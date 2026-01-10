ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଖେଳୁଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ନାମ ଫଳକ ଭୁଶୁଡ଼ି ଜଣେ ମୃତ
2022-2023 ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ନାମ ଫଳକ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ, ହଠାତ ଜଣେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଉପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ।
Published : January 10, 2026 at 12:37 PM IST
Balasore School Accident ବାଲେଶ୍ବର: କୋରାପୁଟ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପରେ ବାଲେଶ୍ବର । ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ଫଳକ ଭାଙ୍ଗି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ବଡାସ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ଯାଳୟରେ ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବା ପରେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା । ଆହତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାଲିଆପାଳ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ:
୩ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ଯାଳୟରେ ନୂଆ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଠିକାଦାର ଏକ ଫଳକ ଲଗାଇଥିଲେ । ଗତ ଗୁରୁବାର( ଜାନୁଆରୀ 8) ମଧ୍ଯାହ୍ନରେ ଭୋଜନ ବିରତି ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଫଳକଟି ଭାଙ୍ଗି ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ପଡି ଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଲିଆପାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇ ଥିଲେ । ମାତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ବାଲେଶ୍ବର ମୁଖ୍ଯ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାତ୍ରଟିର ମୃତ୍ଯୁ ହୋଇଛି । ମୃତ ଛାତ୍ର ଜଣକ ହେଲେ ଜାମକୁଣ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ କେନ୍ଦୁଆଡିହା ଗ୍ରାମର ପ୍ରମୋଦ ଧଳଙ୍କ ପୂଅ ପ୍ରହ୍ଲାଦ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଟାୟାର ଜାଳି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ।
କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି:
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ । ' ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିବା ସହିତ ସରକାର, ମୃତ ପିଲାର ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ଜେନା ।
ଆହୁରି ବିପଦ ରହିଛି:
ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ରହିଥିବା ବେଳେ, କିଛି ନିର୍ମିତ ସ୍ଥାନରେ ଇଟା ଝଡ଼ି ଯାଇଛି । କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଘଟଣ ନ ଘଟିବ, କିଏ କହି ପାରିବ ? ଛାତ୍ରାଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦ ଭିତରକୁ ନ ଠେଲି ଦେବାକୁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ।
ଖେଳଛୁଟିରେ ଘଟିଥିଲା ଅଘଟଣ:
ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡିତ କହିଛନ୍ତି, "ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଫଳକଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୨୦୨୨/୨୩ ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା । ଆମେ ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାଉ । ମାତ୍ର ଖେଳ ଛୁଟି ଥିବାରୁ ଛାତ୍ରମାନେ ଖାଇସାରି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର