଣା ପଛର କାରଣ କଣ ରହିଥାଉ ନାଁ କାହିଁକି ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଚାପା ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିଲେ

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖରିଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜର ତିନି ବର୍ଷର ଶିଶୁ ସମୁଖରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଲୋଡନ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକ ଅଟକ ଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ସଂପୃକ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଆସିକା ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଜେନା ଓ ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀନିବାସ ସେଠୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ ହତ୍ଯାକାଣ୍ଡର ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରହିଥିଲା । ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ଜଣକ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ଏହାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ।

ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁର ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କଲେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆୟୋଗର ଟିମ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା: ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଶବ ନେଇନାହାନ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

SDPO SUSPENDENED GANJAM
PREGNANT WOMAN MURDER CASE GANJAM
GANJAM POLICE PREGNANT WOMAN MURDER
ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା
SDPO SANTOSH JENA SUSPENDENED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.