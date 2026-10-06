SDC ପରିଚାଳନାରେ ଗୁରୁତର ବିଭ୍ରାଟ; ଗାଡ଼ି-ଷ୍ଟାଫ୍-ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ୧୧ ଦଫା ଦାବି
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଷଦର ଅବଶିଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବଜେଟ ବରାଦ ସହ ସମୟୋଚିତ ଭାବେ ପାଣ୍ଠି ମଞ୍ଜୁର ଓ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : October 6, 2026 at 1:19 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲୁନାହିଁ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗଠିତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ବା SDC । SDC ଗୁଡ଼ିକର ସୁରୁଖୁରୁ ପରିଚାଳନା ନେଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ପରିଷଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ ଦାବି ହୋଇଛି । ଏହା ସହ ଗାଡ଼ି, କର୍ମଚାରୀ, ଆବାସ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ୧୧ ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ।
ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି, ସରକାରୀ ବାସଗୃହ ଦେବାକୁ ଦାବି
୬ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ର ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପରେ SDCଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଏଯାବତ୍ ହୋଇନଥିବା ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଷଦର ଅବଶିଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ SDCଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ SDC ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବଜେଟ ବରାଦ ସହ ସମୟୋଚିତ ଭାବେ ପାଣ୍ଠି ମଞ୍ଜୁର ଓ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଇବା, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ସରକାରୀ ବାସଗୃହ ଏବଂ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍, ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ଓ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ବଙ୍ଗଳାରେ ରହଣି ସୁବିଧା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।
ପରିଷଦଗୁଡ଼ିକର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ SDCରେ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କୋ-ଅର୍ଡିନେଟର, ଜଣେ ପର୍ସନାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଜଣେ ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଓ ଜଣେ ଅଫିସ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଦାବି ରହିଛି । ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାହ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିକାଶ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠିର ବରାଦ, ମୁକ୍ତି ଓ ବ୍ୟବହାରର ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା ଓ ମନିଟରିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନୋଡାଲ୍ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ ଦାବି ରହିଛି ।ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଏକ ସମାନ ଓ ସମୟବଦ୍ଧ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି, ଯାନ ପ୍ରବେଶ ପାସ୍ ଦିଆଯାଉ
SDCର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନାରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା ନେଇ ଦାବି ଉଠାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଶାସନିକ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଓ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ ସହ ଅପରେସନାଲ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି, ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାର ଅନୁମତି, ଇନ୍ଧନ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଯାନ ପ୍ରବେଶ ପାସ୍ ଯୋଗାଇବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା ଲାପଟପ୍, ପର୍ସନାଲ୍ ଅଫିସ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର, ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଓ ସୁଇପର ନିଯୁକ୍ତି ସହ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆବାସିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି ରହିଛି । ଏଥିସହ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଏସ୍ଡିସିଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଓ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ SDCଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଏନେଇ ଏସି ଏବଂ ଏସଟି ବିଭାଗର ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ତୁରନ୍ତ ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁନଃର୍ବିକଶିତ ‘କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ’ର ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆସିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିନେମା ପଲିସି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜନଜାତି ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ