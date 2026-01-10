ETV Bharat / state

ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଖେଳୁଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ନାମ ଫଳକ ଭୁଶୁଡ଼ି ଜଣେ ମୃତ

2022-2023 ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ନାମ ଫଳକ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ, ହଠାତ ଜଣେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଉପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ।

weak wall demolished killing a 5th class Student Balasoar
ଦୁର୍ବଳ ଫଳକ ପଡ଼ି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ, ସ୍କୁଲ ବାହାରେ ଟାୟାର ଜାଳି ପ୍ରତିବାଦ (ETV Bharat Odisha)
Balasore School Accident ବାଲେଶ୍ବର: କୋରାପୁଟ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପରେ ବାଲେଶ୍ବର । ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ଫଳକ ଭାଙ୍ଗି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ବଡାସ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ଯାଳୟରେ ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବା ପରେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା । ଆହତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାଲିଆପାଳ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।

ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ:
୩ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ଯାଳୟରେ ନୂଆ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଠିକାଦାର ଏକ ଫଳକ ଲଗାଇଥିଲେ । ଗତ ଗୁରୁବାର( ଜାନୁଆରୀ 8) ମଧ୍ଯାହ୍ନରେ ଭୋଜନ ବିରତି ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଫଳକଟି ଭାଙ୍ଗି ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ପଡି ଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଲିଆପାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇ ଥିଲେ । ମାତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ବାଲେଶ୍ବର ମୁଖ୍ଯ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାତ୍ରଟିର ମୃତ୍ଯୁ ହୋଇଛି । ମୃତ ଛାତ୍ର ଜଣକ ହେଲେ ଜାମକୁଣ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ କେନ୍ଦୁଆଡିହା ଗ୍ରାମର ପ୍ରମୋଦ ଧଳଙ୍କ ପୂଅ ପ୍ରହ୍ଲାଦ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଟାୟାର ଜାଳି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ।

ନାମ ଫଳକ ପଡ଼ି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ (ETV Bharat Odisha)

କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି:

ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ । ' ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିବା ସହିତ ସରକାର, ମୃତ ପିଲାର ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ଜେନା

Balasore Government Primary School
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ବଡାସ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ଯାଳୟ (ETV Bharat Odisha)

ଆହୁରି ବିପଦ ରହିଛି:

ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ରହିଥିବା ବେଳେ, କିଛି ନିର୍ମିତ ସ୍ଥାନରେ ଇଟା ଝଡ଼ି ଯାଇଛି । କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଘଟଣ ନ ଘଟିବ, କିଏ କହି ପାରିବ ? ଛାତ୍ରାଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦ ଭିତରକୁ ନ ଠେଲି ଦେବାକୁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ।

Death of fifth class student due to weak Wall
ଦୁର୍ବଳ ଫଳକ ପଡ଼ି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ (ETV Bharat Odisha)

ଖେଳଛୁଟିରେ ଘଟିଥିଲା ଅଘଟଣ:

ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡିତ କହିଛନ୍ତି, "ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଫଳକଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୨୦୨୨/୨୩ ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା । ଆମେ ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାଉ । ମାତ୍ର ଖେଳ ଛୁଟି ଥିବାରୁ ଛାତ୍ରମାନେ ଖାଇସାରି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ।"

Tire burning protest outside school
ସ୍କୁଲ ବାହାରେ ଟାୟାର ଜାଳି ପ୍ରତିବାଦ (ETV Bharat Odisha)

