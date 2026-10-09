OAVS TGT ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଭାଇରାଲ୍ ଚିଠି ନକଲି; ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ
OAVS TGT ନିଯୁକ୍ତିର ଯୋଗ୍ୟତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିବା ଚିଠିକୁ ନକଲି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଏଭଳି କୌଣସି ଚିଠି ଜାରି ହୋଇନଥିବା ବିଭାଗ କହିଛି ।
Published : October 9, 2026 at 7:57 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ ( OAVS) TGT ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ମାନଦଣ୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଘୁରୁଥିବା ଚିଠି ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ । ଚିଠି ନମ୍ବର ୨୧୮୯୭/SME, ତାରିଖ ୫-୧୦-୨୬ ଥିବା ଯେଉଁ ଚିଠି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକଲି ଓ ଜାଲିଆତି କରାଯାଇଥିବା ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।
ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, OAVS TGTଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷାଗତ ମାନଦଣ୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଭଳି କୌଣସି ଚିଠି ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ । ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଭାଇରାଲ୍ ଚିଠିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କିମ୍ବା ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ବିଭାଗ ଅନୁରୋଧ କରିଛି । OAVS ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ କେବଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ OAVSର ଅଧିକାରିକ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଭାଇରାଲ୍ ଚିଠିରେ ଟିଜିଟି ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ଅର୍ଥନୀତି ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରୁ ଦୁଇଟି ବିଷୟ, ଟିଜିଟି ଗଣିତ ପାଇଁ ଗଣିତ ସହ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ, ଟିଜିଟି ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଜୁଲୋଜି ଭଳି ବିଷୟ ଏବଂ ଟିଜିଟି ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ଯୋଗ୍ୟତା ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ନିଯୁକ୍ତି ନିୟମ କିମ୍ବା ଯୋଗ୍ୟତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ ନକରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । OAVS TGT ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ଯେକୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ କେବଳ S&ME ବିଭାଗ ଓ OAVSର ଅଧିକାରିକ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ।
ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଚିଠି । ଏହି ନକଲି ଚିଠିରେ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ବୋର୍ଡ଼ ସଭାପତି । ତେବେ ବାରମ୍ବାର ନକଲି ଚିଠି ଆସିବା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ଭଳି ଖବର ନଜରକୁ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଓ ସାମୂହିକ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ସହ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ଉନ୍ନତିକୁ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଞ୍ଚସଖା ଶିକ୍ଷା ସେତୁର ଷଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ୨୯ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୋଟ ୭. ୭୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଛି ।
ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ, ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ମୋଟ ୨ କୋଟି ୫୭ ଲକ୍ଷ ୯୦ ହଜାର ୮୧୦ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଅବଦାନ ମିଳିଛି । ଏହି ଅବଦାନ ସହ ପଞ୍ଚସଖା ଶିକ୍ଷା ସେତୁ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଗୁଣା ଅନୁଦାନକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୭ କୋଟି ୭୩ ଲକ୍ଷ ୭୨ ହଜାର ୪୩୦ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି ।
ଚଳିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଯାଜପୁର ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଆର୍ଥିକ ଅବଦାନ ମିଳିଛି । ଏହା ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିକାଶ ପ୍ରତି ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡିକର ଆଗ୍ରହ, ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଏବଂ ସହଭାଗିତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ +୨ ପରୀକ୍ଷା: ବଢ଼ିଲା ଏକ୍ସ-ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଅବଧି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ OSSTET ପରୀକ୍ଷା ନକଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଘଟଣା, ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିକଟରେ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେଲେ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ