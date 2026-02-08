ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଚାଷ ନିଶା: ସକାଳେ କ୍ଲାସରୁମ, ଦିନରେ କ୍ଷେତ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଫାର୍ମିଂ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର
ନିଜର ୬ ଏକର ଜମିରେ ପନିପରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫୁଲ, ଫଳ, ପନିପରିବା ଓ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି । ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର ।
Published : February 8, 2026 at 4:32 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
ବାଲେଶ୍ବର: କଥାରେ ଅଛି ଚାଷ ଅଛି ଯାହାର, କି ଆନନ୍ଦ ତାହାର । ହେଲେ ଆଜିର ସମୟରେ ଯୁବପିଢି ଚାକିରି ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ନୟାନ୍ତ ହେବାସହ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ପାଉନାହାନ୍ତି । ଏମିତିରେ କିନ୍ତୁ ଚାଷ ଯେ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଓ ରୋଜଗାରର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ତଳନଗର ଅଞ୍ଚଳର ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ରାଉତ । ନିଜର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଫାର୍ମିଂ ବା ସମନ୍ୱିତ କୃଷିକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ।
ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଫାର୍ମିଂ:
44 ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରମୋଦ ବାହାନଗା କଲେଜରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଥିବା ବେଳେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତାଙ୍କର ଚାଷ ପ୍ରତି ଥିଲା ଦୁର୍ବଳତା । ନିଜର ୬ ଏକର ଜମିରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଫାର୍ମିଂ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ । ପନିପରିବା ଚାଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତିନି ମାସିଆ ସିନ୍ଧୁ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରକୋଳି, ସୋରିଷ, ମାଛ, କୁକୁଡ଼ା, ଗୋପାଳନ, କଦଳୀ, ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା, ଆଳୁ, ପିଆଜ ଭଳି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚାଷ ଅଛି ସବୁକିଛି ଚାଷ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି । ସେ ଚାଷରୁ ବାର୍ଷିକ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ।
ଋତୁ ଅନୁସାରେ ପନିପରିବା ସହ ବର୍ଷ ତମାମ ସେ ଚାଷରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଥାନ୍ତି । ସକାଳେ କଲେଜ ଯାଇ ଅପରାହ୍ନରେ ଫେରି ଚାଷ କାମରେ ଲାଗି ପଡନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ । ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ଦାସ ଚାଷ କଥା ବୁଝିଥାନ୍ତି । ଦୁଇଟି ଗଡିଆରେ ମାଛ ଓ ଗୋଟିଏ ଗଡ଼ିଆରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷ ସାରା ରୋଜଗାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।
ପ୍ରମୋଦ କହିଛନ୍ତି ,"ଋତୁ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପନିପରିବା ଚାଷ ହୋଇଛି । ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବାପା ଭାଇମାନେ ଚାଷ କରନ୍ତି । ଚାଷ ପ୍ରତି ମୋର ମୂଳରୁ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା । କଲେଜ ପରେ ମୁଁ ମୋର ଫାର୍ମ ଭିତରେ ରୁହେ। "
ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର:
ଏହି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରମୋଦ ନିୟମିତ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ପ୍ରମୋଦ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଏକ ହୋଟେଲ କରି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ଶୌଚାଳୟ ଓ ପାନ ଦୋକାନ କରାଇ ଜଣେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରମୋଦ କହିଛନ୍ତି, "ଗଛ ଏକ ପ୍ରକାର ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଗଛରୁ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଫଳ ବାହାରୁଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ କେଉଁଠି ମିଳୁନି । ଏଇଠୁ ପ୍ରାୟ ୧୫/୨୦ ପରିବାର ଚଳୁଛି, ହୋଟେଲ କରି ଭଡ଼ାରେ ଦେଇଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ୧୦ଟି ପରିବାର ଚଳୁଛି । ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଏକ ଶୌଚାଳୟ କରିଛି ତାକୁ ଏକ ପରିବାରକୁ ଦେଇଛି ସେ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି । ତା ସହ ମାଛ, କୁକୁଡ଼ା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରୁଛି।"
‘ଆମକୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିଛନ୍ତି’:
ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରୋଜଗାର ପାଇଥିବା ପୁଷ୍ପଲତା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ," ପ୍ରମୋଦ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଖରେ ଶୌଚାଳୟ ଓ ଏକ ଦୋକାନ କରି ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଆମେ ବାଡ଼ିରେ ପନି ପରିବା ଚାଷ କଥା ବି ବୁଝୁ। ଫୁଲ ଚାଷ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରୁ ୬୦/୭୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହୋଇ ସାରିଛି । ଆମକୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇଥିବାରୁ ଆମେ ଭଲରେ ଚଳି ପାରୁଛୁ।"
ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରୁଥିବା ମିନତୀ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ,"ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଚାଷ କାମ କରିଥାଏ, ଦିନକୁ ୪୦୦ ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ପାଉଛି, ସେହି ମଜୁରୀରେ ମୋ ପରିବାର ପୋଷୁଛି । ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ ଆହୁରି ୭/୮ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି କାମ କରିକି । ସମୁଦାୟ ୬ ଜଣ ମହିଳା ଓ ୪ ଜଣ ପୁରୁଷ ଦୈନିକ ଏଠାରେ କାମ କରୁଛୁ। "
୨୫ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚାଷୀ ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି:
ପ୍ରମୋଦ ୨୦୦୨ ମସିହାରୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ୨୦୧୩ରୁ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏବେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି । ଚାଷ ପାଇଁ ସେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚାଷୀ ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଚାଷକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାପାଇଁ ପ୍ରମୋଦ ଚାରିକଡ଼େ ସୌର ଶକ୍ତିର ଝଟକା ତାର ବାଡ଼ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଚାଷ ପ୍ରତି ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଥିବା ଆଜିର ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମୋଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରେରଣା ।
ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାପକ ତଥା ଚାଷୀ ପ୍ରମୋଦ କହିଛନ୍ତି ," ୨୦୧୦ ମସିହାରୁ ଚାଷ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଥର G9 କଦଳୀ ଚାରା ମିଳିଥିଲା ୨୦ଟି ଆଣିଛି । ଯଦି ଭଲ ଫଳ ଆସେ ତେବେ ଆଗକୁ କଦଳୀ ଚାଷ କରିବି।"
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମୋଦ କଲେଜ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ଦାସ ଚାଷ କଥା ବୁଝିଥାନ୍ତି । ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ୯ରୁ ୪ ଟା ଯାଏ କଲେଜ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆସି ଚାଷ କଥା ଦେଖିଥାଏ । ଏମିତି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଜଣ ମିଶି ବାଡ଼ିରେ ସବୁ ଚାଷ କରୁଛୁ ।"
ଅନ୍ୟପଟେ ସୋର ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗର ସହକାରୀ ହଟିକ୍ଲଚର ଅଧିକାରୀ (AHO) ଶୁଭଶ୍ରୀ ଶୁଭସ୍ମିତା ଏହି ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼ ଫାର୍ମିଙ୍ଗ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି,"ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼ ଫାର୍ମିଂ କୃଷି ବିଭାଗର ଆତ୍ମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି। ସୋର ବ୍ଲକରେ ପ୍ରାୟ ୫୦/୬୦ ଜଣ ଚାଷୀ ଏମିତି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି । ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ଆସେ ତାହା ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଉ । ପ୍ରମୋଦ ଯାହା ବି ବିଭାଗ ପାଖରୁ ନେଇଛନ୍ତି ସବୁ ସଫଳ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ସ୍କିମରେ ଯାହା ସବସିଡି ଥାଏ ତାହା ପ୍ରମୋଦଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଯଦି ଏମିତି ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।"
ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ହୋଇବି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ।
ଜୀବନରେ ଖୁସି ଭରିଛି ଫୁଲ: ଫୁଲ ଚାଷ କରି ସାଢ଼େ ତିନିମାସରେ ୧୦ଗୁଣ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ଦେବାଶୀଷ
ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟରୁ ଚାଷୀ: ବିନା ମାଟିରେ ରଙ୍ଗୀନ କ୍ୟାପସିକମ ଫଳାଉଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର