ISROରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର: ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ନେଇ ଆଲୋଚନା
ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ନେଭିଗେସନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଜଟିଳ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଓ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଜୀବ ରାୟ
Published : May 13, 2026 at 10:04 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ISROରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର । ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ISRO ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା । ଆଜି ଇସ୍ରୋ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ।
ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ୟୁ. ଆର୍. ରାଓ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟର (URSC) ଏବଂ ଇସ୍ରୋ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ (ISITE) ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା (ISRO) ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଏହି ଗସ୍ତର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା । ମନ୍ତ୍ରୀ ପାତ୍ର ଇସ୍ରୋର ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ତଦାରଖ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାର ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଗ୍ରହ ତଥ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ସେହିଭଳି ଇସ୍ରୋ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ (ISITE) ପରିସରରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାତ୍ର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 'କ୍ଲିନ୍ ରୁମ୍' ସୁବିଧା ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ । ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ନେଭିଗେସନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଜଟିଳ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଓ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ ।
ସେହିପରି ୟୁ.ଆର୍.ରାଓ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟର (URSC) ସ୍ଥିତ ମହାକାଶ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର 'ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ' ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ମହାକାଶ ଅଭିଯାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସାଇନ୍ସ ସିଟିରେ ଏଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସ୍ଥାପନ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର