ଭୁବନେଶ୍ବରର ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍କୁଲ, ରାସ୍ତାକଡ଼ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଏକ ବରଦାନ
ପାଠ ପଢିବାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବାବେଳେ ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ଖୋଦ ସ୍କୁଲ ଚାଲି ଆସେ ପିଲାଙ୍କ ନିକଟକୁ । ରିପୋର୍ଟ ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : June 7, 2026 at 2:48 PM IST
Bhubaneswar School on Wheel ଭୁବନେଶ୍ବର: ଧୂଳିଧୁସର ଫୁଟପାଥ। ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟରର ପେଁ ପାଁ ଶବ୍ଦ । ତଥାପି ଗହଳି ଚହଳିକୁ ଖାତିର ନାହିଁ । ହାତରେ ବହି ଧରି ଗୋଲାକାର ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି କିଛି କୁନି କୁନି ପିଲା । କାହା ପାଖରେ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ନାହିଁ ତ ପୁଣି କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ୟୁନିଫର୍ମ । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ଵପ୍ନ “ପଢ଼ିବୁ… ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ..ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର ଛାତି ଉପରେ ଚାଲିଛି ମାନବିକତାର ପାଠଶାଳା । ପାଠ ପଢିବାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବାବେଳେ ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ଖୋଦ ସ୍କୁଲ ଚାଲି ଆସେ ପିଲାଙ୍କ ନିକଟକୁ ।
ବିଶେଷକରି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟ ବସ୍ତି, ଇଟା ଭାଟି ବସ୍ତି, ସହରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଛୋଟ ବଡ ବସ୍ତି ଗୁଡିକରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍କୁଲ । ପିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ଏହି ସ୍କୁଲ ।
ଏଠାରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ର ଚିନ୍ମୟ ସ୍ବାଇଁ କୁହନ୍ତି ‘‘ପୂର୍ବରୁ ଗାଁରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା । ମୋର ଆଧାର କାର୍ଡ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନଥିଲି । କିଛି ଦିଦି ମାନେ ଆସି ଆମ ବସ୍ତିରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ । ମୁଁ ଏବେବି ସେଠି ପଢୁଛି । ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷ ନାମ ଲେଖାଇଛି । ବଡ ହେଲେ ପୋଲିସ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ’’।
ଭୁବନେଶ୍ବରର ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍କୁଲ
ରାସ୍ତାକଡ଼, ଫୁଟପାଥ କିମ୍ବା ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଚାଲିଛି ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ବିଦ୍ୟାଳୟ । ଏଠାରେ ନାହିଁ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ କିମ୍ବା ଆଧୁନିକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ । ସମୟ ହେବା ମାତ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍କୁଲ । ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଡାକରେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି । କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି ନିକଟରେ ପାଲ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ତା'ପରେ ନାଚଗୀତରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ମା'ର ସ୍ନେହ ଆଦର ଭଳି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେବା ପରେ ପାଠପଢା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ।
ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ରାଜ କୁହନ୍ତି ଯେ, ‘‘ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାଠ ପଢୁନି । ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଇଛା ଥିଲେ ନାମ ଲେଖା ହୋଇପାରୁନି ଯାହା ଫଳରେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ । ଏପଟେ ସ୍କୁଲ ନଯାଇ ନିଶା ସେବନ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶା ଛାଡି ଏବେ ପାଠ ପଢୁଛି । ଯେଉଁ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଗାଡି ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଅନେକ ଖେଳଣା ବହି ଆଦି ରହିଛି । ଯାହା ଖେଳିବା ସହ ପଢିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରୁଛି ।
ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଯୋଗାଇ ଶିକ୍ଷାଦାନ
ଏଭଳି ଏକ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍କୁଲର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛି ରୁଚିକା ଫାଉଣ୍ଡେସନ । ସେହିପରି ଅଜିମ ପ୍ରେମଜି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ରୁଚିକା ଜରିଆରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଉଛି । ସଂସ୍ଥାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ଦେଇ ଏହି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ, ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ସହ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମାନେ ନିଜ କାମ ସାରି ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି । କିଏ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ାନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ଇଂରାଜୀ । ପୁଣି ସରଳ ଭାଷାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗଣିତ ବି ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି । କେବଳ ପାଠପଢା ନୁହେଁ ସମାଜରେ କିପରି ସମ୍ମାନର ସହ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ ସେ ନେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଶିଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଖରା, ବର୍ଷା ଓ ଶୀତକୁ ଖାତିର ନକରି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିଥାନ୍ତି । ଖରା ଓ ବର୍ଷା ଦିନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଛତା ଯୋଗାଇବା ସହ ଶୀତ ଦିନରେ ସାଲ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।
ଶିକ୍ଷକ ନିରୁପମା ଦାଶ କୁହନ୍ତି ଯେ, ‘‘ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠାକୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆସିଲୁ ସେହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବାପାମାଆ ମାନେ ଘରେ ଛାଡିକି କାମକୁ ପଳାଉଥିଲେ । ପିଲମାନେ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲେ ନିଶା ସେବନ କରୁଥିଲେ । ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସି ପିଲାଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଲୁ । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷାକ ଯୋଗାଇବ ସହ ପରିଷ୍କାର ପରିଛନ୍ନତାକୁ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଇଲୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସମସ୍ତ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଆଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଛତୁଆ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବା ସହ କଣ୍ଢେଇ, ବହି ଖାତା, କଲମ ଆଦି ଦିଆଯାଉଛି ’’।
ନିଶା, ଚୋରି ଛାଡି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ
ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଟ୍ରାଫିକ ସିଗ୍ନାଲରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲେ, ଚୋରି କରୁଥିଲେ ଓ ନିଶା ସେବନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଜି ଖାତାରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖୁଛନ୍ତି । କେହି ପୋଲିସ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ କେହି ଶିକ୍ଷକ ଆଉ କେହି ପୁଣି ଡାକ୍ତର । ଏହି ପାଠଶାଳା ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ବଞ୍ଚିବାର ନୂଆ ଆଶା ଦେଇଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଉଦ୍ୟମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି । କେହି ପୁରୁଣା ପୁସ୍ତକ ଦେଉଛନ୍ତି, କେହି ବସିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଟ୍, ଆଉ କେହି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି । ଆଜିର ସମୟରେ ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଵପ୍ନ ପାଲଟିଛି, ସେଠାରେ ଏହି ଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛି ଯେ ‘‘ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଫୁଟପାଥ ମଧ୍ୟ ପାଠଶାଳା ହୋଇପାରେ । ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ବଦଳାଇପାରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ’’।
ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା କୁହନ୍ତି ଯେ, ‘‘ପିଲା ମାନଙ୍କ ପାଠ ନଥିଲା । ସ୍କୁଲ ଯାଉନଥିଲେ । ପିଲାମାନେ ଘରେ ରହିଥିଲେ । ଏବେ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଆସିବାରୁ ପିଲାମନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି । ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ହୋଇଛି ’’।
ରୁଚିକାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବେଣୁଧର ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘ବିଶେଷକରି ରାସ୍ତାକଡରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ଦୁରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚୋରି ଅପରାଧି ଭଳି ରାସ୍ତା ଆପଣାଉଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧା ପାଖାପାଖି 1000 ରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଥିବା ବେଳେ ଅନେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖା କରାଯାଇଛି ’’।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ପଶିଲା ଅହିରାଜ; ୧୨ ଫୁଟିଆ ବିଷଧରକୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଉଦ୍ଧାର କଲା ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ଏପ୍ରିଲ 27ରୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର