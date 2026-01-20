ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ସୁରକ୍ଷା ରେଟିଂ; ଭଲ କଲେ ମିଳିବ 5 ଷ୍ଟାର, କରାଯିବ ସମ୍ମାନିତ
ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବେ ଦୁଇଟି ସ୍କୁଲ ଯଥା- ୟୁନିଟ ୩ ଅଂଚଳର କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ଓ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ସ୍କୁଲକୁ ନିଆଯାଇଛି ।
Published : January 20, 2026 at 10:55 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସ୍କୁଲ ଜୋନ୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ‘ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ସୁରକ୍ଷା ରେଟିଂ’ । ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ହେଲେ ପ୍ରଥମ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁଇଟି ସ୍କୁଲକୁ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ପାଳନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସଚେତନ କରାଉଥିବେ, ସେହି ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର ବା ମାର୍କ ମିଳିବ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ।
ଏନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ, "ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି । ସ୍କୁଲ ଜୋନ୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ‘ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ସୁରକ୍ଷା ରେଟିଂ’। ସ୍କୁଲ ଜୋନ୍ ନିକଟରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡର ଅନୁପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ପାଳନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସଚେତନ କରାଉଥିବେ, ସେହି ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର ବା ମାର୍କ ମିଳିବ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ବିଭାଗ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ, "ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇଟି ସ୍କୁଲକୁ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସେହି ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ୧) ୟୁନିଟ ୩ ଅଂଚଳର କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ଓ ୨) ୟୁନିଟ ୩ ଅଂଚଳର ଭାବଗ୍ରାହୀ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ସ୍କୁଲ ।
ଏନେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସତ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଅନେକ ପିଲା ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଓ ସ୍କୁଲ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି । ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତାରେ କିଭଳି ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ସେନେଇ ସବୁବେଳେ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି । ପିଲାମାନେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତା ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତା ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ।"
ଏପଟେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ ପାୟଲ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସବୁବେଳେ ରୋଡ୍ ସେଫଟିକୁ ନେଇ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି । ଯେପରି ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ମାନି ଗାଡି ଚଳାଇବା । ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଦୃଘଟଣାର ଶିକାର ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବା, ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏପଟେ ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ବିପଦରେ ରହିଥାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ଧୀରେ ଗାଡି ଚଲାନାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଓ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଯାହାଦ୍ବାରା ଦର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ।"
ଏପଟେ ଅତିରିକ୍ତ ପରିବହନ କମିଶନର ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକକୁ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସ୍କୁଲ ଉପରେ ବଢିଥିଲା ନଜର । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଗାଡି ଚଳାଚଳକୁ ନଜର ଦିଆଯାଇଥିଲା । କି କି ପ୍ରକାରର ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, କ'ଣ କ'ଣ ସାଇନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେନେଇ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ କୁହାଯାଇଛି, ସେ ନିଜ ସ୍କୁଲକୁ ସବୁବେଳେ ସେଫ୍ ସ୍କୁଲ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲଟି ଭଲ କରିବ, ସେନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ", ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
