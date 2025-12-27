କୋରାପୁଟରେ ଶୀତର ସ୍ପର୍ଶ; ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବନାମ ଆହାର, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ
କୋରାପୁଟରେ ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଲରେ ତଳି ପୋଡ଼ି ଯିବା ଭୟରେ ରହୁଛି ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ।
Published : December 27, 2025 at 2:49 PM IST
କୋରାପୁଟ: ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । କୋରାପୁଟ ବି ଶୀତର ସ୍ପର୍ଶରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଉଠିଛି । ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି । କାକର ବରଫ ପାଲଟି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିଛବି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ହେଲେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡୁଛି ଜନଜୀବନ । ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଶୀତ ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ବିଲରେ ତଳି ପୋଡ଼ି ଯିବା ଓ ପୋଖରୀରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ମରିଯାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ।
ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଚାଦର:
ସାରା ରାଜ୍ୟ ଶୀତରେ ଥରୁଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାତିରେ ତାପମାତ୍ରା 5 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଚାଲିଯାଉଛି । ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲାର ସେମିଳିଗୁଡା, ପଟ୍ଟାଙ୍ଗି, ନନ୍ଦପୁର, ଲମତାପୁଟରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ଏହାସହ ସକାଳ ସମୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଇଛି । ଫଳରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଜନସାଧାରଣ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଆଦି ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।
କୋରାପୁଟରେ ଶୀତ ଲହରୀ:
ଶୀତର ସ୍ପର୍ଶରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି କୋରାପୁଟ । ଏହା ସହିତ କୋରାପୁଟରେ ଶୀତୁଆ ସକାଳର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଚା' ଖଟିରେ ଜମୁଛି ଭିଡ଼ । କିଛିଦିନ ଧରି କୋରାପୁଟ ସହର ସମେତ ସୁନାବେଡ଼ା, ସେମିଳିଗୁଡା, ଦାମନଯୋଡି, ପଟ୍ଟାଙ୍ଗି ଓ ନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକର ରାଜୁଗୁଡ଼ା ଓ ଜାନୀଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 4 ଡିଗ୍ରୀରୁ ତଳକୁ ଚାଲିଯାଉଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜମିରେ ଗଛ, ଲତା ଓ ବୁଦା ଉପରେ କାକର କଠିନ ହୋଇ ବରଫ ଚାଦର ବିଛୁଡ଼ି ହୋଇ ପଡିଥିବାର ଅନୁଭୂତି ଦେଉଛି ।
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼:
ଏପରି ବରଫ ଆସ୍ତରଣ ସହିତ ସଫା ଆକାଶରେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତର ଉହାଡରୁ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି । ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାହାନ୍ତିଆ ପହରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବୁଲି ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି । ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଏହି ସୋନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଉଁଟି ନେଉଛନ୍ତି ।
କୋରାପୁଟରେ ଏପରି ଶୀତକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"ଗତ 4ଦିନ ହେବ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢିଛି । ବରଫ ଭଳି ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ଏହି ପାଗରେ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ । ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଜା ଲାଗୁଛି ।"
କାଶୀପ୍ରସାଦ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"କୋରାପୁଟକୁ ଭୂସ୍ବର୍ଗ କହିବା ବାସ୍ତବରେ ଯଥାର୍ଥ । ଏଠାରେ ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ ସବୁ ଋତୁରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଢେର ମଜା ନିଅନ୍ତି । ଖରା ଦିନରେ ଏଠାରେ ଲୋକେ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନର ମଜା ନିଅନ୍ତି । ବର୍ଷା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ ମନୋରମ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଶୀତଦିନରେ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଅନନ୍ୟ ବେଶ ଧାରଣ କରେ । ଏହି ସମୟରେ କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନୁହେଁ ବରଂ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମିବାରେ ଲାଗେ ।"
ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନିମାଇଁ ସରକାର କହିଛନ୍ତି,"ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଶୀତର ଭରପୂର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ନିଆରା ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ଏପରି ଥଣ୍ଡା ଆପଣ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ