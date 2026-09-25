ETV Bharat / state

ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଖୋରଧା ଓ ନୟାଗଡ଼ରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଚିତ୍ର: ଭାଙ୍ଗିଲା ଘର, ପଶିଲା ପାଣି

କେଉଁଠି ଘରର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯିବାରୁ ଲୋକେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ଓ ବିଶ୍ବ ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର

Scenes of devastation in Khordha and Nayagarh due to the deep depression houses collapsed water entered homes
ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଖୋରଧା ଓ ନୟାଗଡ଼ରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଚିତ୍ର: ଭାଙ୍ଗିଲା ଘର, ପଶିଲା ପାଣି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 25, 2026 at 8:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଖୋରଧା/ନୟାଗଡ଼: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତର ପ୍ରଭାବରେ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ତିନିଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ଗତକାଲିଠାରୁ ତୁହାକୁ ତୁହା ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କେଉଁଠି ଘରର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯିବାରୁ ଲୋକେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି । ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବାଙ୍କୋଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଓ ପବନର ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ବାଙ୍କୋଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଅଚଳ ହେବା ସହିତ ରୋଗୀ ନାହିଁ ନ ଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ସେହିପରି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଉପୁଜିଛି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ।

ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଘର:
ରାତିରେ ଜଣେ ପରିବାରର ଲୋକେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଘରର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି । ବାଙ୍କୋଇ ଗ୍ରାମର ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ଓ ବନ୍ଧୁ ନାୟକଙ୍କ ଘରର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଜାମୁସାହି ଗ୍ରାମର ସାହାଜାହାନ ଖାଁଙ୍କ ମାଟି ଘରର କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି । ଅନୁରୂପ ଭାବେ ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ପୋଡ଼ାଡିହ ପଞ୍ଚାୟତର ପୋଡ଼ାଡିହ ଗ୍ରାମର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମାଟି ଘର ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଓ ପବନରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି । ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଏବେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ।

ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପାଣି:
ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଘରଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିନାହିଁ । ବାଙ୍କୋଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାଜଳ ପଶିଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ପାଣି ଜମି ରହିବାରୁ ରୋଗୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ନାନା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଦାନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଥିବା ମେସିନ୍‌ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ପରିବାର ଏବେ ଆଶ୍ରୟ ଓ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି । ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଆଗକୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସେପଟେ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗସ୍ତ ପରିବାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରୁଛି ।

ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବାଙ୍କୋଇର ମମତା ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ଆଠଟା ବେଳକୁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା । ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଆସି ନାହାନ୍ତି ।"

ସେହିପରି ବାଙ୍କୋଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପାଣି ପଶିବାକୁ ନେଇ ଜଣେ ମହିଳା ରୋଗୀ କହିଛନ୍ତି, "ତିନିଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଆମେ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ମେଡିକାଲ ଭିତରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଭରି ରହିଛି । ଚିକିତ୍ସାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି । ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ ।

ସେପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଇନଚାର୍ଜ ଡା. ଅସିତ ମୋହନ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ମେଡିକାଲ ରାସ୍ତା ଠାରୁ ତଳକୁ ଥିବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି । ଆମେ ମଟର ଲଗାଇ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରୁଛୁ । ସେହିପରି ନୂତନ ମେଡିକାଲ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇ ନଥିବାରୁ ସମସ୍ୟା ଦୁଇଗୁଣିତ ହେଉଛି ।"


ନୟାଗଡ଼ରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି:
ନୟାଗଡ଼ରେ ପ୍ରବାହିତ କୁସୁମୀ ଲୁଣିଝରା ଏବଂ ଡାହୁକା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେବାରୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦେଇଛି । କୁସୁମୀ ନଦୀର ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ସୁନାଲଟି ଗାଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଧାନ ଜମି ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି । ସେହିଭଳି ଲୁଣିଝରା ଏବଂ କୁସୁମୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେବାରୁ ନାଟୁଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଖେଡ଼ ବାରଣା ଜଳ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଛି । ଖେଡ଼ ବାରଣା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ 4 ଫୁଟର ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହିଥିବାରୁ ଗାଁ ଦେଢ଼ ଶହ ପରିବାର ଜଳ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବେଳେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ତପତି ରାଜ୍ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ରାଜେଶ କେଶରୀ ସ୍ବାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଜଳ ବନ୍ଦୀ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ପୁରାତନ ଗ୍ରାମଟି ତଳଭଗରେ ରହିଛି ଏବଂ ଗାଁକୁ ଲାଗି ଦୁଇଟି ନଦୀ ଦୁଇପଟେ ଯାଇଛି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ଷାଦିନରେ ଗାଁଟି ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇପଡୁଛି । ବର୍ଷାଜଳ ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇନପାରିବାରୁ ଖେଡବାରଣା ଜଳରେ ବୁଡିକରି ରହିଛି । ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମିଶି ବାଲିବସ୍ଥା କାରି କିଛି କୁତ୍ରିମବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ନଦୀରେ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ଆସୁଥିବାରୁ ଏହା ବିଫଳ ହୋଇଛି । ପୁରା ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ଭରିଯାଇଛି । ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପାସ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଣି:
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥା ହୋଇପଡିଥିବା ଥିବାବେଳେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନରେ ନେଇ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି । ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇରହିଛି । ଶିକ୍ଷକ ପବିତ୍ର ମୋହନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପାଣି ପଶି ଯିବାରୁ କିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟର କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଆଗାମୀ 5ଦିନ ପଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ ।"

ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ତପତି ରାଜ୍‌ କହିଛନ୍ତି, "ନୟାଗଡ଼ରେ ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରାୟ 600 ମିମିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଏହି ଗ୍ରାମ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍ ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ । ଏକ ମୋଟର ଲଗାଇ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛୁ ।"

ଏହାର ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶିଲା ଲୁହା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ; ୩ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁରମାର

ଖୋରଧା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା; ୪୫ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଗୁଟଖା ଓ ନଗଦ ଟଙ୍କା ସହ ୩ ଗିରଫ

ରାଖୀରେ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଭେଟି: ନୟାଗଡ଼ରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଣ୍ଟିଲେ 'ସୁଭଦ୍ରା'ର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି

ନୟାଗଡ଼ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଇଥାନଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଅଘଟଣ: ବଏଲର୍ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିହୋଇ ୪ ଗୁରୁତର


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା

TAGGED:

DEEP DEPRESSION EFFECT
HOUSES COLLAPSED KHORDA
ଖୋରଧା ବାଙ୍କୋଇ
ନୟାଗଡ ଜଳବନ୍ଦୀ
NAYAGARH HOUSES FLOODED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.