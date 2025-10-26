ETV Bharat / state

ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା ନିଶା; ବୃକ୍ଷ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଛରେ କରୁଛନ୍ତି ଆର୍ଟ, ହାତେଇଲେଣି ବହୁ ରେକର୍ଡ

ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଜୟ କୁମାର ଘୋଷଙ୍କ ନିଶା ଚିତ୍ରଆଙ୍କିବା । ବାଲିରେ ଏବଂ ଗଛର ବକ୍କଳରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି । ମୁରୁଜ ଆର୍ଟରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ।

SCIENCE TEACHER AJAY GHOSH
SCIENCE TEACHER AJAY GHOSH (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 26, 2025 at 10:34 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

ବାଲେଶ୍ବର: ପିଲା ଦିଲେ ବାପା ତିନି ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ନିରିଖି ଦେଖୁଥିଲେ । ତାହାକୁ ଦେଖି ନିଜେ କେମିକି ଚିତ୍ର କରିବେ ସେହି ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ବପ୍ନରେ ହଜିଯାଉଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବିନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ବହୁ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ହେବ ସେକଥା କେବେ ଭାବି ନଥିଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଜୟ କୁମାର ଘୋଷ । ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାନଭାସ ଗଛର ବକ୍କଳ, ତାଉପରେ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଚିତ୍ର । ଏଥିସହ ବାଲୁକା କଳା ଓ ମୁରୁଜ ଆର୍ଟ କରି ସେ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ଥର ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Science teacher Ajay ghos painting in bark to prevent tree cutting (ETV BHARAT ODISHA)

ଶିକ୍ଷକତା ସହ ଚିତ୍ରକାର ଅଜୟ:

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ମୁଣତୁଣିଆ ବେହେରା ସାହିର ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଘୋଷ ଓ ପଙ୍କଜିନି ଘୋଷଙ୍କ ସାନପୁଅ ଅଜୟ। ବୃତ୍ତିରେ ସେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ପାଠପଢ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ତାଙ୍କର ସତେ ଯେମିତି ଥିଲା ଏକ ନିତିଦିନିଆ କାମ। ଟିକେ ଫାଙ୍କା ମିଳିଲେ ରଙ୍ଗତୁଳୀ ଧରି ଯାହା ମନକୁ ଆସେ ସେ ଆଙ୍କି ଦିଅନ୍ତି। ଧୀରେଧୀରେ ବୟସ ବଢ଼ିବା ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଆଜି ସେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ବାଲିରେ କିଛି ଆଙ୍କି ଦିଅନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଗଛର ବକ୍କଳରେ ପୁଣି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି କି କାନଭାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାଦୁଅ, ଚକ ଖଡ଼ି, ମୁରୁଜ, ଝୋଟି ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ସେ ଆଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଚମକି ପାରିଛନ୍ତି।

ବାଲୁକାକଳା କରି ଅନେକ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି ଅଜୟ
ବାଲୁକାକଳା କରି ଅନେକ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି ଅଜୟ (ETV BHARAT ODISHA)

ଅଜୟ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ମୋ ବାପା, ସାନବେଳୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିତ୍ର କଲା ବେଳେ ଦେଖିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଦଶରଥ ମହାନ୍ତ, ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆର୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିକି ଅନୁଭବ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ହାତ ଧରି ମୋତେ କେହି ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏକଲବ୍ୟ ଭଳି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି ଓ ଶିଖୁଛି।"

ଗଛ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବକ୍କଳରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କନ୍ତି:

ଗଛର ବକ୍କଳରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥିବାର ବହୁତ କମ୍‌ ଚିତ୍ରକାର ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ମାନେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜୟ । ଗଛ ଟିଏ ଦେଖିଲେ ତାର ବକ୍କଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାନଭାସ ପାଲଚଟିଯାଏ । ଆଉ ତାଉପରେ ସେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଚାଲନ୍ତି । 2018ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରଥମ ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଚାକିରି ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଗଛ ନ କାଟିବା ଉପରେ ଗଛ ବକ୍ଳଳରେ ଆର୍ଟ କରି ଗଛ ନ କାଟିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧିଜୀ, ନେହେରୁ, ମନୋଜ ଦାସ ,ଏମିତି ଅନେକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ 100 ରୁ ଅଧିକ ଆର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଗଛର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

ବାଲୁକା କଳା କରୁଛନ୍ତି ଅଜୟ କୁମାର ଘୋଷ
ବାଲୁକା କଳା କରୁଛନ୍ତି ଅଜୟ କୁମାର ଘୋଷ (ETV BHARAT ODISHA)

ଅଜୟ କହିଛନ୍ତି, " ଗଛ ବକ୍କଳରେ ମୁ ଆର୍ଟ କରେ ତାହା ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିକି ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ମନ ବଦଳି ଯାଇ ପାରେ। ଗଛ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଆର୍ଟ କରାଯାଏ। "

ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ବାଲି ଚରରେ ବାଲୁକା କଳା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ:


ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଯେ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ବହୁ ଆଗକୁ ନେଇଥାଏ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଅଜୟ। ପିଲାଦିନରୁ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଥିବାରୁ ଅଜୟ ମାଆଙ୍କ ସହ ମିଶି ଚଉରା, ମାଣବସା ଗୁରୁବାରରେ, ଝୋଟି ପକାଇ ଥାଆନ୍ତି। ପୁଣି କେବେ ମୁରୁଜ ନେଇ କିଛି ନା କିଛି ଆଙ୍କି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅଜୟ 2013ରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ଫକୀର ମୋହନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରୁ 2016ରେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ରୁ ସିଟି ପାସ କରିଥିଲେ। ଏବେ ରେମୁଣା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ ପରିବାର କଳା ଲାଇନରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତେର ଥିବା ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ସେ ଅଟକାଇ ପାରିନଥିଲେ । ଗାଁକୁ ଲାଗି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ଥିବା ବେଳେ ନଦୀର ବାଲି ଚରରେ ଆର୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ଗଛ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବକ୍କଳରେ ଆର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଅଜୟ କୁମାର ଘୋଷ
ଗଛ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବକ୍କଳରେ ଆର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଅଜୟ କୁମାର ଘୋଷ (ETV BHARAT ODISHA)

ଅଜୟ କହିଛନ୍ତି " ମୁଁ ରେମୁଣାରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଁ ମୋତେ ନେଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା କଳାରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଆଜିଯାଏ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 500/600 ବାଲୁକା କଳା କରିଛି । 2019 ଓ 2023 ରେ ଦୁଇଥର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଲୁକା କଳା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପୁରୀରେ ମୁଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି । ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛି। "

ରଙ୍ଗୋଲି ଆର୍ଟ କରି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ:

2021 ରେ 10,000 ବର୍ଗ ଫୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର , ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଙ୍ଗୋଲି ଆର୍ଟ କରି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଅଜୟ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିକ୍ଷକତା କରି ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି ଗାଁ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରକଳା ଶିଖାଇଥାନ୍ତି ।

ବାଲୁକା କଳା ପାଇଁ ଅଜୟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ
ବାଲୁକା କଳା ପାଇଁ ଅଜୟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ (ETV BHARAT ODISHA)

ଅଜୟ କହିଛନ୍ତି " ଅନେକ ମୁରୁଜ ଆର୍ଟ ମୁଁ ହୋଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରଙ୍ଗୋଲି ଆର୍ଟ କରି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ ଅଫ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛି। ଗାଁ କୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଚାହେଁ ଏ ଆର୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ସୀମିତ ନରହି ସୁଦୂର ପ୍ରସାରି ହେଉ। "

  • 2021 ମସିହାରେ, ସେ ହାଇପେଜ୍ ମିଡିଆ ହରିୟାଣାରୁ ବର୍ଷର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ରିଲିଆନ୍ସ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ।
  • 2022 ରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ର କଳାକାର ସମ୍ମାନ, ବାଣିଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ସମ୍ମାନ ଆଦି ସେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
  • 2023 ରେ ପୁଣି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଲୁକାକଳା ମହୋତ୍ସବ ପୁରୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଆହୁରି ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି।
ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଜୟ କୁମାର ଘୋଷଙ୍କ ରଙ୍ଗୋଲି ଆର୍ଟ
ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଜୟ କୁମାର ଘୋଷଙ୍କ ରଙ୍ଗୋଲି ଆର୍ଟ (ETV BHARAT ODISHA)

ଅଜୟଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା:

ଗାଁରେ ଅଜୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ଟିକିଏ ବି ବସନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଗାଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚିତ୍ରକଳା ବାଲୁକା କଳା ଆଦି ଶିଖାଇ ଥାଆନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ରହିମ ରଞ୍ଜନ ଦେ କହିଛନ୍ତି," ତାଙ୍କର ବାଲୁକା କଳା, ଗଛର ବକ୍କଳ, ମୁରୁଜ କଳା ସବୁଥିରେ ସେ ମାହିର। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେବଳ ସେ ସୀମିତ ନରଖି ସେ ଗାଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡୁ ଡାକି ନେଇ ଚିତ୍ରକଳା ଶିଖାଇବା ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ସବୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାପାଇଁ ତାଙ୍କ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ବୃତ୍ତିରୁ ଯେବେ ବିରତ ହୋଇ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି କେତେବେଳେ ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ନଦେଇ କଳା ପାଇଁ ସେ ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ର ଅଧିକାରୀ ଓ ଯେଉଁ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେପାଇଁ ଆମେ ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଗର୍ବିତ। "

ରଙ୍ଗୋଲି ଆର୍ଟ କରି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ
ରଙ୍ଗୋଲି ଆର୍ଟ କରି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ (ETV BHARAT ODISHA)



ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଶିଶିର କୁମାର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି," କବି ଦିନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାଟିରେ ସେ 2021 ମସିହାରେ 10 ହଜାର ବର୍ଗଫୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ ଅଫ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଯେମିତି କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ମୁନରେ ଓଡି଼ଶାକୁ ଯେମିତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି ସେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ଏହିଭଳି ଆଗକୁ ସେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଚିତ୍ରକଳା ଅଛି, ସେ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି। ନଦୀ ପଠା ବାଲିରେ ସେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ କଳା ଶିଖାଇଥିବା ଆମେ ଦେଖିଛୁ।"

ବିନା ପାଉଣାରେ ଚିତ୍ରକଳା ଶିଖାନ୍ତି:

ଅଜୟ ଗାଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଗଭର ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଚିତ୍ରକଳା ଶିଖିଥିବା ସିପୁନ ବାଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଅଜୟ ଭାଇ ଆମକୁ ବାଲୁକା କଳା ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସେ କାହାରି ପାଖରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଶିଖାନ୍ତି। ମୁଁ ମୁରୁଜ ଆର୍ଟ ଶିଖିଛି ତାଙ୍କ ଠାରୁ, ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ କାଠର କାମ ଶିଖୁଛନ୍ତି, କିଏ ପୁଣି ମୁରୁଜ କଳା ଶିଖୁଛି। ଗାଁ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବେ ସେପାଇଁ ଅଜୟ ଭାଇ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ, ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଆଦିବାସୀଙ୍କ କଥା କହୁଛି ନର୍ମଦାଙ୍କ ରଙ୍ଗତୂଳୀ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଇବାଲ ଆର୍ଟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-୨୫ ବର୍ଷର ସାଧନାକୁ ମିଳିଛି ସିଦ୍ଧି; କପଡ଼ାରେ ବାଲିର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରିଗରୀ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ନୀଳମାଧବ ସାହୁ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

TAGGED:

SCIENCE TEACHER AJAY GHOSH
BALASORE TREE BARK PAINTING
PREVENT TREE CUTTING AWARENESS
SAND ARTIST AJAY GHOSH
PAINTER AJAY GHOSH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.