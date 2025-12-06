ETV Bharat / state

'ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି', ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ

ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଯେଭଳି ଅବହେଳା ନହୁଏ ସେନେଇ ଶିକ୍ଷକମନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ।

ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ (Etv Bharat)
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ । ସରକାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି । ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଯେଭଳି ଅବହେଳା ନହୁଏ ସେନେଇ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ।



ଏନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି," ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଉଠିଯାଆନ୍ତୁ । ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ପାଠ ପଢ଼ାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅବହେଳା ହେବ ନାହିଁ ସେନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆମ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ଜାଣିବାକୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କମିଟିରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୩ ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଏହି କମିଟି ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବେ ଓ ସେହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସରକାର ଆଲୋଚନା କରି ନିଷ୍ପତି ନେବେ ।"

ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ (ETV BHARAT ODISHA)


ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି "ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପୂର୍ବ ସରକାର ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି । ଆମ ସରକାର ରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଥିବା ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ । ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ତାଙ୍କର ଡିୟୁଟି କରିବେ ପିଲାମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ସେନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ସେନେଇ ସରକାର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି । ସରକାର ଏନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।



ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ମୂଳ ପଦବୀକୁ ଅପଗ୍ରେଡ କରି ମୂଳ ବେତନ ୩୫ ହାଜର ୪ ଶହ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଠିକା ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରି କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଠିକା କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ମୂଳ ଚାକିରିରେ ଗଣନା ସହ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦାବି କରିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ୧ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

