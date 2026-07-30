ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା: ୩୧ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ, 4 ଦିନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ୩୦ ଜୁଲାଇ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ (MDM) ଶୀଘ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ । ରିପୋର୍ଟ ବିକାଶ ଦାସ
Published : July 30, 2026 at 2:45 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସନ୍ନ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ସତର୍କତାମୂଳକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ସରକାରୀ, ସରକାରୀ ସହାୟତାପ୍ରାପ୍ତ, ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ (OAV), ବେସରକାରୀ, ପ୍ରାଥମିକ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ, ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ୩୦ ଜୁଲାଇ ଅପରାହ୍ନ ୧ଟାରୁ ୩୧ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ୩୦ ଜୁଲାଇ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ (MDM) ଶୀଘ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ । ଯାହା ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅପରାହ୍ନ ୧ଟା ସୁଦ୍ଧା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଘରକୁ ପଠାଯାଇପାରିବ । ତେବେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ।
ଚାରି ଦିନ କାଜୁଆଲ ଲିଭ୍ ନାମଞ୍ଜୁର
ଆଗାମୀ ଚାରି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାଜୁଆଲ୍ ଲିଭ୍ (CL) ମଞ୍ଜୁର କରାଯିବ ନାହିଁ । ଏଥିସହ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ରୋଷ୍ଟର ଡ୍ୟୁଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇବେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅବହେଳା କିମ୍ବା ତ୍ରୁଟି ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ 'ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା' ନୀତି ଅନୁସରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସାଙ୍ଘାତିକ ହେଲାଣି। ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଘର ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ଆଦିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ପାଖାପାଖି 11 ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟା ଏବେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ନଦୀର ବିପଦ ରେଖା ଠାରୁ ଅଧିକରେ ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଏପଟେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ କହିଛି ଯେ, ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍କୁଲ ରହିଛି ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଦଳରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଯେଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସ୍କୁଲ ଘରେ ରହିପାରିବେ ସେନେଇ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ରୋଷ୍ଟର ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ଛୁଟିକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟି କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛୁଟିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜିଠାରୁ ଆଗାମୀ ଚାରି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା, ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ କମୁଛି ଜଳସ୍ତର; ଫୁଲୁଛି ମହାନଦୀ, ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବନ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Rain Alert: ଅଗଷ୍ଟ ପହିଲାରୁ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା, ସତର୍କତା ଜାରି କଲା IMD
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର