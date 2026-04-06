23 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ SDC ଘୋଷଣା; ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ଵ ମିଳିଛି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ପୂରା କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଜ୍ୟରେ 23 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ରହିଛି l ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଏସଡିସିରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଓ ଭାଇସଚେୟାରମ୍ୟାନ ପଦବୀରେ 46 ଜଣ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛିି । ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : April 6, 2026 at 1:57 PM IST|
Updated : April 6, 2026 at 3:01 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଗକୁ ରହିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ । ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତୃଣମୂଳ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଜେପି । ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ବା ଡିପିସି ପରେ ଆଜି ପୁନର୍ଗଠନ ହୋଇଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ବା ଏସଡିସି । ଏସଡିସିରେ ୨୩ ଜିଲ୍ଲାରେ ୪୬ ଜଣ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଏସଡିସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ଥଇଥାନ କରିଛି ଦଳ ।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ବା SDC କ’ଣ?
ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ କରି ଜନଜାତି ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ପାଇଁ ୨୦୧୭-୧୮ରେଏହି ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଏସଡିଏସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କରିବା। ଗଠନ ସମୟରେ ୯ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା । ୨୦୨୩ରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୨୩କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଏବେ ଏହା ୨୩ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୧୭୨ଟି ବ୍ଲକରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ସରକାର ଦଳୀୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏହି ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ହୁଏ। ପୂର୍ବରୁ ଏହା କମ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଶି ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜନଜାତି ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରିବେ । ତେବେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଓ ସୋନପୁର SDCରେ ସାମିଲ ହୋଇନାହିଁ ।
ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଅନେକ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । SDC ଏବଂ ବୋର୍ଡ ନିଗମରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନେତାମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇପାରିବ। ନୂତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜନଜାତିଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ।
ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ପରିଷଦ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଭା ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, 'ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ଵ ମିଳିଛି, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ପୁରା କରିବେ l ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ୨୩ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ପରିଷଦ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ଵ ମିଳିଛି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଛି ତାକୁ ପୁରା କରିବେ।'
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମ ବିଚାରଧାରା, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି। 'ସବ୍ କା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ'କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି SDCରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସବୁ ବର୍ଗକୁ ସେଥିରେ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିକାଶ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ବିଜେପି କର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଧାରିତ ପାର୍ଟି। ଏ ଦଳରେ କାମ କରୁ କରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ପଦପଦବୀ ଆମ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ଵ।'
ଏହା ପୂର୍ବରୁ 30 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କମିଟି (DPC) ଗଠନ କରାଯାଇ ଏହାର ଚେୟାରମ୍ଯାନ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି । ଏବେ ଏସଡିସି ନିଯୁକ୍ତି ସରିବା ପରେ ବିଧାୟକମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି l କାରଣ ଯେଉଁମାନେ DPC ପଦବୀ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦୌଡରେ ନାହାନ୍ତି । ଏ ନେଇ ବିଜେପିର ଓଡିଶା ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ସିଂ ତୋମାର କହିଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ । ଯଦି ସେମିତି କିଛି ହୁଏ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଅବଗତ କରାଯିବ ।
23 ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
