ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଚଢ଼ାଉ, ପୁଣି ଦୁଇ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କଲା ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍, କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଗିରଫ
Illegal Arms Deal:କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ନିକଟରେ ଏକ ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କାରବାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ।
Published : November 28, 2026 at 8:41 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହୋଇଛି । କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍ ଆଜି ଦୁଇଟି ଦେଶୀ ପିସ୍ତଲ ଜବତ କରିଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜଣେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀକୁ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍ (SCU) ଗିରଫ କରିଛି । ସେ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ହରେକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁ ଓରଫ ହରି (୩୫) । ହରେକୃଷ୍ଣ ପାଖରୁ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟତୀତ ୪ଟି ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି, ମୋବାଇଲ, ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟି ଓ କିଛି ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି ।
ଏନେଇ SCU ପକ୍ଷରୁ Arms ଆକ୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା (ନଂ.୨୫/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ହରେକୃଷ୍ଣକୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ତାକୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ହରେକୃଷ୍ଣ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ୨୦ଟି ଆପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି । ଜାମିନରେ ଆସି ପୁଣି ଅପରାଧ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉ ନ ଥିଲା ହରେକୃଷ୍ଣ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...EXPLAINER: କଥା କଥାକେ ଛୁଟୁଛି ଗୁଳି; ଓଡ଼ିଶାରେ ୨ ବର୍ଷରେ ୨୬୭୪ ମାମଲାରେ ୩୩୮୮ ଗିରଫ, ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ କାରବାରରେ କେମିତି ପଡ଼ିବ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ?
କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ହରେକୃଷ୍ଣ ବନ୍ଧୁକ ଚାଲାଣ ନେଇ ଗ୍ରାହକ ଖୋଜୁଥିଲା । ଏନେଇ SCU ସୂଚନା ପାଇ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା । ହରେକୃଷ୍ଣ ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନ ନିକଟରେ ଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ତାକୁ କାବୁ କରିଥିଲା । ତେବେ ବନ୍ଧୁକ ଚୋରା ଚାଲାଣ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହରେକୃଷ୍ଣକୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା ପୋଲିସ ।
SCU ଡିସିପି ଅନୁପ କାନୁନଗୋ କହିଛନ୍ତି, "ହରେକୃଷ୍ଣ କେଉଁଠୁ ବନ୍ଧୁକ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଲିଙ୍କରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଜାଣିବାକୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
STF ଜାଲରେ ଦୁଇ ବିହାରୀ ବନ୍ଧୁକ ବେପାରୀ; ୬ ପିସ୍ତଲ ସହ ୮ଟି ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଜବତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର