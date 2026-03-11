ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର; ସ୍କୁଲରେ ନାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କୋଠରୀ, ଡହ ଡହ ଖରାରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ତଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ପିଲା
ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଅନ୍ୟତ୍ର 3ଟି କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ ସରିଛି । କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ହୋଇନି ହସ୍ତାନ୍ତର । ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଜଣାଇଥିଲେ ବି ଫଳ ଶୂନ ।
Published : March 11, 2026 at 8:50 AM IST
ରିପୋର୍ଟ- ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ଓ୍ୱାହିଦ
ବଲାଙ୍ଗୀର: ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବିଚିତ୍ର ନୀତି । ସ୍କୁଲରେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଡହ ଡହ ଖରାରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ତଳେ ବସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ । କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ ବର୍ଷେ ତଳେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍କୁଲକୁ ହୋଇନାହିଁ ହସ୍ତାନ୍ତର । ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର ବଲାଙ୍ଗୀର ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଳକ ପତ୍ରାପାଲି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖିବକୁ ମିଳିଥିଲା । ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ 180 ପିଲାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସମ୍ଭବ ନ ଥିବାରୁ ଚାନ୍ଦୁଆର ହୋଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ । ଏପଟେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫଳ ମିଳିନାହିଁ । ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏହି ବିକଳ ଚିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି ।
ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଇବା ପାଇଁ ୭ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ମାତ୍ର ୨ଟି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ l ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ଷ ତମାମ କୌଣସି ମତେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆ ଯାଉଥିଲା । ହେଲେ ଏବେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଇଟି କୋଠରୀରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦୁଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଚାନ୍ଦୁଆ ତଳେ ପ୍ରବଳ ଗରମରେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ତଳେ ବସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ୩ଟି କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି l କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବାର ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହୋଇଥିଲେ ବି ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ତାହା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇନାହିଁ l ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ୨ଟି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି l ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଜଣାଇଥିଲେ ବି ଏଥିପ୍ରତି କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି l ହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିବାରୁ ଚାନ୍ଦୁଆ ଟାଣି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ସ୍କୁଲ ଅଭିଭାବକ ।
ସ୍କୁଲ ଅଭିଭାବକ କମିଟି ସଭାପତି ଯୋଗେଶ୍ୱର ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ୧୮୦ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି । ସବୁ ବେଳେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଥିଲୁ। ଏବେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ଏବଂ କୋଠରୀ ଅଭାବ ଥିବାରୁ ଆମ କମିଟି ଓ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଟାଣି ସେଥିରେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ । ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍କୁଲ ପାଇଁ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ ସରିଛି । ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହା ସ୍କୁଲକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇ ନାହିଁ। ଯାହା ଫଳରେ ଏଭଳି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ।"
ସେହିପରି ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜୟ ଦେବ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ଏଠି ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ରହିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଏବେ ଚାଲିଥିବା ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ । ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଟାଣି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛୁ । ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଆସିଛୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ତିନୋଟି କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ ବର୍ଷେ ଉପରେ ହେବ ସରିଛି । ହେଲେ ଏହା ଆମକୁ ଏଯାଏଁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇ ନାହିଁ । ମୁଁ ନିଜେ ଜେଇଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଅନ୍ୟ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଥିଲି । ହେଲେ ଏଯାଏଁ କେହି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନାହାନ୍ତି ।"
ଅନ୍ୟପଟେ ମୁରିବହାଲ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହା ବାବଦରେ ଫୋନରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି , ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍କୁଲରେ କୋଠରୀ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ତିନୋଟି କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ ସରିଛି । ତେବେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାକୁ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍କୁଲକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେବ ଓ କୋଠରୀ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
