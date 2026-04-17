ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ୨୧ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଛୁଟି

ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ୨୧ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

Schools and Colleges Closed in Bolangir
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ୨୧ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଛୁଟି (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 17, 2026 at 5:34 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଛୁଇଁଲାଣି । ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । ତାତି ବଢ଼ିବା ସହ ଦିନ 11ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି । ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଝାଞ୍ଜି ପବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାକୁ ଦେଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ଅଂଶୁଘାତର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ତାତି ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁ଼ଡ଼ିକ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।

ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଛୁଟି:

ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି (18 ଏପ୍ରିଲ)ରୁ 21 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଦିନ ଧରି ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରବଳ ଖରା ଓ ଅସହ୍ୟ ଗରମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଛୁଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ।

ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତାପମାତ୍ର :

ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ, ORS ଦେବା ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଂଶୁଘାତକୁ ନେଇ ସେମିତି କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଆସିନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଓଦା ଗାମୁଛା ସହ ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ବୋତଲ ନେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର

Schools and Colleges Closed in Balangir Due to Severe Heatwave
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଛୁଟି (ETV Bharat)

ସେ କହିଛନ୍ତି, "କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଂଶୁଘାତଜନିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବାରିପଦାରୁ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । ତାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ହସ୍ତଗତ ହୋଇ ନାହିଁ ।"

ଖରା ଛୁଟିକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା:

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଚୁଟିକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉଛି । ଜିଲ୍ଳାପାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ, SRCଙ୍କ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ହିଁ ଖରାଛୁଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦାବି:

ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ଯମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ (OSSTA) ପକ୍ଷରୁ ସାଧାରଣ ସଂପାଦକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡଫଟା ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଦ୍ଧାଧ‌ିକ ଜିଲ୍ଲା ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତିରେ ସିଝିଲାଣି । ଦିନକୁ ଦିନ ରୌଦ୍ରତାପ ବୃଦ୍ଧିପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ସକାଳ 10-11ଟା ପରେ ଟାଣଖରାରେ ଘରୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି । ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ, ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ ବୃଦ୍ଧିପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଆଁ ବର୍ଷା ହେଲା ଭଳି ଅନୁଭୁତ ହେଉଛି । ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ତାପମାତ୍ରା ପାଖାପାଖି 44 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବାକୁ ବସିଲାଣି ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ଵର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ବାଲେଶ୍ଵର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥିତି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି । ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 45 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

Schools and Colleges Closed in Balangir Due to Severe Heatwave
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଛୁଟି (ETV Bharat)

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରୁ ସକାଳ 6:30ରୁ 10:30 ମନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ସମୟ ସ୍ଥିରିକୃତ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଦିନ 10ଟା ପରଠାରୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି ଆରମ୍ଭ ସାଙ୍ଗକୁ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦିନ 10:30 ମିନିଟ୍‌ରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଛୁଟି କରାଗଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳକୁ ଅଂଶୁଘାତର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗୁଳୁଗୁଳି ଓ ଅସହ୍ୟ ତାତି ଆସିବ ସେଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅଂଶୁଘାତର ଶିକାର ହେବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ 10ଟା ପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି । ଏପରିକି ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାରି ବାହାରକୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଢୁଛି । ତେଣୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମଛୁଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ସମୟକୁ ସକାଳ 6ଟାରୁ 9:30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯିବା ପାଇଁ ଓଷ୍ଠା ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ।

Schools and Colleges Closed in Balangir Due to Severe Heatwave
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଛୁଟି (ETV Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

