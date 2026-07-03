ETV Bharat / state

ସ୍କୁଲ୍‌ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍‌ ପୈଠ ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନ ଦେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ଏନେଇ ଜୁଲାଇ ପହିଲାରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବିଇଓଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଚିଠି ।

Electric bill deposit
ସ୍କୁଲ୍‌ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍‌ ପୈଠ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 3, 2026 at 8:02 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସ୍କୁଲର ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବିଲ୍‌ ପୈଠ ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ଏନେଇ ଜୁଲାଇ ପହିଲାରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବିଇଓଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଚିଠି । 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବିଲ୍‌ ପୈଠ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି । ବକେୟା ବିଲ୍‌ ପୈଠ ନ କଲେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ।


7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍‌ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ


ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ୍‌ ଗୁଡ଼ିକର ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍‌ ତୁରନ୍ତ ପୈଠ କରିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି । ସ୍କୁଲ୍ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍‌ ତୁରନ୍ତ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ବକେୟା ରହିବା ଫଳରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲ୍‌ରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା, ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବକେୟା ବିଲ୍‌ର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ବିଇଓ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ।


ଏପଟେ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ, ତୁରନ୍ତ ଉଠାଣ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ବିଲ୍‌ ପୈଠ କରିବାକୁ ହେବ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଚିଠି ପାଇବାର ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଲ୍‌ ପୈଠ ନ କଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଉଚିତ ଓ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଏହାକୁ "ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ" ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (DEO)ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍‌ ପୈଠର ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରି ଅନୁପାଳନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ସ୍କୁଲ୍‌ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରଖିବା ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧା ନ ଆସିବାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ।

ଏପଟେ ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ଏବେବି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ବିନା ଆଲୋକରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ କାମରେ ଆସୁନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।

TAGGED:

ELECTRIC BILL SCHOOL
BEO ULTIMATUM PENDING BILL
SCHOOL AND MASS EDUCATION
ସ୍କୁଲ ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ
SCHOOL PENDING ELECTRICITY BILLS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.