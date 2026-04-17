ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ୨୧ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଛୁଟି
ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ୨୧ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : April 17, 2026 at 5:34 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଛୁଇଁଲାଣି । ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । ତାତି ବଢ଼ିବା ସହ ଦିନ 11ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି । ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଝାଞ୍ଜି ପବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାକୁ ଦେଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ଅଂଶୁଘାତର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ତାତି ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁ଼ଡ଼ିକ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଛୁଟି:
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି (18 ଏପ୍ରିଲ)ରୁ 21 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଦିନ ଧରି ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରବଳ ଖରା ଓ ଅସହ୍ୟ ଗରମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଛୁଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ।
ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତାପମାତ୍ର :
ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ, ORS ଦେବା ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଂଶୁଘାତକୁ ନେଇ ସେମିତି କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଆସିନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଓଦା ଗାମୁଛା ସହ ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ବୋତଲ ନେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଂଶୁଘାତଜନିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବାରିପଦାରୁ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । ତାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ହସ୍ତଗତ ହୋଇ ନାହିଁ ।"
ଖରା ଛୁଟିକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା:
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଚୁଟିକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉଛି । ଜିଲ୍ଳାପାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ, SRCଙ୍କ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ହିଁ ଖରାଛୁଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦାବି:
ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ଯମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ (OSSTA) ପକ୍ଷରୁ ସାଧାରଣ ସଂପାଦକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡଫଟା ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଜିଲ୍ଲା ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତିରେ ସିଝିଲାଣି । ଦିନକୁ ଦିନ ରୌଦ୍ରତାପ ବୃଦ୍ଧିପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ସକାଳ 10-11ଟା ପରେ ଟାଣଖରାରେ ଘରୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି । ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ, ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ ବୃଦ୍ଧିପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଆଁ ବର୍ଷା ହେଲା ଭଳି ଅନୁଭୁତ ହେଉଛି । ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ତାପମାତ୍ରା ପାଖାପାଖି 44 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବାକୁ ବସିଲାଣି ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ଵର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ବାଲେଶ୍ଵର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥିତି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି । ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 45 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରୁ ସକାଳ 6:30ରୁ 10:30 ମନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ସମୟ ସ୍ଥିରିକୃତ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଦିନ 10ଟା ପରଠାରୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି ଆରମ୍ଭ ସାଙ୍ଗକୁ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦିନ 10:30 ମିନିଟ୍ରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଛୁଟି କରାଗଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳକୁ ଅଂଶୁଘାତର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗୁଳୁଗୁଳି ଓ ଅସହ୍ୟ ତାତି ଆସିବ ସେଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅଂଶୁଘାତର ଶିକାର ହେବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ 10ଟା ପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି । ଏପରିକି ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାରି ବାହାରକୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଢୁଛି । ତେଣୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମଛୁଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ସମୟକୁ ସକାଳ 6ଟାରୁ 9:30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯିବା ପାଇଁ ଓଷ୍ଠା ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର