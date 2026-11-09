ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ସାଇନ୍ସ ସିଟି; ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେବ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲଜି ପାର୍କ
ସାଇନ୍ସ ସିଟି ପାଇଁ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମି ଅଧୀନରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଗବେଷଣା, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : November 9, 2026 at 6:10 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସାଇନ୍ସ ସିଟି । ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ଏହାସହ ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମି ଅଧୀନରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଗବେଷଣା, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲଜି ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଦ୍ଭାବନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ।
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକାଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି । ସାଇନ୍ସ ସିଟି ପାଇଁ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ନିଆଯିବ । ସେହିପରି ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ।
ଏହାସହ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲଜି କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ରହିଛି । ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଡ୍ରୋନ୍ ନିର୍ମାଣ ଓ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମିତ ଡ୍ରୋନ୍ ଯେପରି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଦୃତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଭଲ ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ । ଆଜି ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଓ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରାୟ ୧୬ ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଜୁନିୟର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ।
ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନୀ ଡାଃ. ଲାଲା ଅଶ୍ଵିନ କୁମାର ସିଂହ ଓ ଡା. ସୁଧାକର କର, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଫେସର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା, ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଓ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଫେସର ବିଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା ଓ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ମାନପତ୍ର, ସ୍ମୃତି ସ୍ମାରକ ଏବଂ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଛି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉତ୍କର୍ଷ ପାଇଁ ଡାଃ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବିଶ୍ଵାଳଙ୍କୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଡାଃ ବିଶ୍ଵାଳଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଭାବେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ରୌପ୍ୟ ପଦକ, ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ମାନପତ୍ର, ସ୍ମୃତି ସ୍ମାରକ ଏବଂ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଓଡିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡାଃ ଉମାକାନ୍ତ ସୁବୁଦ୍ଧି (ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ), ପ୍ରଫେସର ଶୁଭଂକର ବେଦାନ୍ତ (ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ), ପ୍ରଫେସର ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ (ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ) ଓ ଓଡିଶା ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଫେସର ରଘୁନାଥ ସାହୁଙ୍କୁ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ପୁରସ୍କାରରେ ପୁରସ୍କୃତ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ରୌପ୍ୟ ପଦକ, ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର, ମାନପତ୍ର, ସ୍ମୃତି ସ୍ମାରକ ଏବଂ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ସେହିଭଳି ଓଡିଶା ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଡାଃ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ (ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ), ଡାଃ ରୁଦ୍ର ମାଝି (ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ), ଡାଃ ରାମ ପ୍ରସାଦ ପାଢୀ (ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା) ଓ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପଚିଶି ହଜାର ଟଙ୍କା, ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର, ମାନପତ୍ର, ସ୍ମୃତି ସ୍ମାରକ ଏବଂ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରି ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜା ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକ ପୁରସ୍କାର ସାଧାରଣ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଡାଃ ଭଗବାନ ପାତ୍ର ଓ ଶିଶୁ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଡାଃ କୃତ୍ତିବାସ ନାୟକଙ୍କୁ ପଚିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା, ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର , ମାନପତ୍ର, ସ୍ମୃତି ସ୍ମାରକ ଏବଂ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୨୦୨୯ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ମୁକ୍ତ କରିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରତି ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି; କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବର୍ଷକରେ ନିଲମ୍ବିତ 20 ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, କିରାଣୀଙ୍କ 3କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖୋଳତାଡ କରିବ ଭିଜିଲାନ୍ସ
ବାଇଟ :- ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର
ବାଇଟ :- ସୁଧାକର କର, ବୈଜ୍ଞାନିକ.
Byte and visual send live u... Conclusion: