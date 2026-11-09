ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ସାଇନ୍ସ ସିଟି; ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେବ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲଜି ପାର୍କ

ସାଇନ୍ସ ସିଟି ପାଇଁ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମି ଅଧୀନରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଗବେଷଣା, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

ୋ
ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ସାଇନ୍ସ ସିଟି; ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା ()
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 9, 2026 at 6:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସାଇନ୍ସ ସିଟି । ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ଏହାସହ ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମି ଅଧୀନରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଗବେଷଣା, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲଜି ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଦ୍ଭାବନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ।

ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକାଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି । ସାଇନ୍ସ ସିଟି ପାଇଁ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ନିଆଯିବ । ସେହିପରି ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ।

scientists award ceremony bhubaneswar
ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଓ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ (ETV Bharat)

ଏହାସହ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲଜି କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ରହିଛି । ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଡ୍ରୋନ୍ ନିର୍ମାଣ ଓ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମିତ ଡ୍ରୋନ୍ ଯେପରି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଦୃତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଭଲ ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ । ଆଜି ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଓ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରାୟ ୧୬ ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଜୁନିୟର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ।

scientists award ceremony bhubaneswar
ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଓ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ (ETV Bharat)

ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନୀ ଡାଃ. ଲାଲା ଅଶ୍ଵିନ କୁମାର ସିଂହ ଓ ଡା. ସୁଧାକର କର, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଫେସର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା, ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଓ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଫେସର ବିଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା ଓ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ମାନପତ୍ର, ସ୍ମୃତି ସ୍ମାରକ ଏବଂ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଛି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉତ୍କର୍ଷ ପାଇଁ ଡାଃ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବିଶ୍ଵାଳଙ୍କୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଡାଃ ବିଶ୍ଵାଳଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଭାବେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ରୌପ୍ୟ ପଦକ, ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ମାନପତ୍ର, ସ୍ମୃତି ସ୍ମାରକ ଏବଂ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

scientists award ceremony bhubaneswar
ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଓ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ (ETV Bharat)

ଓଡିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡାଃ ଉମାକାନ୍ତ ସୁବୁଦ୍ଧି (ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ), ପ୍ରଫେସର ଶୁଭଂକର ବେଦାନ୍ତ (ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ), ପ୍ରଫେସର ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ (ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ) ଓ ଓଡିଶା ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଫେସର ରଘୁନାଥ ସାହୁଙ୍କୁ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ପୁରସ୍କାରରେ ପୁରସ୍କୃତ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ରୌପ୍ୟ ପଦକ, ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର, ମାନପତ୍ର, ସ୍ମୃତି ସ୍ମାରକ ଏବଂ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ସେହିଭଳି ଓଡିଶା ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଡାଃ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ (ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ), ଡାଃ ରୁଦ୍ର ମାଝି (ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ), ଡାଃ ରାମ ପ୍ରସାଦ ପାଢୀ (ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା) ଓ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପଚିଶି ହଜାର ଟଙ୍କା, ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର, ମାନପତ୍ର, ସ୍ମୃତି ସ୍ମାରକ ଏବଂ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରି ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜା ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକ ପୁରସ୍କାର ସାଧାରଣ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଡାଃ ଭଗବାନ ପାତ୍ର ଓ ଶିଶୁ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଡାଃ କୃତ୍ତିବାସ ନାୟକଙ୍କୁ ପଚିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା, ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର , ମାନପତ୍ର, ସ୍ମୃତି ସ୍ମାରକ ଏବଂ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

scientists award ceremony bhubaneswar
ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଓ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ (ETV Bharat)
ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରସ୍କାର ପାଉଥିବା ଡକ୍ଟର ସୁଧାକର କର କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗର କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ ଓ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନାରେ ୧୯୭୫ ମସିହାରେ ଗବେଷକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ୧୯୮୧ ରୁ ୨୦୦୨ ଗବେଷଣା ଅଧିକାରୀ ପଦବୀ ବହନ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୨୦୦୨ ରୁ ୨୦୦୮ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକରି ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଫିଲଡକୁ ଯାଇ ଗବେଷଣା କରିବା ଆଦିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର କ୍ୟାଡର କରିବା ଉଚିତ । ତେବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ।'

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୨୦୨୯ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ମୁକ୍ତ କରିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରତି ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି; କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବର୍ଷକରେ ନିଲମ୍ବିତ 20 ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, କିରାଣୀଙ୍କ 3କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖୋଳତାଡ କରିବ ଭିଜିଲାନ୍ସ






ବାଇଟ :- ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର
ବାଇଟ :- ସୁଧାକର କର, ବୈଜ୍ଞାନିକ.


Byte and visual send live u... Conclusion:

TAGGED:

SCIENCE CITY MINISTER
SCIENTISTS AWARD CEREMONY
ODISHA SCIENCE CITY
ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଇନ୍ସ ସିଟି
ରାଜଧାନୀରେ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାର୍କ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.