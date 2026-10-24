ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କାରେ ୫ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୮, ୨୯ ତାରିଖ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା: ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଆସନ୍ତା ୨୮ ଓ ୨୯ ତାରିଖରେ ମାଲକାନଗିରି, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : October 24, 2026 at 5:08 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର : ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସତର୍କ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ରାଜ୍ୟର ୫ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ୨୮ ଓ ୨୯ ତାରିଖରେ ମାଲକାନଗିରି, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଓ ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏପରିକି ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ । ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ଓ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଥିବାବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।
ଏପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ସେହିପରି ଭାବେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ତାରିଖରୁ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ସ୍କୁଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛୁଟି ମିଳିବ ନାହିଁ । ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପରିଚାଳନା ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ରୋଷ୍ଟର ଡ୍ୟୁଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ୨୦୫ଟି ଟିମ୍ ମୁତୟନ ହେଉଛନ୍ତି । ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ, ରାସ୍ତାରୁ ଗଛ ହଟାଇବା ଓ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ଭଳି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ।
ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ୨୮ ତାରିଖରୁ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିପାରେ । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ୨୦ ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ୨୮ ତାରିଖ ସକାଳେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: Cyclone Update: ଆଜି ଅବପାତ, 26ରେ ବାତ୍ୟା; ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରକାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: 'ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ; ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ':- ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର