ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ: ସକାଳୁଆ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଦାବି, ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର
ଦିନବେଳା ତାପମାତ୍ରା ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ତରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ କରିବାକୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : June 16, 2026 at 10:59 PM IST
Schools to open amid summer heat wave, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ୧୮ ତାରିଖରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି । ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ପାଗକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି । ମୌସୁମୀ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଥେଷ୍ଟ ବର୍ଷା ହୋଇନଥିବାରୁ ଦିନବେଳା ତାପମାତ୍ରା ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ତର ଅଧିକ ରହୁଛି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ କରିବାକୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଅଭିଭାବକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଗ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପାଠପଢ଼ା କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ । ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ବଢ଼ାଇବା କିମ୍ବା ଅତି କମରେ ସକାଳୁଆ କ୍ଲାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି ଉଠିଛି ।
ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ବାସୁଦେବ ଭଟ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ତେଣୁ ଗରମ କମିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହେବା ପରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କ୍ଲାସ ଚାଲିପାରିବ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଅଭିଭାବକ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଶୋଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଦୀର୍ଘ ଖରା ଛୁଟି ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଆବଶ୍ୟକ । କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖି ସକାଳୁଆ କ୍ଲାସ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ଛୁଟି ବଢ଼ାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସକାଳୁଆ ପାଠପଢ଼ା ହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବେ," ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏପଟେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସରକାର ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଲଗାତାର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବଢ଼େ କିମ୍ବା ପାଗ ଅଧିକ ପ୍ରତିକୂଳ ହୁଏ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଉପଯୁକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।" ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯିବ । ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ନଜରକୁ ଆସୁଛି ସେଠାକାର ପ୍ରଶାସନ/ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍କୁଲ ଛୁଟିକୁ ନେଇ ନିଷ୍ପତି ନେବେ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ; ପିଲା ହେବେ ଚାପମୁକ୍ତ, ବଢିବ ସୃଜନଶୀଳତା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ଏପ୍ରିଲ 27ରୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର